Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w Red Bull Can You Make It?

Trwają zapisy do nowej edycji Red Bull Can You Make It? , która odbędzie się już pod koniec maja. Ty też możesz zabrać dwójkę przyjaciół w podróż po Europie, której nigdy nie zapomnicie. Wystarczy nagrać 1-minutowy film i się zgłosić, aby mieć na to szansę. Poprosiliśmy trzy drużyny z 2018 roku - The Fearless z Rumunii, Toon Army z Wielkiej Brytanii i zwycięzców wydarzenia Team GIT ze Szwecji - o podzielenie się swoimi wskazówkami i trikami. Oto jak przemierzyć Europę w zaledwie siedem dni - bez gotówki, kart kredytowych i osobistych telefonów.

01 Przećwicz swoją kwestię

W ciągu tygodnia prawdopodobnie stracisz rachubę, ile razy będzie trzeba wyjaśniać komuś, co robisz i czego potrzebujesz w trakcie swojej podróży. Morgan Savill z Toon Army mówi, że to jedna z niewielu rzeczy, które możesz zaplanować z wyprzedzeniem.

"Zastanów się nad swoją prezentacją, ponieważ w końcu będziesz ją wielokrotnie powtarzać" - mówi. "Następnie, w miarę postępów, dowiedz się, co działa, a co nie, i dostosuj się".

02 Spakuj ubrania myśląc o przyszłym sukcesie

Będziesz potrzebować wygodnej odzieży na każdą pogodę, ale nie zapominaj, że to, jak się ubierasz, również robi wrażenie. Savill poleca fantazyjne stroje, czyli kostiumy. Zabawne elementy noszone przez jego zespół były świetnymi lodołamaczami, a także pomogły ukryć skutki nawet kilku dni spędzonych bez możliwości umycia się.

Zespół GIT często nosił koszulki i czapki wikingów, ale aby pomóc sobie w zapewnieniu pobytów w cztero i pięciogwiazdkowych hotelach, przebierał się w koszule zapinane na guziki. "Używaliśmy ich, aby wyglądać na bardziej wyrafinowanych niż byliśmy w rzeczywistości!" - mówi kolega z zespołu Gustav Seidel.

Mara Buntariu z The Fearless podkreśla znaczenie zabrania ze sobą wygodnych butów i pary dodatkowych spodni. "Śmiałam się tak bardzo z moim zespołem, że posikałam się przy dwóch różnych okazjach" - mówi z uśmiechem.

Hełmy wikingów z Team GIT były świetnym wstępem do rozmowy © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

03 Dziel się całą swoją historią

Podczas wydarzenia dzielenie się swoją podróżą w mediach społecznościowych jest jednym ze sposobów na pokazanie światu swoich przygód, a punkty zdobywa się przesyłając materiały na oficjalną stronę internetową . Więc nie powstrzymuj się. (Mimo że zespoły nie będą miały swoich osobistych telefonów, będą używać smartfonów Xiaomi Redmi Note 13 Series, aby uchwycić wszystkie swoje doświadczenia w całej Europie, które zostaną przedstawione na stronie).

"Uważaliśmy, że sfilmowaliśmy za dużo, a filmowaliśmy wszystkie dobre rzeczy" - mówi Savill. "Ale kiedy wróciliśmy do domu, zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy czuli, że przegapili połowę historii, ponieważ nigdy nie filmowaliśmy, kiedy czuliśmy się przygnębieni. Nasi przyjaciele mówili: "Wygląda na to, że to takie fajne doświadczenie, ale chcieliśmy zobaczyć o wiele więcej"".

04 Zaprzyjaźnij się z innymi zespołami

Isac Ottosson z Team GIT mówi, że poznawanie innych drużyn jest świetną zabawą, a znajomości mogą się przydać: "Okazało się, że pewnej nocy, kiedy nie mogliśmy znaleźć miejsca do spania, inny zespół, który znaliśmy, miał do dyspozycji duży pokój hotelowy. Powiedzieli: "Hej, chłopaki, podzielimy się z wami"". Podobnie, gdy pewnego ranka Team GIT zdobył pokaźny zestaw śniadaniowy, podzielił się nim z kilkoma zespołami.

