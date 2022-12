Ech... gdyby nie ta piłka. Niespodzianka w finale Red Bull Car Park Drift

taki widok nie zdziwił. To seria zapraszająca do siebie nie tylko profesjonalistów, ale i amatorów, a wielu z nich kariery rozpoczyna właśnie na opuszczonych parkingach czy nieużywanych placach. Jednak latanie bokiem w nocy na morskim nabrzeżu i na tle odbijających światło latarnii wieżowców jest czymś tylko dla wybranych!

odbył się na terenie Jeddah Corniche Circuit w Dżuddzie. Zawodnicy nie rywalizowali jednak na nitce toru Formuły 1, lecz na specjalnej trasie ustawionej na placu przylegającym do słynnego obiektu. Nikogo, kto już wcześniej miał do czynienia z

Nie inaczej było w czasie wielkiego finału. Trasa, którą do pokonania mieli najlepsi z najlepszych nie była jednak identyczna jak ta przygotowana pół roku temu w Katowicach w czasie polskich eliminacji. Zawody w Dżuddzie odbywały się na zauważalnie większym terenie i w wielu częściach trasy kierowcy mieli więcej miejsca. To sprawiało, że pokonanie toru nie wymagało aż tak wielkiej precyzji, ale z drugiej wymuszało pokonywanie przeszkód z większą prędkością i mocniejsze naciskanie pedału hamulca. Pula punktów się za to nie zmieniła – tak samo jak w Katowicach za przejazd można było zdobyć maksymalnie 300 oczek.

Do Arabii Saudyjskiej ściągnęli kierowcy wyspecjalizowani w precyzyjnej jeździe bokiem z całego świata. W sumie na starcie stanęło 24 drifterów. I choć na liście startowej przeważali zawodnicy z okolicznych krajów, nie zabrakło też takich, którzy przyjechali z daleka. To Giorgi Kodua z Gruzji, Michael Reiljan z Estonii, Nicholas Barnes z Jamajki czy reprezentujący Polskę Piotr Więcek. Piotr był jednym z największych faworytów tej imprezy. Ale do jego zwycięstwa zabrakło kilku centymetrów…

