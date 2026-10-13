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Urban Climbing
Red Bull Bridge Bars: Thomas van Tonder pokona 280 m monkey bars - na żywo!
Mistrz świata w OCR z RPA spróbuje pokonać ponad 600 monkey bars zamocowanych pod najwyższym mostem w Afryce. Rekordowa, pozioma drabinka rodem z biegów przeszkodowych ma być zaliczona podczas live'a
Wyobraź sobie, że wisisz pod najwyższym mostem w Afryce, ponad 200 m nad wodą i próbujesz pokonać tę przeszkodę – jeden drążek po drugim. To właśnie wyzwanie, przed którym stoi mistrz świata w biegach przeszkodowych (OCR) z RPA, Thomas van Tonder. Spróbuje przejść, wisząc na rękach, po metalowych poprzeczkach (poziomej drabince) zamocowanych na dystansie 280 metrów pod mostem Bloukrans w Tsitsikamma w RPA.
01
Na czym polega to wyzwanie?
W październiku 2026 roku van Tonder spróbuje jako pierwszy przejść ponad 600 monkey bars zamontowanych pod mostem Bloukrans, który wznosi się około 216 m nad rzeką Bloukrans w prowincji Eastern Cape w RPA. Próba będzie transmitowana na żywo.
To nie jest zwykła drabinka. Trasa biegnie wzdłuż łuku mostu, co oznacza, że musi się wspinać, ręka za ręką, potem przejść płaską część łuku i następnie zejść w dół po drugiej stronie. Wymaga to od van Tondera ciągłego dostosowywania chwytu, co wystawia na próbę jego siłę, wytrzymałość i kontrolę nad ciałem. Każdy odcinek sprawdza inny rodzaj siły pracy rąk. Musi się podciągać podczas wspinaczki, wytrzymać środkowy odcinek i kontrolować zejście, aby nie odpaść i nie stracić wszystkiego, co wcześniej wypracował. To zadanie wymaga nie tylko siły górnych partii ciała, ale także kontroli mięśni tułowia, koordynacji ruchowej i ogromnej koncentracji.
02
Dlaczego to robi?
Van Tonder uwielbia wyzwania. Wspinanie się po linie zawieszonej między wieżami Soweto Towers w Johannesburgu i pobicie rekordu Guinnessa, to tylko jeden z przykładów wyzwań, które sobie stawia. W przypadku projektu z drabinką na moście Bloukrans celowo wybrał trudniejszą trasę. Prosta linia wzdłuż powierzchni mostu byłaby łatwiejsza, ale wspinanie się i podążanie za całym jego łukiem, to znacznie większe wyzwanie. „To doprowadzi mnie do granic możliwości” – powiedział. „Nie wiem, czy dam radę”.
Trening był ciężki i dał mu się we znaki. „To wymaga o wiele więcej siły i wytrzymałości, niż myślałem” – przyznaje. „Po drodze nabawiłem się kontuzji. Nadal mam zapalenie ścięgien w łokciu i bolą mnie ramiona”.
Oprócz pasji do sprawdzania własnych możliwości motywacją było też to, że zostałem ojcem. „Ludzie, którzy cię podziwiają, uczą się o wiele więcej, patrząc na to, co robisz, niż słuchając tego, co mówisz” – powiedział. „Najlepszym sposobem jest podjęcie się czegoś naprawdę trudnego, rozgryzienie tego i trenowanie, bo to właśnie w tym procesie tkwi prawdziwa wartość”.
03
Jak zaprojektowano i zbudowano ten tor?
Planowanie trwało kilka lat. Konstrukcja, zbudowana przez firmę Vertical Safety Systems (VSS) z siedzibą w Kapsztadzie, musiała uwzględniać dwa główne czynniki: bezpieczeństwo van Tondera i integralność mostu.
Nic nie mogło dotykać samego mostu. Zespół nie mógł wiercić otworów ani przykręcać niczego do jego konstrukcji. Nic nie mogło zostać zamontowane trwale – most miał pozostać taki, jakim go zastali. Wymagało to więc zawieszenia dedykowanej kratownicy na konstrukcji mostu.
Są dwa punkty zabezpieczające: system szyn przymocowany do kratownicy oraz osobna lina dla van Tondera, która nie jest połączona z kratownicą. Richard Lievaart, szef działu montażu i dyrektor ds. bezpieczeństwa w VSS, powiedział: „Jeśli jeden system w którymś momencie zawiedzie, drugi nadal będzie działał”. Przed wyzwaniem zespół monterów i inżynierów zaprojektował i przetestował trasę. Zbudowali jej pomniejszoną wersję i przetestowali u van Tondera w domu, zanim zamontowali ją na moście.
04
Kiedy odbędzie się Red Bull Bridge Bars i jak mogę to obejrzeć?
Red Bull Bridge Bars odbędzie się w październiku 2026 roku. Próbę będzie można obejrzeć na żywo w Red Bull TV i na YouTube. Szczegóły dotyczące daty i godziny, a także linki do transmisji, pojawią się wkrótce.
05
Kim jest Thomas van Tonder?
Tomas van Tonder jest znanym na świecie zawodnikiem fitnessu funkcjonalnego i sportów przeszkodowych. Jest mistrzem świata w OCR i rekordzistą Guinnessa. Ma na koncie ponad 20 zwycięstw w Warrior Race Black Ops Elite oraz wygrał mistrzostwa RPA w biegach przeszkodowych w 2016 i 2018 roku. W 2019 roku zwyciężył w sprincie na 100 m podczas Mistrzostw Świata w OCR (OCRWC). W listopadzie 2020 roku ustanowił rekord świata w najszybszej wspinaczce po linie na 50 m, pokonując 90-metrową linę między wieżami Soweto Towers w RPA i osiągając 50 m w 3 minuty i 19,68 sekundy. Zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata OCRWC 2024 w Kalifornii, a w latach 2025 i 2026 wygrywał zawody Red Bull Rancher Strong w Teksasie.
Red Bull Bridge Bars w liczbach
Niedługo więcej informacji i link do transmisji na żywo z tej próby.