Witajcie w driftingowym raju! Katowice odleciały bokiem na inną orbitę

Wielkie święto driftingu w centrum wielkiego miasta

Debiut serii Red Bull Car Park Drift w Polsce nie mógł być lepszy. Impreza w ścisłym centrum Katowic – czyli w Katowickiej Strefie Kultury, tuż obok słynnego Spodka – ściągnęła tłumy fanów wysokooktanowej zabawy. „Spodziewałem się, że w Katowicach przyjdzie dużo osób, ale to, że było ich aż tyle, przerosło jakiekolwiek oczekiwania!” – mówił po zawodach Piotr Więcek , którego przejazdy rozgrzały śląską publiczność do czerwoności.

Tylko kierowca, auto i tor

Kiedy w 2008 roku twórcy Red Bull Car Park Drift wpadli na pomysł zorganizowania nieszablonowej imprezy driftingowej, ich cel był prosty: pozwolić na równą walkę profesjonalistom i amatorom. To właśnie dlatego Red Bull Car Park Drift polega na punktowanych przejazdach w pojedynkę wokół przeszkód – w takich warunkach moc i szybkość aut schodzą na dalszy plan. Tutaj nie ma przejazdów w parach, jak w tradycyjnym driftingu. Żaden uczestnik nie musi nikogo gonić, ani przed nikim uciekać. Jest tylko on, auto i tor. Dzięki takiej formule w zawodach wzięli udział nawet właściciele aut, których moc nie przekraczała 200 KM.

Red Bull Car Park Drift: Zobacz przejazdy Top 4 z Katowic! Sprawdź finałowe przejazdy Piotra Kozłowskiego, Kuby Przygońskiego, Pawła Grosza i Piotra Więcka podczas Red Bull Car Park Drift Katowice.

”To było coś pięknego”

Rywalizacja z amatorami spodobało się nawet tym kierowcom, którzy są przyzwyczajeni do jazdy w parach na najwyższym poziomie, na dodatek w autach o mocy liczonej w setkach koni mechanicznych. Tak komentował imprezę na gorąco Paweł Grosz, który w Katowicach dotarł aż do podium: „To było coś pięknego – połączenie dwóch światów: profesjonalistów i amatorów. Czegoś takiego potrzeba w polskim drifcie, by te dwa światy się łączyły, by zarażać ludzi driftingiem i by ludzie z małym budżetem również mogli startować w zawodach”.

Red Bull Car Park Drift 2022 - tłumy kibiców w Katowicach © Marcin Kin

Bez taryfy ulgowej

Organizatorzy Bull Car Park Drift powitali początkujących drifterów z otwartymi rękami. Ale z nikim nie zamierzali się cackać. Trasa była piekielnie trudna. Przeszkody były ustawione tak blisko, że problemy z ich prawidłowym pokonaniem mieli nawet doświadczeni drifterzy. Optymalny przejazd oznaczał jazdę na centymetry od beczek, słupków i plastikowych separatorów. Niejedna próba kończyła się totalną demolką, a elementy przeszkód latały po całym torze.

Jeden błąd mógł zadecydować o być albo nie być w zawodach. Boleśnie przekonał się o tym Paweł Korpuliński, jeden z najbardziej doświadczonych kierowców na liście startowej. Zawodnik znany z serii Drift Masters European Championship nie trafił w zawieszoną nad torem piłkę, która była kluczowym elementem przeszkody Pendulum. Stracił 50 punktów, czyli aż 20 procent maksymalnej puli i nie zakwalifikował się do Top 8. Zabrakło niewiele, bo zajął 9. miejsce.

Zobacz powtórkę zawodów w Katowicach:

Red Bull Car Park Drift Piekielnie mocne maszyny, mnóstwo adrenaliny i ogień na torze: Zobacz driftingowe starcie amatorów z zawodowcami!

