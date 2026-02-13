Matt Walker, Thomas Slavik i Matias Nunez świętują podczas Red Bull Valparaiso Cerro Abajo w Valparaiso, Chile, 11 lutego 2018 r.
Wszystko, co musisz wiedzieć o Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026

Przed nami Red Bull Valparaíso Cerro Abajo - najważniejszy miejski wyścig zjazdowy sezonu 2026. Szykują się ogromne emocje! Oglądaj zawody na żywo 15 lutego, tylko w Red Bull TV.
Autor: Maciej Świerz
15 lutego w Chile odbędzie się 22. edycja Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Specjaliści od miejskiego ścigania zmierzą się z techniczną i widowiskową trasą, która co roku podnosi poprzeczkę. Rywalizację możesz śledzić na żywo – jak zawsze w Red Bull TV.
Red Bull Cerro Abajo to seria najbardziej prestiżowych miejskich wyścigów zjazdowych na świecie. Imprezy organizowane są w nietypowych lokalizacjach, wyróżniających się unikatową architekturą i ogromnym zaangażowaniem lokalnych społeczności, co przekłada się na niepowtarzalny klimat każdego wydarzenia.
Zawody w Valparaíso to najważniejszy punk każdego cyklu. Legendarny chilijski wyścig zostanie zorganizowany już po raz 22! To właśnie tutaj "wynaleziono” urban downhill i zapoczątkowano trend, który dziś ma swoich wyznawców na całym świecie. Udział w tegorocznej rywalizacji potwierdzili najlepsi z najlepszych - zawodnicy, którzy triumfowali w poprzednich edycjach, lokalni dominatorzy i prawdziwi specjaliści od miejskich torów. Tomas Slavik, Felipe Agurto, Lucas Borba, Pedro Ferreira – na tych dżentelmenów warto zwrócić szczególną uwagę.
Choć to pierwsze zawody w tym roku kalendarzowym, przystanek w Valparaíso jest drugą rundą cyklu "25–26 Urban Downhill World Series”. Inauguracyjny wyścig odbył się we włoskiej Genui, gdzie swoje pierwsze złoto wywalczył Roger Vieira z Brazylii.
Wracamy jednak do Chile - na najbardziej spektakularną miejską trasę zjazdową na świecie. Prawdopodobnie nikt nie zna jej lepiej niż Tomas Slavik, czterokrotny zwycięzca, który w ubiegłym sezonie ponownie okazał się najszybszy. Dojechał do mety w czasie 2:18, osiągając średnią prędkość 54 km/h! Jeśli Czech wygra w niedzielę, zostanie najbardziej utytułowanym riderem w historii chilijskiej imprezy, wyprzedzając osiągnięcia Antonio Leivy i Filipa Polca.
"Gdy staję w bramce startowej, interesuje mnie tylko zwycięstwo. Nie tylko w kontekście pierwszego miejsca, ale też przekraczania granic i wyznaczania kierunku rozwoju naszej dyscypliny. Piąta wygrana na tej trasie byłaby czymś naprawdę wyjątkowym. Zapisałbym się w historii wyścigu, który od zawsze podziwiałem. Każdy rok jest inny. Z każdym sezonem jestem starszy, a walka o triumf staje się coraz trudniejsza” – komentuje Slavik.
Zastanawiacie się co wpływa na "legendarny" status imprezy?
"Atmosfera. Energia tego szalonego miasta. Ten moment na szczycie, gdy słyszysz ryczący tłum i wiesz, że przed tobą 2,5 minuty pełnej koncentracji oraz walka z nowym, młodym pokoleniem niesamowicie ambitnych zawodników. Poziom riderów z Ameryki Południowej jest kosmiczny, a wspólna rywalizacja czyni nas wszystkich lepszymi”. Wyjaśnił reprezentant Czech.
Według nas, olbrzymie znaczenie ma też trasa - oto kilka kluczowych parametrów toru oraz najbardziej spektakularnych przeszkód:
Tomas Slavik w akcji na zawodach Red Bull Valparaiso 2023

Tłumy kibiców powróciły na trasę pierwszy raz od sezonu 2019!

© Luis Barra/Red Bull Content Pool

Tomáš Slavík w akcji na zawodach Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Tomáš Slavík w drodze po trzeci tytuł

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Pedro Burns w akcji na zawodach Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Pedro Burns na technicznym dropie

© Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Lewis Buchanan w akcji na zawodach Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Lewis Buchanan zadebiutował w tegorocznym wyścigu!

© Gary Go/Red Bull Content Pool

W pełni zasłużone zwycięstwo!

© Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

  • Długość trasy: 1.65 km
  • Liczba schodów do pokonania: 280
  • Różnica wysokości: Start / Meta: 230 metrów
  • Lemon Tree Drop – Wysokość: ~2,5 m / Lot: ~6 m
  • Pacific Ocean Step Down – Wysokość: ~4 m / Lot: ~6 m
  • Garage to Garage Jump – Lot: ~7,5 m
  • Angelica / Ski Jump – Wysokość: ~3,5 m / Lot: ~10 m
  • Jovellanos Wallride + Jump – Maksymalna wysokość: ~4 m / Lot: ~8 m
  • Chevy Truck Jump – Lot: ~10 m
  • Bismarck Drop – Wysokość: ~4 m / Lot: ~8 m
  • Atahualpa Wallride – Kąt ściany: 120° / Szerokość: ~6 m
  • City Square Jump – Lot: ~4 m
  • Whale Tail – Lot: ~3 m + 4 m
  • Container Jump – Lot: ~8 m
  • Pergola Jump – Wysokość: ~4 m / Lot: ~9 m
Przypominamy - transmisja z zawodów już w niedzielę 15 lutego o godzinie 19:15. Oglądaj na żywo, tylko w Red Bull TV!

