Weź udział w Red Bull Bike Part i wystąp w filmie z braćmi Godziek!

Czym jest Red Bull Bike Part?

Chyba każdy z nas marzył kiedyś o występie w niezwykłej produkcji z największymi gwiazdami sportów rowerowych. Teraz to możliwe! Pierwszy raz w historii, każdy rowerzysta może się pojawić w filmie rowerowym u boku braci Godziek. Wystarczy złapać za rower, kamerę, ustawić się z ekipą w lesie na wspólne nagrywki, a następnie przesłać efekty pracy na nasz panel ze zgłoszeniami. Proste? No pewnie, że tak! Nie ma na co czekać. Bierz się do roboty i leć nagrywać swój własny "part"!

Najlepsze "party", wskazane przez ekipę sędziowską, zostaną wplecione w film, a najbardziej kreatywni i zaangażowani riderzy, dostaną zaproszenie na trzydniowe warsztaty z braćmi Godziek. W trakcie wspólnych treningów z Dawidem i Szymonem nagrane zostaną dodatkowe sceny, dzięki którym ekipa zwycięzców przeżyje niezapomnianą integrację, a film zyska niepowtarzalny klimat i dodatkowy "pazur". Warsztaty zostały zaplanowane na 26-28 lipca, ale w przypadku problemów z pogodą lub innymi czynnikami, może ulec delikatnemu przesunięciu.

Jak wziąć udział?

Red Bull Bike Part - najważniejsze informacje

To prostsze niż myślisz. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne i każdy rider (lub riderka), który ukończył 16 lat może wziąć w nim udział. Żeby zgłosić się do Red Bull Bike Part, musisz po prostu nagrać film, który będzie odpowiedzią na wskazane przez nas zadanie. Do realizacji challange'u możesz wybrać dowolny sprzęt - zjazdówkę, rower enduro, dirtówkę, albo BMX'a - cokolwiek. Nagrany film może mieć maksymalnie 60 sekund długości i nie powinien być w żaden sposób edytowany.

Wyzwania

Red Bull Bike Part składa się z czterech wyzwań. Bramka zgłoszeniowa do każdego z nich będzie otwarta dokładnie przez tydzień. Pierwszy challenge rozpoczynamy już dziś. Gotowi, na rower - start!

Wyzwanie I: Najlepsza linia przejazdu: 23-29 czerwca

Wyzwanie I - najlepsza linia

Wyzwanie II: Najlepsze flow: 30 czerwca - 6 lipca

Wyzwanie II - Najlepsze Flow

Wyzwanie III: Najbardziej techniczna akcja: 7-13 lipca

Wyzwanie III - najbardziej techniczna akcja

Wyzwanie IV: Best Trick: 14-20 lipca

Wyzwanie IV - Best Trick

Nagrody

Naszym skromnym zdaniem, występ w filmie rowerowym u boku braci Godziek to najlepsza nagroda, ale na wszelki wypadek, zorganizowaliśmy dla uczestników imprezy dodatkowe fanty: rower za 10 000 (model do wybrania przez zwycięzcę), smartfony od Red Bull Mobile, ochraniacze od Leatt'a, bony od New Balance i butelki outdoorowe Dometic.

Zestaw Gadżetów Red Bull Bike part © Red Bull Bike Part

Dodatkowo, każda osoba, która prześle do nas wszystkie cztery "party" W TERMINIE, otrzyma paczkę gadżetów Red Bull Bike Part!

I to by było na tyle. Pamiętaj, że bramka ze zgłoszeniami na pierwsze wyzwanie została już otwarta i zamknie się we wtorek 29 czerwca o godzinie 23:59. Łap za rower i leć nagrywać swój pierwszy part! Powodzenia!