Speed Games Kuby Przygońskiego

Zanim najlepsza ósemka miała okazję powalczyć dalej, na torze pojawiły się gwiazdy, ale nie latania bokiem. Do Katowic przyjechała seria Speed Games Kuby Przygońskiego, czyli wyjątkowe motoryzacyjne igrzyska, które promują sporty motorowe. W rywalizacji rodem z Red Bull Car Park Drift, ale na uproszczonym torze, uczestniczyli znani internetowi twórcy – Fusialka, Poczciwy Krzychu, Michał Gała, Hubert Gromadzki, Buczooo HI5 i Dawid Frank. Dla każdego z nich był to pierwszy występ aucie drifingowym przed taką publicznością. Emocje w środku driftowozów były równie wysokie, co liczby subów i followersów ich kierowców. Najlepiej poradził sobie z nimi Buczooo HI5, czyli Robert Buczyński.

Speed Games - odprawa uczestników z Kubą Przygońskim © Marcin Kin

„Bardzo się cieszę ze zwycięstwa w Speed Games, bo do wszystkiego tutaj musiałem się przyzwyczaić. Jechałem nie swoim autem, to nie moje miasto i nie mój tor (śmiech), a jeszcze spałem może dwie godziny, bo przyjechałem do Katowic prosto z Włoch. To co dziś tutaj przeżyłem, nie zapomnę tego do końca życia. Niesamowite emocje, wspaniała zabawa, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę mógł być w takim miejscu, przed taką wspaniałą publicznością. Wszystko się udało, nawet pogoda dopisała, choć początkowo prognozy były dramatyczne” – mówił Buczoo HI_5, kiedy złapaliśmy go zaraz po finałowym przejeździe.

Demolka i zgubiona droga

Koniec rywalizacji internetowych gwiazd oznaczał powrót drifterów. W Top 8 na torze mieliśmy już praktycznie samych profesjonalistów z doświadczeniem w startach w największych imprezach w Europie. Ale poziom trudności nadążał za poziomem zawodników. Najlepsza ósemka po raz pierwszy jechała całą trasę, z wieńczącą ją Spiralą. Zawodnicy nie mieli z nią styczności nawet na treningach. Nowa przeszkoda sprawiała trudności. Byli tacy, którzy za jej sprawą pogubili się na trasie.

W kolejnym etapie zawodów stężenie profesjonalistów tylko wzrosło. W Top 4 o wyjazd na finał Red Bull Car Park Drift do Arabii Saudyjskiej walczyli Piotr Kozłowski, Kuba Przygoński, Paweł Grosz i Piotr Więcek. I na tym etapie nie obyło się bez błędów. Kozłowski dosłownie zdemolował dwie przeszkody, kończąc na czwartym miejscu, a Przygoński zgubił w dymie wjazd w ostatnią w nich. „W decydującym przejeździe nie trafiłem w jedną z kluczowych przeszkód w końcówce, czyli Spiralę, bo… za bardzo nadymiłem oponami przejeżdżając wcześniej przez tę sekcję toru (śmiech)” – tłumaczył Kuba, który koniec końców zajął trzecią lokatę.

Red Bull Car Park Drift Katowice 2022 - Piotr Więcek © Marcin Kin

Wyrównana walka do końca

Rywalizacja o pierwsze miejsce w rzeczywistości rozstrzygnęła się pomiędzy Pawłem Groszem w Subaru BRZ i Piotrem Więckiem w Nissanie 370Z. Kierowca Subaru pojechał niemal bezbłędnie, ale to Więcek trafił do serc sędziów oraz kibiców i zgarnął pierwsze miejsce. Przejechał trasę pełnym ogniem, bardziej dynamicznie niż inni zawodnicy i bez kalkulowania. Choć też nie bez problemów. „Na torze zgromadziło się mnóstwo gumy, więc przyczepność była wyraźnie większa i trudno było wprawić auto w poślizg. Ale jakimś takim malutkim kątem udało się połączyć ze sobą przeszkody i dojechać do mety” – mówił na mecie, jeszcze ociekając szampanem.

