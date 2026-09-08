Red Bull Bowl Rippers 2026 przynosi niespodziewanych zwycięzców w Marsylii

Podczas siódmej edycji Red Bull Bowl Rippers, która po trzyletniej przerwie powróciła do Marsylii, srebrny medalista olimpijski Tom Schaar triumfował w zawodach mężczyzn, a wschodząca francuska gwiazda, Nana Taboulet zwyciężyła w zawodach kobiet.

W trwających trzy dni w legendarnym Bowl du Prado w Marsylii zawodach Red Bull Bowl Rippers wzięło udział intrygująca mieszanka uznanych nazwisk i wschodzących talentów, którzy rywalizowali w formacie sprzyjającym wykazaniu się kreatywnością i stylem.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

W rywalizacji kobiet wzięło udział 25 najlepszych skejterek świata, ale tylko sześć przeszło do finału. Po przejazdach indywidualnych i jam session tytuł zdobyła 17-letnia debiutantka Taboulet dzięki odważnym trikom i pełnemu wykorzystaniu możliwości bowla.

Nana Taboulet udowodniła, że przyszłość deskorolki jest w dobrych rękach © Pierre-Antoine Lalaude/Red Bull Content Pool

Na podium stanęły kolejno dwie nastolatki: 15-letnia Mizuho Hasegawa z Japonii i 19-letnia Amerykanka Ruby Lilly.

Wśród mężczyzn rywalizacja była równie zacięta – w kwalifikacjach wystartowało 38 skejtów. Liczbę tę zredukowano do sześciu. Finał był emocjonujący, a w nim wzięli udział: wschodząca gwiazda Gavin Bottger i obrońca tytułu Danny León.

Jednak to Amerykanin - Schar wyszedł zwycięsko po zrobieniu ogromnego 540 tailgrab. Drugie miejsce zajął Australijczyk Kieran Woolley, a podium zamknął Hiszpan Danny León. Lokalny faworyt Tom Martin (który wygrał zawody amatorskie w 2023 r.) zajął czwarte miejsce.

Tom Schaar szybuje na Red Bull Bowl Rippers 2026 © Pierre-Antoine Lalaude/Red Bull Content Pool

01 Wyniki: Red Bull Bowl Rippers 2026

Finał mężczyzn

Tom Schaar (Stany Zjednoczone) — 94.7punktów

Kieran Woolley (Australia) — 90.3

Danny León (Hiszpania) — 89.3

Tom Martin (Francja) — 86

Gavin Bottger (Stany Zjednoczone) — 81.3

Hampus Winberg (Szwecja) — 80.3

Finał kobiet

Nana Taboulet (Francja) — 82.3punktów

Mizuho Hasegawa (Japonia) — 80.7

Ruby Lilley (Stany Zjednoczone) — 78.7

Bryce Ava Wettstein (Stany Zjednoczone) — 77

Minna Stess (Stany Zjednoczone) — 75.3

Emilie Alexandre (Francja) — 73.7

02 Wszystko, co warto wiedzieć o Red Bull Bowl Rippers 2026

Gavin Bottger zrobił dobre wrażenie i awansował do finału mężczyzn © Tim Aguilar/Red Bull Content Pool

Red Bull Bowl Rippers 2026 Gdzie odbyło się Red Bull Bowl Rippers 2026? Wydarzenie odbyło się na Skate Park du Prado w Marsylii. What is the format for Red Bull Bowl Rippers? Red Bull Bowl Rippers consists of a unique format. Competitors first complete a 45-second solo run before a signature multi-rider jam session where up to six skaters ride simultaneously. How does the judging work at Red Bull Bowl Rippers? The solo run makes up 20 percent of the total score, while the jam session makes up 80 percent. Riders are judged on use of the bowl, technicality, risk-taking, amplitude and style. Who won the previous edition of Red Bull Bowl Rippers? The sixth edition of Red Bull Bowl Rippers saw American Bryce Wettstein claim victory in the women's event, while Spain's Danny León triumphed in the men's competition.

03 Obejrzyj pełną powtórkę Red Bull Bowl Rippers 2026

Aby ponownie przeżyć wszystkie najlepsze momenty zawodów z Marsylii, możesz obejrzeć pełną powtórkę ostatniego dnia Red Bull Bowl Rippers 2026 w poniższym filmie na kanale Red Bulla w serwisie YouTube: