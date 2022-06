Podejmij wyzwanie Red Bull Car Park Drift i weź udział w rywalizacji!

Jeśli choć trochę śledzicie driftingową scenę, to z pewnością zauważyliście, że samochody z każdym kolejnym rokiem stają się coraz mocniejsze. Dodatkowe konie mechanicznie oznaczają tym samym konieczność stosowania lepszych opon, zapewniających większą trakcję, czy bardziej zaawansowanego zawieszenia, które pozwala okiełznać to połączenie mocy i „gripu”. Wszystko to z kolei powoduje, że nawiązanie walki z czołówką, to udział w swoistym wyścigu zbrojeń, który często jest niezwykle wymagający.