Red Bull Bike Part: wyniki i podsumowanie trzeciego tygodnia

Specjalistów od technicznych umiejętności zdecydowanie u nas nie brakuje. Poprawne filmy, będące odpowiedzią na trzecie wyzwanie przesłało do nas 94 riderów, którzy poza nienaganną techniką, wykazali się również niezwykłą kreatywnością. Ciekawi nas tylko po ilu próbach udało się wam odjechać wasze sztuczki? Zrobiliście je z przysłowiowej "bomby", czy może powtarzaliście nagrania po 700 razy, tak jak robi to

Jeździliście kiedyś na rowerze tyłem? Nie do tyłu, tylko tyłem do przodu, na tylnym kole. Nie rozumiecie? My też nie, więc koniecznie zobaczcie najbardziej techniczną akcję w wykonaniu Kamila Kobędzowskiego. Fanty od Leatt i Dometic lecą do krakowskiego ridera.