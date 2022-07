Wszystko, co warto wiedzieć o Red Bull Car Park Drift w Katowicach

Red Bull Car Park Drift jest unikalną serią motorsportową. To zawody driftingowe zorganizowane inaczej. Co prawda w nich również liczy się umiejętność doskonałego panowania nad autem w poślizgu, niesamowita precyzja jazdy, a czas przejazdu nie ma znaczenia, ale na tym podobieństwa się kończą. W typowej serii driftingowej właściwa rywalizacja polega na jeździe w parach. W Red Bull Car Park Drift zobaczysz tylko przejazdy solo. Zadaniem każdego kierowcy jest odpowiednie pokonanie trasy najeżonej różnego rodzaju przeszkodami. Kluczowe są precyzja i dynamika.

