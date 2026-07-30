Bolidy Red Bulla w akcji na Goodwood Festival of Speed

Goodwood Festival of Speed, odbywający się na terenie posiadłości Goodwood House w hrabstwie West Sussex na południu Anglii, to jedna z niewielu okazji, kiedy każdy może zobaczyć w akcji bolidy Formuły 1 sprzed kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.

. Tutaj skupimy się wyłącznie na obecnych tam bolidach Red Bulla, które w przeszłości ścigały się w Formule 1.