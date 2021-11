Jak Red Bull Bragantino inspiruje całą Brazylię

20 listopada w Montevideo RB Bragantino stanie przed szansą, aby zostać pierwszym kontynentalnym mistrzem ze wszystkich projektów austriackiej firmy. RB Lipsk zameldował się już w półfinale Ligi Mistrzów, a RB Salzburg w półfinale Ligi Europy, ale to ten najświeższy, brazylijski zespół jako pierwszy zagra o zwycięstwo. 5 wygranych z rzędu na wyjazdach, co nie udało się nikomu w historii Copa Sudamericany, dało rozpęd i drogę do finału. W grupie poradzili sobie z ekwadorskim Emelec, argentyńskim Talleres i kolumbijskim Deportes Tolima. Później w fazie pucharowej pożegnali ekwadorskie Independiente del Valle, w ćwierćfinale argentyńskie Rosario Central, a w półfinale paragwajski Club Libertad. I tak zakwalifikowali się do brazylijskiego finału z Athletico Paranaense. Faworyta wskazać trudno – wyżej w tabeli jest Bragantino, ale w ostatnich czterech bezpośrednich meczach mieliśmy dwa remisy i dwie wygrane klubu z Kurytyby. Niemniej, bez względu na końcowy wynik, w Brazylii widzą, że coraz więcej sensu ma wzdychanie do organizacji i pomysłu, niż do sentymentów i opowieści o dawnej świetności.