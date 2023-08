7 wskazówek, jak poprawić celność w VALORANT

dysponują mnóstwem umiejętności pozwalających pokonać wroga. Ostatecznie jednak to twój cel i wyczucie gry pozwolą ci przetrwać w większości sytuacji w strzelance od

Bohaterowie w VALORANT dysponują mnóstwem umiejętności pozwalających pokonać wroga. Ostatecznie jednak to twój cel i wyczucie gry pozwolą ci przetrwać w większości sytuacji w strzelance od Riot Games. Oczywiście, poszczególne umiejętności bohaterów są podstawową częścią gry, ale zauważysz, że VALORANT ma więcej wspólnego z CS:GO, niż z innymi strzelankami opartymi na bohaterach, takimi jak choćby Overwatch .

Bohaterowie w VALORANT dysponują mnóstwem umiejętności pozwalających pokonać wroga. Ostatecznie jednak to twój cel i wyczucie gry pozwolą ci przetrwać w większości sytuacji w strzelance od Riot Games. Oczywiście, poszczególne umiejętności bohaterów są podstawową częścią gry, ale zauważysz, że VALORANT ma więcej wspólnego z CS:GO, niż z innymi strzelankami opartymi na bohaterach, takimi jak choćby Overwatch .

Jeśli zatem chciałbyś poprawić swoją celność w grze - dobrze trafiłeś! Przygotowaliśmy kilka tricków i porad, które sprawią, że w mgnieniu oka zaczniesz trafiać same heady.

Jeśli zatem chciałbyś poprawić swoją celność w grze - dobrze trafiłeś! Przygotowaliśmy kilka tricków i porad, które sprawią, że w mgnieniu oka zaczniesz trafiać same heady.

Jeśli zatem chciałbyś poprawić swoją celność w grze - dobrze trafiłeś! Przygotowaliśmy kilka tricków i porad, które sprawią, że w mgnieniu oka zaczniesz trafiać same heady.

Studiujesz i grasz? Już dziś zapisz się do Red Bull …

Ustawienie celownika jest bez wątpienia najważniejszym aspektem celowania, który może poprawić Twoje KD w VALORANT. W skrócie - musisz utrzymywać cel wyśrodkowany na ekranie, ustawiając celownik idealnie na wysokości głowy w trakcie rundy. Chodzi o to, aby zminimalizować ilość niezbędnych korekt, które będziesz musiał wykonać, gdy zobaczysz rywala.

Ustawienie celownika jest bez wątpienia najważniejszym aspektem celowania, który może poprawić Twoje KD w VALORANT. W skrócie - musisz utrzymywać cel wyśrodkowany na ekranie, ustawiając celownik idealnie na wysokości głowy w trakcie rundy. Chodzi o to, aby zminimalizować ilość niezbędnych korekt, które będziesz musiał wykonać, gdy zobaczysz rywala.

Ustawienie celownika jest bez wątpienia najważniejszym aspektem celowania, który może poprawić Twoje KD w VALORANT. W skrócie - musisz utrzymywać cel wyśrodkowany na ekranie, ustawiając celownik idealnie na wysokości głowy w trakcie rundy. Chodzi o to, aby zminimalizować ilość niezbędnych korekt, które będziesz musiał wykonać, gdy zobaczysz rywala.