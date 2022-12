Polak faworytem finału Red Bull Car Park Drift. Oglądaj go na żywo!

W drodze do tegorocznego finału Red Bull Car Park Drift odwiedziło aż 17 krajów, wybierając z każdego tylko po jednym, najlepszym kierowcy. W finale do akcji włączą się również uczestnicy z Arabii Saudyjskiej, więc łącznie do rywalizacji stanie 21 drifterów z 18 państw. Jeszcze nigdy lista startowa przed światowym finałem Red Bull Car Park Drift nie była tak długa. Znajdziemy na niej reprezentantów Jamajki, RPA, Irlandii czy Omanu. I oczywiście gwiazdę z Polski.

czy Paweł Korpuliński. Na dodatek jeżdżąc autem, którym nie miał wcześniej okazji startować w żadnych zawodach! Wielu uważa Więcka za obecnie najlepszego driftera na świecie. W Arabii Saudyjskiej Polak będzie miał kolejną okazję, by dostarczyć im argumentów. Ale to nie jedyny polski wątek, który wiąże się z zawodami na Bliskim Wschodzie.

Jednym z sędziów finału Red Bull Car Park Drift 2022 będzie Arkadiusz Dudko, prezes serii Drift Masters European Championship. Szef najważniejsze ligi driftingowej w Europie jest nie tylko wielkim pasjonatem jazdy bokiem, ale ma również duże doświadczenie w sędziowaniu międzynarodowych zawodów w drifcie. Był też sędzią rundy RBCPD w Katowicach. Jego decyzje w Arabii Saudyjskiej będą bardzo ważne, bowiem (podobnie jak w typowych zawodach driftingowych) to nie miejsce na mecie czy czas przejazdu, ale właśnie sędziowie decydują o losie uczestników Red Bull Car Park Drift. Na tym podobieństwa do driftu, jaki znałeś, się kończą. W RBCPD kierowcy nie rywalizują w parach. Pokonują trasę solo.

Zadaniem każdego uczestnika jest zebranie jak największej liczby punktów za przejazd w kontrolowanym poślizgu między przeszkodami. Te są bardzo różne – Ósemka, którą należy objechać bokiem, Beczka ciasno otoczona separatorami, których nie można potrącić czy Pendulum, w które akurat trzeba trafić. Za jeden bieg można zebrać maksymalnie do 400 oczek. Sędziowie oceniają każdy przejazd w oparcia o aż dziewięć kryteriów. Za umiejętności driftingowe do zdobycia jest 120, wygląd samochodu pozwala zgarnąć 40, a za samo trafienie w Pendulum otrzymuje się 50 punktów. Liczą się nawet brzmienie auta i ilość dymu z opon! Ale najważniejsze są precyzja i świetne panowanie nad lecącym bokiem samochodem.

