Wielki słownik VALORANT - te określenia musisz znać!

VALORANT, jak każdy inny drużynowy FPS, ma sporo sekretów i terminów, które mogą sprawić, że przeciętny gracz podrapie się po głowie. Co to jest entry fragger? Dlaczego handel jest dobrą rzeczą dla niektórych drużyn, ale nie dla innych? Co to jest ekonomia i dlaczego nie stać was na OP? I czym w ogóle jest OP?

Zatem aby naprawdę zrozumieć co się dzieje w Valorancie, potrzeba nieco pracy u podstaw. Oczywiście, jeżeli ktoś ma już doświadczenie w strzelankach, może być zaznajomiony z wieloma przytoczonymi tu terminami. Wciąż jednak część z nich jest charakterystyczna jedynie dla świata Valoranta. Tak więc bez zbędnego przedłużania - zaczynamy!

Ace

Jest to sytuacja, gdy jeden gracz wyeliminuje samodzielnie wszystkich pięciu rywali. Często można zauważyć, jak drużyna odpuszcza możliwość zabicia ostatniego przeciwnika, by pozwolić danemu sojusznikowi na zdobycie tego właśnie osiągnięcia.

Ace teamowy to z kolei sytuacja, gdy każdy z graczy w danej drużynie zdobył eliminację w danej rundzie. Praca zespołowa pomaga spełniać marzenia.

Aggro

Osoba grająca aggro ma za zadania zwrócić na siebie uwagę rywali. Czasem ma to na celu otwarcie flanki, a czasem zmianę wyniku przeciągającej się strzelaniny. Jeśli grasz aggro możesz mieć pewność, że większość celowników będzie skierowana w Twoją stronę.

Cubby

Zaułek, wcięcie w ścianie, w którym gracz może zaczaić się na wroga. Na każdej mapie znajdziemy zazwyczaj kilka takich miejsc.

Dink

Inaczej headshot. W momencie trafienia w głowę rywala pojawia się charakterystyczny odgłos - "dink". W większości przypadków oznacza on także eliminację przeciwnika, jednak czasem tarcza czy rodzaj broni może sprawić, że ten przeżyje z resztką punktów zdrowia.

Double set up/Double up

Oznacza moment, gdy dwóch graczy, z reguły z drużyny broniącej, ustawia się dokładnie w tym samym miejscu by zdominować wychylającego się rywala.

Double swing

Agresywne zagranie, gdy dwójka graczy wychodzi z ukrycia aby spróbować zdobyć eliminację lub wymusić wymianę. Często widać to zwłaszcza u drużyn atakujących, jednak zdarza się także w obronie, gdy broniący wiedzą, że mają do czynienia z mniejszą liczbą rywali i chcą szybko wygrać rundę.

Posiadanie dwóch celów powoduje, że niektórzy rywale mogą zawahać się co do tego na kim się skupić, lub wszyscy mogą skupić się na jednej osobie, podczas gdy druga otrzyma wystarczająco dużo czasu na eliminacje przeciwników.

Istnieje kilka scenariuszy, w których ekonomia odgrywa kluczową rolę

Ekonomia

Waluta (kredyty), do której gracz ma dostęp w trakcie gry. Zabójstwa czy asysty, a także podłożone bomby i wygrane rudny mają wpływ na to, jak dużo pieniędzy będzie miał do dyspozycji dany gracz. Nierozsądne gospodarowanie nimi może sprawić, że utkniemy bez możliwości zakupu najlepszych broni.

Dobry cel i wyczucie gry to nie jedyne czynniki wpływające na sukces w VALORANT. W wielu przypadkach ekonomia odegra równie ważną rolę. Rozpoczęcie rundy z pistoletem, a następnie zlootowanie Operatora lub Vandala od przeciwnika może drastycznie poprawić naszą ekonomię. Innym sposobem na poprawienie naszego budżetu jest również odpowiednia współpraca z sojusznikami, gdy przejmujemy broń wyrzuconą właśnie przez innego gracza.

