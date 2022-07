Arkadiusz Dudko: Red Bull Car Park Drift to 100% precyzji jazdy w poślizgu!

Już 13 i 14 sierpnia w samym sercu Śląska, Katowicach, rozegrana zostania driftingowa rywalizacja, jakiej w Polsce jeszcze nie było! Red Bull Car Park Drift bez wątpienia będzie wielkim świętem dla wszystkich entuzjastów jazdy w kontrolowanym poślizgu, ale nie tylko. Areną zmagań kierowców będzie specjalny tor, który zostanie wybudowany na terenie Katowickiej Strefy Kultury. Zapach wysokooktanowej benzyny, kłęby dymu, ryk silników oraz zapierająca dech w piersiach jazda na milimetry – to wszystko sprawia, że obok tej imprezy nie będzie można przejść obojętnie!

Zapraszamy na rozmowę z Arkadiuszem Dudko , prezesem Drift Masters European Championship , największej driftingowej ligi w Europie, który w Katowicach będzie jednym z sędziów zawodów. W swojej bogatej karierze Arek oceniał najważniejsze driftingowe wydarzenia na Starym Kontynencie i jest obecny na polskiej scenie driftu od momentu, gdy ta powstawała w naszym kraju, dlatego nie mogło zabraknąć go w Katowicach – zapraszamy do lektury!

Drift Masters - przystanek w Austrii © Red Bull Content Pool

Maciek Kiwak: Cześć Arku. Jesteś jedną z osób obecnych na polskiej scenie driftingowej niemal od zawsze. Opowiedz mi proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda z jazdą bokiem?

Arkadiusz Dudko: Cześć Maciek, tak to prawda, z polskim driftingiem jestem związany praktycznie od samego początku, już nawet ciężko mi przypomnieć, który był to dokładnie rok (śmiech). Chyba 2004, kiedy poznałem Macieja Polody i to właśnie dzięki niemu pokochałem ten sport. Drifting był wtedy praktycznie w ogóle nie znany w Europie, nie mówiąc już o Polsce.

Zawsze interesowałem się motorsportem, szczególnie rajdami, ale ta dyscyplina dała mi właśnie to wszystko czego mi brakowało. Pamiętam pierwsze zawody driftingowe organizowane przez Polską Federację Driftingu na Torze w Poznaniu, gdzie nie było jeszcze jazd w parach tylko pojedyncze przejazdy. Wówczas samochody były praktycznie seryjne – był to rok 2005 i na zawody już wtedy przyszło około 2000 osób.

Podczas tej imprezy pamiętam rozmowę z ówczesnym Prezesem Automobilklubu Wielkopolskiego, świętej pamięci Robertem Werle, który był ogromnie zdziwiony ilością kibiców, gdzie na wyścigi płaskie rangi mistrzostw Polski przychodziło wówczas średnio po około 400 do 500 osób.

Wtedy ta pasja do driftingu u mnie tak naprawdę wybuchła. Rozpocząłem ścisłą współpracę z Maciejem Polody i nowo założoną Federacją Driftingu w Polsce. Maciej Polody startował w tych latach w ówczesnych Driftingowych Mistrzostwach Europy (EDC) w Anglii, a ja po prostu mu pomagałem we wszystkim i byłem powiedzmy jego spotterem, chociaż w tamtych czasach nie było jeszcze takiej funkcji (spotter – osoba podpowiadająca i udzielająca wskazówek kierowcy podczas przejazdów – dop.).

Cały czas trenowałem również moje umiejętności jazdy w poślizgu pod okiem Macieja i w 2008 roku zostaliśmy zaproszeni przez znany zespół Team Orange do Japonii na WDSC – World Drift Summit and Conference, które odbywało się na słynnych torach EBISU . Odbyłem tam profesjonalne szkolenie z jazd driftingowych i zdałem egzamin na poziomie zaawansowanym. Następnie w 2010 roku otworzyłem razem z Maciejem Polody Akademię Driftingu na Torze Poznań, w której zostałem instruktorem i szkoła prężnie działa do dzisiaj.

