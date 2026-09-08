Danny Léon ponownie stanął na podium podczas Red Bull Bowl Rippers
© Tim Aguilar/Red Bull Content Pool
Deskorolka

Red Bull Bowl Rippers 2026 przynosi niespodziewanych zwycięzców w Marsylii

Po trzyletniej przerwie ekipa Red Bull Bowl Rippers zgromadziła na legendarnym Bowl du Prado najlepszych na świecie zawodników i wyłoniła dwóch nowych mistrzów.
Autor: Kai Wright
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Red Bull Bowl Rippers

Known for its high-energy jam format that captures the style and spontaneity of bowl skating, Red Bull Bowl Rippers returned for the seventh edition in Marseille, France.

France

Danny León

Najjaśniejsza gwiazda w deskorolkowym gwiazdozbiorze Hiszpanii

HiszpaniaHiszpania

Gavin Bottger

A 2023 park world champion and back-to-back X Games Park gold medallist, Gavin Bottger blends huge transition skating with a street game to match.

USAUSA

W tym artykule

  1. 1
    Wyniki: Red Bull Bowl Rippers 2026
  2. 2
    Wszystko, co warto wiedzieć o Red Bull Bowl Rippers 2026
  3. 3
    Obejrzyj pełną powtórkę Red Bull Bowl Rippers 2026
Podczas siódmej edycji Red Bull Bowl Rippers, która po trzyletniej przerwie powróciła do Marsylii, srebrny medalista olimpijski Tom Schaar triumfował w zawodach mężczyzn, a wschodząca francuska gwiazda, Nana Taboulet zwyciężyła w zawodach kobiet.
W trwających trzy dni w legendarnym Bowl du Prado w Marsylii zawodach Red Bull Bowl Rippers wzięło udział intrygująca mieszanka uznanych nazwisk i wschodzących talentów, którzy rywalizowali w formacie sprzyjającym wykazaniu się kreatywnością i stylem.

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W rywalizacji kobiet wzięło udział 25 najlepszych skejterek świata, ale tylko sześć przeszło do finału. Po przejazdach indywidualnych i jam session tytuł zdobyła 17-letnia debiutantka Taboulet dzięki odważnym trikom i pełnemu wykorzystaniu możliwości bowla.
Nana Taboulet udowodniła, że przyszłość deskorolki jest w dobrych rękach

Nana Taboulet udowodniła, że przyszłość deskorolki jest w dobrych rękach

© Pierre-Antoine Lalaude/Red Bull Content Pool

Na podium stanęły kolejno dwie nastolatki: 15-letnia Mizuho Hasegawa z Japonii i 19-letnia Amerykanka Ruby Lilly.
Wśród mężczyzn rywalizacja była równie zacięta – w kwalifikacjach wystartowało 38 skejtów. Liczbę tę zredukowano do sześciu. Finał był emocjonujący, a w nim wzięli udział: wschodząca gwiazda Gavin Bottger i obrońca tytułu Danny León.
Jednak to Amerykanin - Schar wyszedł zwycięsko po zrobieniu ogromnego 540 tailgrab. Drugie miejsce zajął Australijczyk Kieran Woolley, a podium zamknął Hiszpan Danny León. Lokalny faworyt Tom Martin (który wygrał zawody amatorskie w 2023 r.) zajął czwarte miejsce.
Tom Schaar szybuje na Red Bull Bowl Rippers 2026

Tom Schaar szybuje na Red Bull Bowl Rippers 2026

© Pierre-Antoine Lalaude/Red Bull Content Pool

01

Wyniki: Red Bull Bowl Rippers 2026

Finał mężczyzn

  • Tom Schaar (Stany Zjednoczone) — 94.7punktów
  • Kieran Woolley (Australia) — 90.3
  • Danny León (Hiszpania) — 89.3
  • Tom Martin (Francja) — 86
  • Gavin Bottger (Stany Zjednoczone) — 81.3
  • Hampus Winberg (Szwecja) — 80.3

Finał kobiet

  • Nana Taboulet (Francja) — 82.3punktów
  • Mizuho Hasegawa (Japonia) — 80.7
  • Ruby Lilley (Stany Zjednoczone) — 78.7
  • Bryce Ava Wettstein (Stany Zjednoczone) — 77
  • Minna Stess (Stany Zjednoczone) — 75.3
  • Emilie Alexandre (Francja) — 73.7
02

Wszystko, co warto wiedzieć o Red Bull Bowl Rippers 2026

Gavin Bottger zrobił dobre wrażenie i awansował do finału mężczyzn

Gavin Bottger zrobił dobre wrażenie i awansował do finału mężczyzn

© Tim Aguilar/Red Bull Content Pool

Red Bull Bowl Rippers 2026

03

Obejrzyj pełną powtórkę Red Bull Bowl Rippers 2026

Aby ponownie przeżyć wszystkie najlepsze momenty zawodów z Marsylii, możesz obejrzeć pełną powtórkę ostatniego dnia Red Bull Bowl Rippers 2026 w poniższym filmie na kanale Red Bulla w serwisie YouTube:

Dowiedz się więcej

Red Bull Bowl Rippers

Known for its high-energy jam format that captures the style and spontaneity of bowl skating, Red Bull Bowl Rippers returned for the seventh edition in Marseille, France.

France

Danny León

Najjaśniejsza gwiazda w deskorolkowym gwiazdozbiorze Hiszpanii

HiszpaniaHiszpania

Gavin Bottger

A 2023 park world champion and back-to-back X Games Park gold medallist, Gavin Bottger blends huge transition skating with a street game to match.

USAUSA
Deskorolka
Deskorolka