Co teraz? Czyli part numer II "Najlepsze Flow"

* Przypominamy, że jeśli nie zdążyłeś przesłać pierwszego partu konkursowego - nadal możesz to zrobić. Przepadła szansa na tygodniowe nagrody, ale ciągle możesz powalczyć o udział w filmie Braci Godziek i nagrodę gwarantowaną! *

* Przypominamy, że jeśli nie zdążyłeś przesłać pierwszego partu konkursowego - nadal możesz to zrobić. Przepadła szansa na tygodniowe nagrody, ale ciągle możesz powalczyć o udział w filmie Braci Godziek i nagrodę gwarantowaną! *

* Przypominamy, że jeśli nie zdążyłeś przesłać pierwszego partu konkursowego - nadal możesz to zrobić. Przepadła szansa na tygodniowe nagrody, ale ciągle możesz powalczyć o udział w filmie Braci Godziek i nagrodę gwarantowaną! *

Poprawne filmy z realizacją pierwszego zadania "Najlepsza linia" przesłało do nas 98 osób z całej Polski. Konkursowe party zostały nagrane na dirtowych skoczniach, trasach zjazdowych, lokalnych singlach, skateparkach, a nawet baaardzo długich schodach. Co ciekawe, komisja sędziowska w składzie:

Zobacz zwycięskie filmy z pierwszego tygodnia Red Bull Bike Part i przekonaj się, którzy riderzy zbliżyli się do finałowych warsztatów z braćmi Godziek:

Zobacz zwycięskie filmy z pierwszego tygodnia Red Bull Bike Part i przekonaj się, którzy riderzy zbliżyli się do finałowych warsztatów z braćmi Godziek:

Zobacz zwycięskie filmy z pierwszego tygodnia Red Bull Bike Part i przekonaj się, którzy riderzy zbliżyli się do finałowych warsztatów z braćmi Godziek:

Jak z niewielkiego skateparku wycisnąć długą linię pełną stylu? Spytajcie Filipa, on zdecydowanie wie, jak to zrobić!

Jak z niewielkiego skateparku wycisnąć długą linię pełną stylu? Spytajcie Filipa, on zdecydowanie wie, jak to zrobić!

Jak z niewielkiego skateparku wycisnąć długą linię pełną stylu? Spytajcie Filipa, on zdecydowanie wie, jak to zrobić!