To właśnie zwycięzca zawodów w Katowicach i aktualny lider klasyfikacji generalnej Drift Masters European Championship będzie w grudniu reprezentował Polskę na światowych finałach Red Bull Car Park Drift w Arabii Saudyjskiej. „Taki wyjazd jest najlepszą nagrodą, jaka może być! To będzie nowe, niesamowite doświadczenie, nie mogę się doczekać. Muszę się teraz zastanowić, którym autem pojadę…” – podsumował Więcek, w Katowicach startujący za kierownicą samochodu, którym jeszcze nigdy nie jechał w zawodach.

Red Bull Car Park Drift Katowice 2022 © Marcin Kin

To powinien być finał!

Polska runda Red Bull Car Park Drift okazała się niesamowitym show. Kierowcy i kibice wystawili polskiemu driftingowi świetną wizytówkę! Na koniec najlepiej oddać głos samemu szefowi i twórcy serii Red Bull Car Park Drift. „Brawo, zrobiliście w Polsce fantastyczną robotę! To był lokalny przystanek serii, a wyglądał pod każdym względem jak światowy finał. Wspaniała lokalizacja, mnóstwo kibiców i niesamowity poziom sportowy” - podsumował Abdo Feghali, który również jest profesjonalnym drifterem oraz licencjonowanym kierowcą rajdowym. „Bardzo się cieszymy, że Piotr Więcek weźmie udział w finale globalnym w Arabii Saudyjskiej w grudniu. Wszyscy wiedzą, że jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, drifterem w Europie. Piotr jeździł bardzo agresywnie, myślałem, że w popełni jakiś błąd, ale on do końca pokazał niesamowitą klasę. Ale najpiękniejsze w Red Bull Car Park Drift jest to, że z takimi gwiazdami jak Piotr na tym samym torze, w tych samych zawodach, mogli też startować amatorzy. I pokazaliście, ze poziom driftu w Polsce jest bardzo wysoki, sporo amatorów dostało się do Top 20, a kilku z nich nawet do Top 8” – zakończył Feghali.

Piotr Więcek najlepiej latał bokiem, na koniec poleciał też do góry © Marcin Kin

Wyniki niedzielnych finałów

Top 4

WIĘCEK Piotr (Nissan 370Z) 275 pkt. GROSZ Paweł (Subaru BRZ) 263 PRZYGOŃSKI Jakub (Toyota GT86) 210 KOZŁOWSKI Piotr (Nissan 200SX S15) 200

Top 8

WIĘCEK Piotr (Nissan 370Z) 259 GROSZ Paweł (Subaru BRZ) 253 PRZYGOŃSKI Jakub (Toyota GT86) 249 KOZŁOWSKI Piotr (Nissan 200SX S15) 242 KAMIŃSKI Dawid (BMW E46) 240 SUSKI Mateusz (Nissan 200SX S15) 239 TASIEMSKI Łukasz (BMW E82) 217 WIEWIÓRA Ryszard (BMW E36) 168

Top 20 + dzika karta

WIĘCEK Piotr (Nissan 370Z) 264 GROSZ Paweł (Subaru BRZ) 248 SUSKI Mateusz (Nissan 200SX S15) 247 TASIEMSKI Łukasz (BMW E82) 245 PRZYGOŃSKI Jakub (Toyota GT86) 243 KOZŁOWSKI Piotr (Nissan 200SX S15) 242 KAMIŃSKI Dawid (BMW E46 217) WIEWIÓRA Ryszard (BMW E36) 207 KORPULIŃSKI Paweł (Nissan 200SX S14A) 190 ERNST Maksymilian (BMW E36) 178 JAŃCZYK Ariel (BMW E46) 170 GALOS Mateusz (BMW E36) 169 PIECUCH Tomasz (BMW E46) 157 ZAGALAK Marcin (Nissan 200SX S14A) 146 HAIDASH Andrii (BMW E36) 131 STAŃDO Marcin (BMW E36) 106 ZGODA Arkadiusz (Toyota GT86) 80 ZARZYCKA Dominika (Mazda MX-5 NA) 67 WNĘK Łukasz (Nissan 200SX S14A) 59 LASKOWSKI Łukasz (Nissan 200SX S14A) 13 LISEK Kamil (Mazda RX-8) 9

Partnerami Red Bull Car Park Drift są: Milwaukee® , Miasto Katowice , Garmin oraz DJI .