Entry fragger

Typowo postać pod pojedynki jak Reyna , Jett czy Phoenix . To właśnie entry fragger prowadzi drużynę w walce, znajdując się na jej czele. Najczęściej też jest to postać z notująca dużą ilość śmierci, jednak jej zadaniem nie jest przetrwanie rundy, a otwarcie jak największej przestrzeni sojusznikom próbując przy tym wyeliminować jednego bądź dwóch rywali.

Fake defuse/Ninja defuse

Fake defuse ma na celu wywabienie z kryjówek przeciwników. Rozpoczynamy go, gdy ci nadal żyją i robimy na tyle długo, aby odpalić sygnał dźwiękowy. Wówczas rywale muszą zareagować, a my zmieniamy się w stronę agresywną, próbując wyeliminować nadciągających oponentów.

Natomiast rozbrojenie bomby zanim zespół broniący miejsca jej podłożenia zorientuje się co się dzieje nazywamy ninja defuse'em.

Feeding/feedowanie

Zbyt agresywna gra i rzucanie się w wir walki bez odpowiedniej dyscypliny może prowadzić do bardzo szybkiej śmierci. Gdy ktoś robi to raz za razem, wówczas takiego gra określa się jako "feedera", który "karmi" drużynę przeciwną.

Flick

Z reguły by wyeliminować rywala musimy przede wszystkim zachować odpowiednią dyscyplinę celownika i dobrze przymierzyć. Czasami jednak wróg może wyskoczyć zupełnie niespodziewanie, a wówczas zmuszeni jesteśmy do błyskawicznego ruchu myszą i natychmiastowego wystrzału. Takie strzały nazywamy właśnie flickami (ang. pstryknięcie).

Wymuszenie rotacji

Zagranie polegające na wywarciu presji na jeden z bombsite'ów, tak by drużyna przeciwna była zmuszona zareagować, dzięki czemu reszta drużyny będzie mogła w rzeczywistości zaatakować drugi z BS'ów.

Frag

Zabójstwo przeciwnika, bądź też sam wyeliminowany gracz.

Full buy

Oznacza zakupienie całego dostępnego ekwipunku przed rundą. Poczynając od odpowiedniej broni, przez cały dostępny dodatkowy sprzęt, shield oraz umiejętności. Zwykle ma to miejsce najwcześniej po trzech pierwszych rundach, gdy gracze przechodzą od pistoletów, przez bronie ze średniej półki cenowej, do naprawdę dużych gnatów.

Heaven/Hell

Terminy używane by określić wyższy i niższy poziom w miejscach, w których pionowe rozróżnianie pięter odgrywa znaczenie. Terminy te pojawiają się na mapach z gniazdami dla snajperów bądź takich, gdzie gracz może znaleźć się zarówno na niższym jak i wyższym poziomie.

Hookah

Lokacja w pobliżu bombsite'u "B" na mapie Bind. Jest to małe pomieszczenie naprzeciwko wyjścia z teleportera, które umożliwia ataki z góry na "B".

Molly

Jest to określenie na umiejętności, których efekt utrzymuje się w przestrzeni, na którą zostały rzucone. Nanoswarm Killjoy'a czy Brimstone'a, a także "E" Phoenixa to dobre przykłady tego typu skilli. Jest to gra słów od nazwy koktajlu Mołotow, po którego rzuceniu także zostawał płonący obszar.

One tap

Kiedy poziom życia danego gracza spadł na tyle, że wystarczy jedno trafienie do jego eliminacji.

OP

Operator czyli najdroższa broń w grze. Jest to karabin snajperski, który jest w stanie jednym strzałem wyeliminować większość rywali. W odpowiednich rękach jest prawdziwą maszynką do zabijania.

Orb

Kule energii, które ładują wskaźnik naszego ulti. Po dwie znajdziemy zawsze w pobliżu miejsca respawnu drużyny, natomiast kolejne w pobliżu bombsite'ów.