Arek Dudko za kierownicą Nissana 200SX S14A © Archiwum Prywatne

Wow, to faktycznie kawał historii! W którym momencie postanowiłeś skupić się na sędziowaniu driftu i co Cię do tego skłoniło?

Było to związane z moim kolejnym wyjazdem do Japonii. Wróciłem tam jeszcze raz w 2010 roku i wtedy mocno zainteresował mnie temat sędziowania tej dyscypliny. Odbyłem 5-dniowe szkolenie i jako jeden z pierwszych Europejczyków otrzymałem certyfikat sędziego lig D1 Grand Prix. Od tego momentu skupiłem się właśnie na tej roli i zostałem głównym sędzią w ligach krajowych i niektórych krajach Europy. Prowadziłem także międzynarodowe szkolenia dla sędziów w różnych krajach, aby pomóc swoją wiedzą w rozwoju tej dyscypliny.

Kolejnym ważnym dla mnie etapem było przyjęcie na stanowisko sędziego w najlepszej w tamtych czasach lidze Europy – Drift Allstars w latach 2012-2015. Miałem tam też swój jeden epizod jako zawodnik :) . Wystartowałem w pokazowej rundzie w LUK Rally Land Drift Cup w 2010 roku. Jak pamiętam, odpadłem wtedy w TOP8, ale konkurencja była wówczas bardzo dobra, więc wstydu nie było (śmiech). Startowali tam m.in., Kuba Przygoński, Paweł Trela, Marcin Mospinek czy Grzesiu Hypki. Do tego była to runda, na której prędkość wejścia oscylowała w granicach 200km/h, zresztą była ona nazywana najszybszą rundą driftingową w historii.

Arkadiusz Dudko podczas zawodów DMP w roku 2013 © Archiwum Prywatne

Jak wiadomo przez kilka lat byłeś sędzią głównym Drift Masters. Jak wspominasz początki ligi i tworzenie obecnie największej driftingowej federacji w Europie?

Drift Masters Grand Prix powstało w 2014 roku. Ligę założyli Dawid Karkosik wspólnie z Tomkiem Chwastkiem. Zamysł był taki, żeby stworzyć strukturę (zespół ludzi) i zawody, które będą najlepsze w Polsce. Chodziło o ligę, w której zostaną wyeliminowane wszystkie bolączki i błędy, które były obecne wówczas w innych ligach driftingowych. Od samego początku zostałem zatrudniony jako główny sędzia zawodów i tę funkcję pełniłem przez cztery lata do 2018 roku.

Duże zaangażowanie zarządu spółki, jak i całego zespołu ludzi wraz z Maciejem Polody na czele, jako dyrektorem technicznym zawodów spowodowało, że Drift Masters stało się bardzo atrakcyjnym produktem i rundy z zawodów driftingowych pierwszy raz w historii pojawiły się na żywo w profesjonalnej relacji na kanałach TV Canal+.

Arek Dudko © Archiwum Prywatne

Nie każdy zawodnik mógł wystartować w lidze Drift Masters . Odbywały się tzw. „driver search”, czyli takie swego rodzaju próby dla chętnych zawodników, którzy musieli przyjechać i pokazać swoje umiejętności na przygotowanych sekcjach na torze. Pamiętam śmieszną sytuację z jednego takiego driver search: mieliśmy ułożone różne próby ze słupków i karą dla zawodnika za uderzenie słupka było zrobienie pięciu pompek. Zawodnik miał wybór, po uderzeniu słupka mógł od razu zatrzymać samochód, wysiąść z niego i zrobić swoje pięć pompek, albo zbierać wszystkie uderzenia i na końcu zrobić całą uzbieraną sumę. Jak pamiętam rekordzista miał na końcu do zrobienia 120 pompek, więc wcale nie było lekko (śmiech). Wtedy zgłosiło się niemal 90 chętnych osób i wybraliśmy z tego może połowę. To już było coś innego i niespotykanego w świecie driftingowym w tamtych czasach.

