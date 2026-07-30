Austriacki kierowca Patrick Friesacher prowadzi bolid Red Bull Racing RB8 podczas Goodwood Festival of Speed na torze Goodwood Motor Circuit 11 lipca 2026 roku w Chichester w Anglii.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Bolidy Red Bulla w akcji na Goodwood Festival of Speed

W dniach 9-12 lipca odbył się Goodwood Festival of Speed. Fani Formuły 1 mogli podziwiać wiele bolidów, w tym aż 9 aut Red Bull Racing.
Autor: Jakub Winiewski
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Żywa historia motorsportu

Goodwood Festival of Speed, odbywający się na terenie posiadłości Goodwood House w hrabstwie West Sussex na południu Anglii, to jedna z niewielu okazji, kiedy każdy może zobaczyć w akcji bolidy Formuły 1 sprzed kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Po pełną, ogólną relację z całej imprezy zajrzyjcie na naszą stronę. Tutaj skupimy się wyłącznie na obecnych tam bolidach Red Bulla, które w przeszłości ścigały się w Formule 1.
Na organizowane od 1993 r. wydarzenie składa się szereg pokazów, a najsławniejszy i najbardziej widowiskowy z nich to Hilclimb, czyli podjazd pod górę mierzącą 1,9 km trasą. Najróżniejsze pojazdy, począwszy od aut z początku ery Grand Prix, przez samochody rajdowe, długodystansowe wyścigówki oraz motocykle, skończywszy na bolidach F1, prowadzą czołowi kierowcy świata, w tym wielu byłych i obecnych zawodników królowej sportów motorowych. Kibice mają możliwość z bliska oglądać ich w akcji, i to nie tylko podczas luźnych przejazdów, ale także w prawdziwej rywalizacji. Wszak podczas wspomnianego Hillclimb każdemu z zawodników mierzony jest czas.

„Czerwone Byki” niekoniecznie czerwone

Samochody Formuły 1 zespołu Red Bull Racing na wystawie podczas Goodwood Festival of Speed na torze Goodwood Motor Circuit 9 lipca 2026 r. w Chichester w Anglii.

Samochody Red Bull Racing, w tym model RB21, który wygrał GP Japonii

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Tegoroczna edycja Goodwood Festival of Speed to dla rodziny Red Bulla okazja do ponownego zaprezentowania swoich samochodów, także w niecodziennych, a nawet ikonicznych malowaniach. Od korzeni i historycznych pierwszych barw aż do współczesności, wystawa prowadziła nas przez całą historię Red Bull Racing, prezentując najważniejsze konstrukcje ekipy z Milton Keynes i pielęgnując pamięć o jej największych sukcesach. Na imprezie zobaczyliśmy więc imponujące zestawienie bolidów.
Na wystawach statycznych można było podziwiać następujące bolidy Red Bulla:

Piątek – Goodwood Festival of Speed 2026

Bogaty program wyścigów górskich, uroczystości związanych z F1, emocji rajdowych i premier supersamochodów.

  • RB1 z 2005 r.
  • RB 11 z 2015 r.
  • RB14 z 2018 r.
  • RB19 z 2023 r.
  • RB21 z 2025 r.
  • RB22 (2 egzemplarze w barwach Visa Cash App Racing Bulls)

Sobota – Goodwood Festival of Speed 2026

Legendarne rywalizacje motoryzacyjne na trasie Hillclimb oraz zespoły F1, auta do driftu i pokaz w stylu Americana.

W Hillclimb wzięły z kolei udział dwa bolidy:
  • RB18 z 2022 r.
  • RB8 z 2012 r. (w barwach Visa Cash App Rasing Bulls)
Austriacki kierowca Patrick Friesacher prowadzi bolid Red Bull Racing RB8 podczas Goodwood Festival of Speed na torze Goodwood Motor Circuit 11 lipca 2026 roku w Chichester w Anglii.

Patrick Friesacher kręci bączki w RB8

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Część z wymienionych bolidów wystąpiła w niestandardowych malowaniach. Oprócz historycznych aut we współczesnych barwach Red Bull Racing i Visa Cash App Racing Bulls, wzrok przykuwały RB11 w kamuflażu dazzle z przedsezonowych testów, RB14 w przedsezonowym granatowo-czarnym pikselowym malowaniu oraz RB21 w białej wersji z GP Japonii 2025.

Supersamochód Red Bulla

W Goodwood pojawiły się nie tylko bolidy F1, ale także mnóstwo pojazdów różnych innych kategorii wyścigowych i rajdowych. Obecne były również supersamochody, a wśród nich debiutujący w akcji Red Bull RB17. Wyprodukowany w zaledwie kilkudziesięciu egzemplarzach pojazd przykuwał uwagę swoim wyglądem oraz możliwościami, które zaprezentowali przedstawiciele Red Bulla: Isack Hadjar ścigający się na co dzień w Red Bull Racing oraz rezerwowy kierowca tej ekipy Yuki Tsunoda. Zdecydowanie było co podziwiać.

Niedziela – Goodwood Festival of Speed 2026

Dźwięk starych i nowych silników opanował wzgórza eskalując emocje przed wielkim finałem Shoot-Out.

Bolidy Red Bulla na wyciągnięcie ręki w Polsce

Fani motorsportu z całego świata zjechali do Goodwood i przyglądali się z bliska najszybszym pojazdom świata. Aby podziwiać mistrzowskie auta F1 nie trzeba jednak jechać aż do Anglii. Już 11 i 12 września 2026 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się bowiem Red Bull Drift Masters Grand Finale. W jego trakcie na specjalnie przygotowaną płytę stadionu wyjadą aż 2 egzemplarze legendarnego Red Bulla RB7 z sezonu 2011, w którym Sebastian Vettel zdobył swoje drugie mistrzostwo świata, a ponadto wraz z Markiem Webberem zapewnił Red Bull Racing drugi triumf w klasyfikacji konstruktorów. Tego nie można przegapić.
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