Zwiększają one pasek naładowania ulti jednak przy tym uruchamiają sygnał dźwiękowy, który może sprawić, że nagle staniesz się łatwym celem dla przeciwników. Warto jednak je zbierać. Czasami natomiast drużyny pozwalają na zebranie jak największej liczby orbów jednemu graczowi po to, by aktywować konkretną, określoną superumiejętność.

Runda pistoletowa/pistoletówka

Pierwsza runda meczu, a także pierwsza po zmianie stron, kiedy gracze mają ograniczony budżet i mogą pozwolić sobie jedynie na zakup pistoletów.

Granie wolno

Rundy w VALORANT mogą być naprawdę długie, a na przestrzeni 25-rund możemy oglądać wiele różnych strategii. Jedną z nich może być powolna gra, gdy drużyna decyduje się czekać na ruch rywali. Niezależnie od tego czy atakujemy, czy się bronimy, możemy po prostu przeczekać przeciwników próbując zmusić ich do działania. Powolna gra pomaga również wywabić wszelkie dokuczliwe umiejętności, którymi mogą dysponować rywale.

Post plant

Faza następująca w momencie, gdy drużyna atakująca podłoży spike'a, a drużyna broniąca zmuszona jest przejść do ofensywy, by spróbować go rozbroić. Jeżeli wcześniej w trakcie rundy wiele się nie działo, to jest z reguły moment, gdy się to zmienia.

W sytuacjach, w których broniący zostaje w niekorzystnym stosunku jak np. 1:3 czy 1:5, to faza po plantowaniu bomby może być momentem, gdy będzie on szukał fragów wyjściowych, tzn. będzie czekał, aż przeciwnicy, broniący wcześniej bombsite'u, zaczną się z niego oddalać uciekając przed detonacją. Co prawda nie zapewni to wygrania rundy, ale zaszkodzi nieco ekonomii rywali.

Prefire

Określenie bardzo popularne w strzelankach odnoszące się do sytuacji, gdy gracz zaczyna strzelać przez ścianę, w popularne miejscówki, jeszcze zanim zauważymy rywala, mając nadzieję, że ten właśnie tam się pojawi.

Rez

Ulti Sage, pozwalające przywrócić wyeliminowanego sojusznika do życia ("rez" jest skrótem angielskiego słowa resurrection).

Shift-walking (chodzenie na shitcie)

Jak sama nazwa wskazuje, mówimy tu o poruszaniu się z wciśniętym klawiszem "shift". Dzięki temu możemy przemieszczać się po cichu, nie zdradzając naszej pozycji. To właśnie dlatego wiele rund zaczyna się tak wolno. O ile bowiem dana drużyna nie zostanie wykryta bądź nie zdecyduje się na agresywną grę, to tak właśnie będzie robić.

Shift-walking jest ważny, ponieważ zapobiega hałasowi kroków. Głośne kroki są natomiast sygnałem, który daje znać drużynie przeciwnej o naszym położeniu i kierunku, w jakim się przemieszczamy. Gracze powinni z niego rezygnować tylko wówczas, gdy wykonują agresywny/szybki atak, bądź są w środku walki, a ich pozycja i tak jest już znana.

Trade

Jest to sytuacja, gdy podczas wymiany ognia zginie po jednej osobie z każdej drużyny. Często jedną z ofiar będzie entry fragger, który przed śmiercią zdoła wyeliminować jeszcze jednego przeciwnika.

Ulti to najpotężniejsza umiejętność jaką możesz posiąść

Ulti/Ult

Ultimate czy superumiejętność, to najsilniejsza ze zdolności każdej postaci. Aby ją odblokować musimy zabić rywali lub pozbierać orby. Nie można jej zakupić za kredyty. Dobrzy gracze z reguły szybciej odblokują swojego ulta aniżeli mniej doświadczeni.

Wallbang

Jest to wyeliminowanie rywala strzałem przez ścianę. Doświadczony gracz wie, za którym rogiem może kryć się przeciwnik i gdzie warto spróbować ostrzelać mury z drugiej strony. Należy jednak pamiętać przy tym, że niektóre bronie przebijają się przez ściany znacznie łatwiej niż inne.

