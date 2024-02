Na myśl o Red Bull Can You Make It? uśmiech sam pojawia się na twarzy

Prawie osiem lat od swojego udziału w Red Bull Can You Make It? , Wojtek Mura dalej jest podróżnikiem i marzycielem. Zapytaliśmy go, jak wspomina swoją wyprawę przez Europę z ekipą przyjaciół, podczas której zamiast pieniędzy, za noclegi, wyżywienie, transport i inne atrakcje płacili puszkami Red Bulla. Sprawdźcie, czy to wydarzenie w jakiś sposób go odmieniło, albo wpłynęło na jego życie.

Polskie teamy w Paryżu © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

Jak po latach wspominasz swój udział w Red Bull Can You Make It?

Myśląc o „wyścigu” automatycznie pojawia się uśmiech na mojej twarzy. Poza samym wydarzeniem bardzo miło wspominam także imprezę otwarcia w Berlinie i świętowanie w centrum Paryża po dotarciu na matę. Cudownym uczuciem było dotrzeć do Paryża z Wenecji w dobę, bez wydania centa. Podczas tygodniowej podróży mieliśmy także "małe wakacje" nad pięknym jeziorem Bled w Słowenii i ciekawą wizytę w domu w Salzburgu - u pielęgniarki, która bardzo miło nas ugościła.

Mówimy, że Red Bull Can You Make It? to szansa na przygodę życia. Potwierdzasz? Bo wydaje się, że dla wielu osób jest to tylko wstęp do czegoś o wiele większego.

Tak! Dzięki Red Bull Can You Make It? poznałem bardzo interesujących ludzi, co moim zdaniem jest w obecnych czasach piekielnie ważne. „Wyścig” wiele od nas wymagał. Przez tydzień musieliśmy przebyć wiele kilometrów, zaliczać wyznaczone punkty i wykonywać kreatywne zadania. A wszystko to bez pieniędzy, telefonu i internetu. Pozbawieni tych rzeczy mogliśmy przeżyć totalnie inną przygodę, poczuć się wolni i udowodnić samym sobie, że "dobra obecnych czasów" nie są niezbędne do przeżycia tygodnia pełnego pozytywnych emocji, a przy okazji zaoszczędziłem trochę pieniędzy. Przez tydzień nie wydałem ani złotówki. Dzięki zgłoszeniu drużyny, sporo osób dowiedziało się także o moim projekcie "Space for Dream".

W górach na wyspie na Pacyfiku © spacefordream.wordpress.com

A co do tej pory było dla ciebie przygodą życia?

Przed wyścigiem byłem w 15-miesięcznej podróży przez wyspy Pacyfiku. Rejs rozpocząłem w Panamie na starym, legendarnym jachcie Czarny Diament. Mając zaledwie 22 lata i zero doświadczenia postanowiłem wybrać się w nieznane, bo czułem, że dzięki temu moje życie zmieni się na lepsze. Warto rzucić się na głęboką wodę (w tym wypadku ma to podwójne znaczenie), bo rejs odmienił moje życie. Mógłbym o tym wiele pisać i opowiadać.

Jak rozwinął się twój projekt Space for Dream?

Space for Dream wymyśliłem po dopłynięciu do Nowej Zelandii, w której spędziłem pół roku. Pisałem wtedy blog podróżniczy, dzięki któremu poznałem wiele ciekawych osób. Po powrocie do Polski postanowiłem zorganizować wydarzenie i się z nimi spotkać. Dostrzegłem wtedy, że warto rozwijać społeczność, która tak samo jak ja, kocha aktywność w naturze i odkrywać nowe miejsca. Występowałem wtedy także na wielu festiwalach podróżniczych i uznałem, że warto opowiadać o podróżach nie tylko w szarych salach kinowych. Stąd zacząłem organizować wydarzenia podróżnicze w najpiękniejszych miejscach w naszym kraju. Nasza społeczność wciąż rośnie i zrzesza ogrom wspaniałych osób. Jesteśmy jak rodzina, która z otwartymi ramionami wita nowych członków i wspólnie odkrywamy nowe miejscówki. Najbardziej cieszy mnie fakt, że dzięki Space for Dream tworzą się pary, przyjaźnie, małżeństwa, a nawet dzieci! Mamy także miejscówki z którymi bardzo się zaprzyjaźniliśmy, więc do nich z chęcią wracamy (m.in. Pieniny, Babia Góra, Biebrzański Park, Bieszczady, Beskid Niski). Poza odkrywaniem dzikich zakątków robimy także cykliczne, duże wydarzenia – takie jak Majówka, Sylwester i różne festiwale. W tym roku w dniach 30.08-01.09 planujemy pierwszą edycję Mech Festiwalu w bardzo klimatycznym resorcie "Wiatraki", który znajduje się w środku lasu nad jeziorem Maróz. W czerwcu natomiast odbędzie się czwarta edycja Festiwalu "Ludzie Wody". W planach w tym roku jest także m.in. festiwal w Białowieży, wydarzenia w Biebrzańskim Parku oraz wiele spływów packraftingowych i rejs przez Bałtyk. O wszystkich wydarzeniach informujemy zawsze na naszym Instagramie ( spacefordream_official ) oraz na Facebooku ( Space for Dream ). Zapraszam!

Jak idzie twój projekt promocji polskich parków narodowych?

Jak dotąd udało mi się zorganizować około 75 wydarzeń w 20 parkach narodowych. Tak mocno wkręciłem się w odkrywanie parków, że w czasach covidu zamieszkałem przy Drawieńskim Parku przez 20 miesięcy, a nawet wziąłem tam ślub. Wiele tygodni spędziłem także w Biebrzańskim i często tam wracam. Nie tylko do miejsc, ale także do przyjaciół, których tam poznałem. Do odkrycia w tym roku pozostały jeszcze trzy parki: Wigierski, Woliński i Ujścia Warty (najmłodszy polski park). Wspaniałe w tym projekcie jest to, że wciąż na wydarzenia przybywają nowe osoby, które cenią aktywne weekendy w bliskości z naturą.

Gdybyś dziś dostał kolejną szansę na start w Red Bull Can You Make It?, to co zrobiłbyś inaczej?

Przede wszystkim nie zabrałbym namiotu, bo ani razu się nie przydał. Po drugie, wziąłbym wygodniejsze buty (przed samym wyścigiem kupiłem nowe, które nie były rozchodzone, więc na stopach zrobiły się odciski). Po trzecie, pozbyłbym się kilku rzeczy z plecaka. Do teraz nie rozumiem po co wziąłem stalowy bęben! Po czwarte, warto się także wyspać przed startem, więc gdybym cofnął czas to zdecydowanie wcześniej skończyłbym imprezę w Berlinie, skąd ruszaliśmy w drogę.

