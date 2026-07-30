Bolidy Red Bulla w akcji na Goodwood Festival of Speed

Żywa historia motorsportu
Goodwood Festival of Speed, odbywający się na terenie posiadłości Goodwood House w hrabstwie West Sussex na południu Anglii, to jedna z niewielu okazji, kiedy każdy może zobaczyć w akcji bolidy Formuły 1 sprzed kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Po pełną, ogólną relację z całej imprezy zajrzyjcie na naszą stronę. Tutaj skupimy się wyłącznie na obecnych tam bolidach Red Bulla, które w przeszłości ścigały się w Formule 1.
Na organizowane od 1993 r. wydarzenie składa się szereg pokazów, a najsławniejszy i najbardziej widowiskowy z nich to Hilclimb, czyli podjazd pod górę mierzącą 1,9 km trasą. Najróżniejsze pojazdy, począwszy od aut z początku ery Grand Prix, przez samochody rajdowe, długodystansowe wyścigówki oraz motocykle, skończywszy na bolidach F1, prowadzą czołowi kierowcy świata, w tym wielu byłych i obecnych zawodników królowej sportów motorowych. Kibice mają możliwość z bliska oglądać ich w akcji, i to nie tylko podczas luźnych przejazdów, ale także w prawdziwej rywalizacji. Wszak podczas wspomnianego Hillclimb każdemu z zawodników mierzony jest czas.
„Czerwone Byki” niekoniecznie czerwone
Tegoroczna edycja Goodwood Festival of Speed to dla rodziny Red Bulla okazja do ponownego zaprezentowania swoich samochodów, także w niecodziennych, a nawet ikonicznych malowaniach. Od korzeni i historycznych pierwszych barw aż do współczesności, wystawa prowadziła nas przez całą historię Red Bull Racing, prezentując najważniejsze konstrukcje ekipy z Milton Keynes i pielęgnując pamięć o jej największych sukcesach. Na imprezie zobaczyliśmy więc imponujące zestawienie bolidów.
Na wystawach statycznych można było podziwiać następujące bolidy Red Bulla:
Piątek – Goodwood Festival of Speed 2026
Bogaty program wyścigów górskich, uroczystości związanych z F1, emocji rajdowych i premier supersamochodów.
- RB1 z 2005 r.
- RB 11 z 2015 r.
- RB14 z 2018 r.
- RB19 z 2023 r.
- RB21 z 2025 r.
- RB22 (2 egzemplarze w barwach Visa Cash App Racing Bulls)
Sobota – Goodwood Festival of Speed 2026
Legendarne rywalizacje motoryzacyjne na trasie Hillclimb oraz zespoły F1, auta do driftu i pokaz w stylu Americana.
W Hillclimb wzięły z kolei udział dwa bolidy:
- RB18 z 2022 r.
- RB8 z 2012 r. (w barwach Visa Cash App Rasing Bulls)
Część z wymienionych bolidów wystąpiła w niestandardowych malowaniach. Oprócz historycznych aut we współczesnych barwach Red Bull Racing i Visa Cash App Racing Bulls, wzrok przykuwały RB11 w kamuflażu dazzle z przedsezonowych testów, RB14 w przedsezonowym granatowo-czarnym pikselowym malowaniu oraz RB21 w białej wersji z GP Japonii 2025.
Supersamochód Red Bulla
W Goodwood pojawiły się nie tylko bolidy F1, ale także mnóstwo pojazdów różnych innych kategorii wyścigowych i rajdowych. Obecne były również supersamochody, a wśród nich debiutujący w akcji Red Bull RB17. Wyprodukowany w zaledwie kilkudziesięciu egzemplarzach pojazd przykuwał uwagę swoim wyglądem oraz możliwościami, które zaprezentowali przedstawiciele Red Bulla: Isack Hadjar ścigający się na co dzień w Red Bull Racing oraz rezerwowy kierowca tej ekipy Yuki Tsunoda. Zdecydowanie było co podziwiać.
Niedziela – Goodwood Festival of Speed 2026
Dźwięk starych i nowych silników opanował wzgórza eskalując emocje przed wielkim finałem Shoot-Out.
Bolidy Red Bulla na wyciągnięcie ręki w Polsce
Fani motorsportu z całego świata zjechali do Goodwood i przyglądali się z bliska najszybszym pojazdom świata. Aby podziwiać mistrzowskie auta F1 nie trzeba jednak jechać aż do Anglii. Już 11 i 12 września 2026 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się bowiem Red Bull Drift Masters Grand Finale. W jego trakcie na specjalnie przygotowaną płytę stadionu wyjadą aż 2 egzemplarze legendarnego Red Bulla RB7 z sezonu 2011, w którym Sebastian Vettel zdobył swoje drugie mistrzostwo świata, a ponadto wraz z Markiem Webberem zapewnił Red Bull Racing drugi triumf w klasyfikacji konstruktorów. Tego nie można przegapić.