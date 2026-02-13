Wszystko, co musisz wiedzieć o Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026

15 lutego w Chile odbędzie się 22. edycja Red Bull Valparaíso Cerro Abajo . Specjaliści od miejskiego ścigania zmierzą się z techniczną i widowiskową trasą, która co roku podnosi poprzeczkę. Rywalizację możesz śledzić na żywo – jak zawsze w Red Bull TV.

Red Bull Cerro Abajo to seria najbardziej prestiżowych miejskich wyścigów zjazdowych na świecie. Imprezy organizowane są w nietypowych lokalizacjach, wyróżniających się unikatową architekturą i ogromnym zaangażowaniem lokalnych społeczności, co przekłada się na niepowtarzalny klimat każdego wydarzenia.

Zawody w Valparaíso to najważniejszy punk każdego cyklu. Legendarny chilijski wyścig zostanie zorganizowany już po raz 22! To właśnie tutaj "wynaleziono” urban downhill i zapoczątkowano trend, który dziś ma swoich wyznawców na całym świecie. Udział w tegorocznej rywalizacji potwierdzili najlepsi z najlepszych - zawodnicy, którzy triumfowali w poprzednich edycjach, lokalni dominatorzy i prawdziwi specjaliści od miejskich torów. Tomas Slavik, Felipe Agurto, Lucas Borba, Pedro Ferreira – na tych dżentelmenów warto zwrócić szczególną uwagę.

Choć to pierwsze zawody w tym roku kalendarzowym, przystanek w Valparaíso jest drugą rundą cyklu "25–26 Urban Downhill World Series”. Inauguracyjny wyścig odbył się we włoskiej Genui, gdzie swoje pierwsze złoto wywalczył Roger Vieira z Brazylii.

Wracamy jednak do Chile - na najbardziej spektakularną miejską trasę zjazdową na świecie. Prawdopodobnie nikt nie zna jej lepiej niż Tomas Slavik, czterokrotny zwycięzca, który w ubiegłym sezonie ponownie okazał się najszybszy. Dojechał do mety w czasie 2:18, osiągając średnią prędkość 54 km/h! Jeśli Czech wygra w niedzielę, zostanie najbardziej utytułowanym riderem w historii chilijskiej imprezy, wyprzedzając osiągnięcia Antonio Leivy i Filipa Polca.

"Gdy staję w bramce startowej, interesuje mnie tylko zwycięstwo. Nie tylko w kontekście pierwszego miejsca, ale też przekraczania granic i wyznaczania kierunku rozwoju naszej dyscypliny. Piąta wygrana na tej trasie byłaby czymś naprawdę wyjątkowym. Zapisałbym się w historii wyścigu, który od zawsze podziwiałem. Każdy rok jest inny. Z każdym sezonem jestem starszy, a walka o triumf staje się coraz trudniejsza” – komentuje Slavik.

Zastanawiacie się co wpływa na "legendarny" status imprezy?

"Atmosfera. Energia tego szalonego miasta. Ten moment na szczycie, gdy słyszysz ryczący tłum i wiesz, że przed tobą 2,5 minuty pełnej koncentracji oraz walka z nowym, młodym pokoleniem niesamowicie ambitnych zawodników. Poziom riderów z Ameryki Południowej jest kosmiczny, a wspólna rywalizacja czyni nas wszystkich lepszymi”. Wyjaśnił reprezentant Czech.

Według nas, olbrzymie znaczenie ma też trasa - oto kilka kluczowych parametrów toru oraz najbardziej spektakularnych przeszkód:

Tłumy kibiców powróciły na trasę pierwszy raz od sezonu 2019! © Luis Barra/Red Bull Content Pool Tomáš Slavík w drodze po trzeci tytuł © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Pedro Burns na technicznym dropie © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Lewis Buchanan zadebiutował w tegorocznym wyścigu! © Gary Go/Red Bull Content Pool W pełni zasłużone zwycięstwo! © Gonzalo Robert/Red Bull Content Pool

Długość trasy: 1.65 km

Liczba schodów do pokonania: 280

Różnica wysokości: Start / Meta: 230 metrów

Lemon Tree Drop – Wysokość: ~2,5 m / Lot: ~6 m

Pacific Ocean Step Down – Wysokość: ~4 m / Lot: ~6 m

Garage to Garage Jump – Lot: ~7,5 m

Angelica / Ski Jump – Wysokość: ~3,5 m / Lot: ~10 m

Jovellanos Wallride + Jump – Maksymalna wysokość: ~4 m / Lot: ~8 m

Chevy Truck Jump – Lot: ~10 m

Bismarck Drop – Wysokość: ~4 m / Lot: ~8 m

Atahualpa Wallride – Kąt ściany: 120° / Szerokość: ~6 m

City Square Jump – Lot: ~4 m

Whale Tail – Lot: ~3 m + 4 m

Container Jump – Lot: ~8 m

Pergola Jump – Wysokość: ~4 m / Lot: ~9 m

Przypominamy - transmisja z zawodów już w niedzielę 15 lutego o godzinie 19:15. Oglądaj na żywo, tylko w Red Bull TV!