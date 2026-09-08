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© Tim Aguilar/Red Bull Content Pool
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Red Bull Bowl Rippers 2026 przynosi niespodziewanych zwycięzców w Marsylii
Po trzyletniej przerwie ekipa Red Bull Bowl Rippers zgromadziła na legendarnym Bowl du Prado najlepszych na świecie zawodników i wyłoniła dwóch nowych mistrzów.
Podczas siódmej edycji Red Bull Bowl Rippers, która po trzyletniej przerwie powróciła do Marsylii, srebrny medalista olimpijski Tom Schaar triumfował w zawodach mężczyzn, a wschodząca francuska gwiazda, Nana Taboulet zwyciężyła w zawodach kobiet.
W trwających trzy dni w legendarnym Bowl du Prado w Marsylii zawodach Red Bull Bowl Rippers wzięło udział intrygująca mieszanka uznanych nazwisk i wschodzących talentów, którzy rywalizowali w formacie sprzyjającym wykazaniu się kreatywnością i stylem.
W rywalizacji kobiet wzięło udział 25 najlepszych skejterek świata, ale tylko sześć przeszło do finału. Po przejazdach indywidualnych i jam session tytuł zdobyła 17-letnia debiutantka Taboulet dzięki odważnym trikom i pełnemu wykorzystaniu możliwości bowla.
Na podium stanęły kolejno dwie nastolatki: 15-letnia Mizuho Hasegawa z Japonii i 19-letnia Amerykanka Ruby Lilly.
Wśród mężczyzn rywalizacja była równie zacięta – w kwalifikacjach wystartowało 38 skejtów. Liczbę tę zredukowano do sześciu. Finał był emocjonujący, a w nim wzięli udział: wschodząca gwiazda Gavin Bottger i obrońca tytułu Danny León.
Jednak to Amerykanin - Schar wyszedł zwycięsko po zrobieniu ogromnego 540 tailgrab. Drugie miejsce zajął Australijczyk Kieran Woolley, a podium zamknął Hiszpan Danny León. Lokalny faworyt Tom Martin (który wygrał zawody amatorskie w 2023 r.) zajął czwarte miejsce.
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Wyniki: Red Bull Bowl Rippers 2026
Finał mężczyzn
- Tom Schaar (Stany Zjednoczone) — 94.7punktów
- Kieran Woolley (Australia) — 90.3
- Danny León (Hiszpania) — 89.3
- Tom Martin (Francja) — 86
- Gavin Bottger (Stany Zjednoczone) — 81.3
- Hampus Winberg (Szwecja) — 80.3
Finał kobiet
- Nana Taboulet (Francja) — 82.3punktów
- Mizuho Hasegawa (Japonia) — 80.7
- Ruby Lilley (Stany Zjednoczone) — 78.7
- Bryce Ava Wettstein (Stany Zjednoczone) — 77
- Minna Stess (Stany Zjednoczone) — 75.3
- Emilie Alexandre (Francja) — 73.7
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Wszystko, co warto wiedzieć o Red Bull Bowl Rippers 2026
Red Bull Bowl Rippers 2026
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Obejrzyj pełną powtórkę Red Bull Bowl Rippers 2026
Aby ponownie przeżyć wszystkie najlepsze momenty zawodów z Marsylii, możesz obejrzeć pełną powtórkę ostatniego dnia Red Bull Bowl Rippers 2026 w poniższym filmie na kanale Red Bulla w serwisie YouTube:
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