Po zmianie właściciela ligi w 2018 roku zostałem prezesem spółki Drift Masters Grand Prix. Od początku moim marzeniem było stworzenie z Drift Masters najlepszej ligi driftingowej w Europie, stąd zaraz po objęciu funkcji prezesa zarejestrowaliśmy nową nazwę DMEC – Drift Masters European Championship. Jak sam wiesz Maćku, obecnie jest to najlepsza profesjonalna liga driftingowa w Europie, choć przez wielu uznawana jest za najlepszą na świecie :) . Często relacja na żywo z naszych zawodów na platformie Red Bull TV jest nazywana Formułą 1 Driftingu, co oczywiście bardzo cieszy.

Arek Dudko podczas zawodów DMEC © Archiwum Prywatne

Porozmawiajmy o Red Bull Car Park Drift w Katowicach. Bardzo cieszę się, że zgodziłeś się zostać sędzią zawodów. Rozumiem, że trochę zatęskniłeś za ocenianiem przejazdów?

Oj tak, masz w 100% rację. Obecnie jako prezes zarządu tak dużej ligi, jaką jest Drift Masters (zespół DMEC na zawodach to łącznie z ekipą TV około 100 osób) mam strasznie dużo obowiązków nie związanych ściśle z driftingiem. Uwierz mi, że długo się nie zastanawiałem jak dostałem propozycję od Red Bulla, abym został jednym z trzech sędziów na Red Bull Car Park Drift. Jest to ciekawa formuła i naprawdę nie mogę się doczekać zawodów!

No właśnie, co sądzisz o formule, gdzie amatorzy i entuzjaści driftu mają okazję stanąć do rywalizacji z profesjonalistami?

To jest moim zdaniem najważniejsze w tym evencie - możliwość pokazania się i spróbowania swoich sił z najlepszymi. Często nie jest to możliwe dla kierowcy, który po prostu pasjonuje się driftem, a Red Bull Cark Park Drift właśnie to umożliwia. Biorąc pod uwagę, że ta formuła rywalizacji wcale nie oznacza większej szansy na zwycięstwo profesjonalisty, daje to dodatkowe emocje.

Idąc dalej, jak oceniasz szanse tych kierowców, którzy dysponują słabszymi autami, ale mają duże techniczne umiejętności i potrafią jeździć bardzo precyzyjnie?

No właśnie, to na pewno będzie bardzo interesujące i tak jak wspomniałem przed momentem, profesjonalni kierowcy wcale nie muszą być tutaj faworytami. W Red Bull Car Park Drift chodzi właśnie o niesamowicie precyzyjną jazdę przy stosunkowo niedużej prędkości w porównaniu do tych, które obserwujemy na największych i najszybszych torach w Europie, a trzeba pamiętać, że profesjonalni zawodnicy zazwyczaj przyzwyczajeni są do takiej właśnie jazdy.

Osobiście uważam, że ogromne znaczenie będzie miał także wybór konkretnego modelu samochodu, to jaką charakterystykę będzie miał silnik, przełożenia skrzyni biegów, przyczepność i rodzaj tylnych opon. To wszystko spowoduje, że naprawdę będzie bardzo ciekawie!

1 min Zobacz, jak wyglądają zawody Red Bull Car Park Drift Red Bull Car Park Drift - tak wyglądają zawody

Zatem co Twoim zdaniem może być największym wyzwaniem dla osób, które wystartują w Katowicach?

Paradoksalnie może być to zapamiętanie całej trasy. Zawodnik musi przejeżdżać w odpowiedniej kolejności przeszkody, a jest ich kilka, więc pewnie na początku sama nawigacja będzie pewnym problemem. Na pewno pomagać, albo i przeszkadzać, będzie ustawienie samochodu. Red Bull Car Park Drift, to tak naprawdę 100% precyzji jazdy w poślizgu. Więcej punktów się traci za ominięcie przeszkody niż np. za chwilowe zaprzestanie driftu (odprostowanie), chwilową podsterowność, itp.

Każdy zawodnik będzie musiał podejść do tego trochę strategicznie, bo są przeszkody za które zdobywa się więcej punktów i są takie za które tych punktów przyznawane jest mniej. Myślę, że pierwsze treningi pomogą każdemu ze startujących w obraniu właściwej strategii. :)

Na co będziesz kładł największy nacisk podczas oceniania przejazdów?