Członkowie The Fearless dają dodatkowe wskazówki 1. "Udaj się na najbliższą stację benzynową po stronie ulicy prowadzącej w kierunku, w którym zmierzasz i obserwuj samochody z tablicami rejestracyjnymi z miejsca, do którego chcesz się udać. Na przykład, jeśli chcieliśmy dostać się do Holandii z Niemiec, szukaliśmy holenderskich tablic rejestracyjnych. Było to o wiele szybsze i bardziej ukierunkowane niż zwykły autostop". 2. "Weź plecak z wieloma kieszeniami, aby pomieścić puszki Red Bulla, którymi będziesz handlować jako "walutą" - to łatwiejsze niż noszenie ich w rękach".

Jak odkryli The Fearless, po co nosić puszki w rękach... ? © Alan Sahin/Red Bull Content Pool

...kiedy możesz je schować do kieszeni? © Alan Sahin/Red Bull Content Pool

05 Kolekcjonuj wyzwania

Aby zdobywać punkty, zespoły podejmują wyzwania. Niektóre z nich są trudniejsze od innych, ale wszystkie mogą podbudować morale teamu.

"Postaraj się zaplanować jak najwięcej wyzwań każdego dnia, ponieważ będą takie, w których prawdopodobnie będziecie zdołowani lub będziecie mieć trudności z rozruszaniem się" - mówi Savill. "Ukończenie niektórych z łatwych wyzwań to motywacja, której potrzebujecie, by iść dalej".

Team GIT dobrze się bawił na checkpointach © Kevin Koch/Red Bull Content Pool

06 Otwórz się na zewnątrz

Bez własnych smartfonów, bezpośrednie zwracanie się do ludzi jest jedyną opcją na zdobycie jedzenia, transportu i zakwaterowania.

"Nie bój się podchodzić do miejscowych" - mówi Paula Mazilu z The Fearless. "Najgorsze, co mogą zrobić, to po prostu odmówić".

Tobias Andersson z Team GIT dodaje: "Wyjdź ze swojej strefy komfortu i rozmawiaj ze wszystkimi, wszędzie, przez cały czas - nawet jeśli nie wiesz dlaczego. W pociągu rozmawialiśmy ze wszystkimi w wagonie, aby sprawdzić, czy możemy odkryć coś, co może nam pomóc".

07 Na koniec: nie zapomnij wysłać zgłoszenia

Oczywiście, jeśli chcesz dobrze wykorzystać te wskazówki i triki, musisz przede wszystkim zgłosić się do konkursu! Zespoły z 2018 roku twierdzą, że będziecie zadowoleni, że to zrobiliście.

"Byłem w ponad 50 krajach, a Red Bull Can You Make It? wciąż jest jednym z najważniejszych wydarzeń wśród moich podróży" - mówi Savill, którego przygoda zainspirowała do rozpoczęcia publikowania postów o podróżach w Internecie. "Jest to coś, o czym będę opowiadał moim przyjaciołom i rodzinie przez całe życie, a nawet w moim CV!".

"Mogę szczerze powiedzieć, że Red Bull Can You Make It? zmienił moje życie" - mówi Iris Gamulescu, członkini zespołu The Fearless. "Nauczył mnie doceniać naprawdę ważne rzeczy, takie jak życie tu i teraz, piękno świata, w którym żyjemy i oczywiście ludzi wokół mnie. Poznaliśmy niesamowite istoty ludzkie, ale także umocniliśmy naszą własną przyjaźń i wiem, że będziemy przyjaciółmi na całe życie".

"To było niesamowite" - mówi Mazilu. "Dowiedzieliśmy się tak wiele o sobie, a nasza trójka jeszcze bardziej się do siebie zbliżyła. To doświadczenie było wspomnieniem, które będziemy pamiętać nawet za pięćdziesiąt lat".

Okienko aplikacyjne dla Red Bull Can You Make It? 2024 wkrótce się zamknie. Dowiedz się więcej i aplikuj tutaj .