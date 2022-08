Poznaj zawodników Red Bull Car Park Drift w Katowicach!

Do Red Bull Car Park Drift pozostało już coraz mniej czasu! Przypomnijmy, w najbliższy weekend, 13 i 14 sierpnia Katowicka Strefa Kultury zamieni się w unikalny tor driftingowy z przeszkodami, który będzie areną zmagań zarówno dla entuzjastów driftu, jak i profesjonalnych zawodników.

W tej rywalizacji moc samochodu schodzi na dalszy plan. Liczy się zaangażowanie, precyzja i posiadanie niemałych umiejętności, by zaprezentować jak najlepszy przejazd, zdobywając zarówno uznanie sędziów, jak i publiczności.

Na starcie stanie łącznie kilkudziesięciu kierowców z całej Polski w bardzo zróżnicowanych samochodach. W akcji będziemy mogli zobaczyć zarówno auta o mocy około 200KM, posiadające podstawowe modyfikacje, jak i prawdziwe driftingowe potwory o mocy ponad 800KM, które zostały całkowicie przebudowane tylko w jednym celu – by jak najlepiej jeździć bokiem!

Ta mieszanka wybuchowa spowoduje, że emocji z całą pewnością nie zabraknie, a obecność tak zróżnicowanej ekipy, to gwarancja, że można spodziewać się tylko jednej rzeczy – niespodziewanego!

To co odróżnia Red Bull Car Park Drift od innych driftingowych zawodów, to właśnie zróżnicowanie zawodników i ich samochodów. W Katowicach zobaczymy zarówno profesjonalistów, jak Piotr Więcek , ubiegłoroczny mistrz Drift Masters European Championship , czy entuzjastów driftingu w nieco innym wydaniu, którzy niekoniecznie skupiają się na startach w zawodach. Do tej drugiej grupy zalicza się Tomasz Piecuch z Bielska-Białej, który od wielu lat jeździ bokiem i w tym czasie m.in. parokrotnie odwiedzał Japonię, powszechnie uważaną za kolebkę driftu, by właśnie tam doskonalić swoje umiejętności.

Pełną listę startową publikujemy na dole strony, wraz z autami uczestników. Jedno jest pewne, przed nami niezapomniane wydarzenie, dlatego zapraszamy raz jeszcze bardzo serdecznie. Wstęp na imprezę jest wolny – do zobaczenia!

Piotr Więcek: "Będzie to dla mnie nowa impreza, pierwszy raz będę startować w zawodach tego typu. Natomiast podchodzimy do imprezy na luzie, chociaż wiadomo, że nie ma czegoś takiego i w ostateczności będzie pełne skupienie i koncentracja. (śmiech) Zamierzam wystartować innym samochodem, którym jeszcze nie brałem udziału w zawodach, dlatego będzie to fajna próba i doświadczenie czegoś nowego.

Na pewno to wydarzenie będzie innym wyzwaniem niż np. start w Drift Masters European Championship, lecz nadal jest to jazda w poślizgu, czyli coś, co lubię i dlatego będziemy dobrze się bawili. Mam zamiar potrenować specjalnie na otwartym placu, by skupić się na precyzyjnej i nieco wolniejszej jeździe niż zazwyczaj, bo na co dzień w zawodach rangi Drift Masters, gdy jeździmy w parach, to prędkości są jednak większe. Dlatego ustawimy sobie zapewne trochę pachołków i spróbujemy swoich sił w jeździe z takimi przeszkodami."

Tomek Piecuch: „Dla mnie impreza jest mega ciekawa i promuje drift w inny sposób niż typowe polskie zawody. Ma tez zupełnie inną formułę, która nie faworyzuje zawodników w bardzo mocnych autach, a daje możliwości osobom z nieco mniejszymi budżetami, ale sporą ilością zajawki na drifting. Na starcie stanie kilkadziesiąt osób w naprawdę różnych autach z różnymi umiejętnościami i o skrajnych mocach, od 150 do 900 koni! Rywalizacja z profesjonalistami to też bardzo ciekawy aspekt i to, że będziemy oceniani na takich samych zasadach może nam dać jakiś obraz tego, co potrafimy.

Osobiście uważam, że medialnie impreza może pomóc osobom takim, jak ja i zostaniemy zauważeni przez większa publiczność, bo zazwyczaj, jak wcześniej powiedziałem przez profesjonalne ligi jesteśmy pomijani albo marginalizowani jako hobbiści, początkujący lub amatorzy, a wielu z nas zajmuje się tym naprawdę na poważnie tylko robi to po prostu trochę inaczej. ;) Podsumowując, nie mogę się doczekać imprezy w Katowicach! Mam nadzieję, że każdy fan motorsportu, sportów ekstremalnych, a przede wszystkim driftingu znajdzie tam coś dla siebie!”

LISTA STARTOWA - KWALIFIKACJE

Kamil Zarzycki – Nissan s13 200sx Łukasz Krupicki – BMW E30 Sebastian Kraszewski – BMW E46 Dominika Zarzycka – Mazda MX5 NA Mateusz Kolasiński – Mazda rx8 Mariusz Kaźmierczak – BMW E30 Łukasz Wnęk – Nissan S14A Arkadiusz Zgoda – Toyota GT86 Ariel Jańczyk – BMW E46 2.9 TURBO Ryszard Wiewióra – BMW E36 Maciej Piękoś – BMW E30 Andrii Haidash – BMW e36 Dawid Walczak – BMW Tomasz Piecuch – BMW Mateusz Suski – Nissan S15 Piotr Więcek – Nissan Grzegorz Ludwicki – BMW Jakub Przygoński – Toyota GT86 Maciej Giemza – BMW Kamil Lisek – Mazda Rx8 Miko Tasiemski – BMW e82 2jz Błażej Juszczynka – BMW E36 3281 Łukasz Ciurus – BMW E36 Touring Bartosz Ignaciuk – BMW e36 Pawel Korpulinski – Nissan 200SX S14a Maksymilian Ernst – BMW E36 Karol Łach – BMW E36 328 Aleksander Prokop – BMW 330i Dawid Karkosik – Nissan s15 Marcin Zagalak – Nissan 200 SX Kuba Gzara – BMW E36 328i Daniel Sniatecki – BMW E30 Mariusz Łubkowski – BMW e46 330ci turbo Mateusz Galos – BMW E36 Adrian Bartocha – Volvo 940 Piotr Kozlowski – NISSAN S15 Bartłomiej Kubiak – BMW e36 Tomasz Czerwiński – BMW E30 Stefan Krzemiński – Nissan 200SX S13 Marcin Stańdo – Nissan 200sx Bartosz Ostałowski – BMW E92 Kuba Żbikowski – BMW E46 Michał Wierciński – Nissan S13 Tomek Majewski – BMW E36 Patryk Powąska – Nissan 200SX S14A RHD Paweł Grosz – Subaru BRZ Dawid Kamiński – BMW E46 Łukasz Laskowski – Nissan 200sx s14a

Podczas polskiego przystanku uczestnicy będą mogli liczyć na profesjonalne wsparcie marki MILWAUKEE® - producenta bezprzewodowych elektronarzędzi, narzędzi ręcznych i akcesoriów dla profesjonalnych użytkowników.

Partnerami Red Bull Car Park Drift są także DJI i Garmin oraz Miasto Katowice.

Harmonogram Red Bull Car Park Drift znajdziecie na www.redbull.pl/carparkdrift