Oj trudno mi teraz na to pytanie odpowiedzieć, jako że nie podzieliliśmy jeszcze kryteriów oceny między trzema sędziami – zrobimy to na zawodach i omówimy z zawodnikami na briefingu. Na pewno będę ogólnie patrzył na driftingowe umiejętności prowadzenia auta, płynność przejazdu i tak zwane zaangażowanie, czyli z angielskiego „commitment”.

1 min Red Bull Car Park Drift 2022 w Katowicach - zobacz zwiastun zawodów! Po raz pierwszy w Polsce - w dniach 13 i 14 sierpnia w Katowicach odbędą się kultowe zawody Red Bull Car Park Drift. To będzie jazda bokiem, jakiej jeszcze nie widzieliście!

Na koniec naszej rozmowy wróćmy proszę do Drift Masters European Championship. Liga rozwija się w niesamowitym tempie, rywalizacja z każdym kolejnym rokiem jest coraz bardziej spektakularna, a poprzeczka stale wędruje coraz wyżej. Na jakie niespodzianki możemy liczyć w następnym sezonie?

Tak to prawda, co roku próbujemy podnosić poprzeczkę coraz wyżej i wyciągać wnioski z poprzednich sezonów. Ten rok jest najlepszym w historii Drift Masters. Nasze transmisje na Red Bull TV cieszą się dużą popularnością. Dzięki wspaniałym partnerom, których posiadamy możemy rozwijać ligę i promować ten piękny sport coraz mocniej, a ścisła współpraca z partnerem, jakim jest Red Bull dodaje nam po prostu „skrzyyydeł” :) .

Obecny poziom zawodników i ich samochodów jest niesamowity, a praktycznie każdy „driver” który kwalifikuje się do TOP32 może wygrać zawody. W tym roku mieliśmy innego zwycięzcę podczas każdej z pierwszych trzech rund, co daje nam niesamowite emocje przed drugą połową sezonu w walce o mistrzowski tytuł. Na pewno będziemy rozwijać się dalej i zaskakiwać kibiców w kolejnych sezonach, a z niespodzianek mogę zdradzić, że pojawią się znani kierowcy z innych kontynentów.

W końcu po długiej, trzyletniej przerwie zawody ponownie odbędą się w Polsce, a areną zmagań kierowców po raz pierwszy będzie stadion w Łodzi. Czy możesz zdradzić, jak będzie wyglądała trasa?

Tak, już nie mogę doczekać się tej naszej, finałowej rundy. Wreszcie wracamy do Polski, skąd pochodzi Drift Masters. Przez ostatnie dwa lata sytuacja związana z pandemią uniemożliwiła nam zorganizowanie rund w naszym kraju, ale wracamy ze zdwojoną siłą i organizujemy finał sezonu 2022 na stadionie żużlowym Moto Arena. Drift Masters jest znane z rund stadionowych i zawsze jest to niesamowite widowisko. W tym roku wybieramy się do miasta Łódź, gdzie zaprezentujemy najlepszych drifterów na świecie w walce o tytuł mistrza Europy.

Co do trasy, o którą pytasz, mogę od razu odpowiedzieć, że będzie praktycznie taka sama, jaką mieliśmy na rundzie w Toruniu, gdy robiliśmy zawody na stadionie żużlowym. Jest to praktycznie jedyna sensowna konfiguracja trasy na takim obiekcie, która daje niesamowite widowisko jazdy w parach. Bilety są do kupienia tylko on-line poprzez platformę e-bilet.pl. Sprzedaż idzie bardzo dobrze i bardzo chciał bym zapełnić cały stadion wspaniałą polską publicznością. Ależ to będzie show! :)

Dzięki za rozmowę i do zobaczenia w Katowicach!

Harmonogram Red Bull Car Park Drift znajdziecie na www.redbull.pl/carparkdrift

Tam też pojawiać się będą informacje na temat atrakcji dla publiczności – a będzie ich sporo… na torze i w strefach partnerów. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Drift Masters - można już kupić bilety na finał © Drift Masters