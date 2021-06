Dlaczego musisz wziąć udział w zawodach Red Bull Chojrak Dual Manual?

Małopolska Joy Ride Festiwal to prawdziwe święto dla polskich rowerzystów. Do Kluszkowiec przyjeżdżają wszyscy amatorzy dwóch kółek, niezależnie od uprawianej dyscypliny, wieku, czy stopnia zaawansowania. W tym roku, wydarzenie zostanie zorganizowane w najbliższy weekend - 18-20 czerwca. Prawdę mówiąc, już nie możemy doczekać się imprezy, którą w piątkowe popołudnie rozpoczniemy od rywalizacji w konkurencji Red Bull Chojrak Dual Manual. Dlaczego nie może Cię tam zabraknąć? Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!

1. To jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji na Festiwalu

" w tabelce pucharowej, czy lepiej nie. Z jednej strony, rywalizacja z Szymonem Godźkiem, to całkiem niezły wpis do rowerowego CV, ale z drugiej – jeśli ktoś chce powalczyć o czołowe lokaty w zawodach, to może lepiej unikać starcia z jednym z najlepszych freeriderów na świecie?

Tak jest! Wszystko wskazuje na to, że rowerowy król stylu pojawi się na festiwalu w Kluszkowcach i weźmie udział w naszych zawodach. Tutaj pojawia się pytanie - czy warto trafić na "

3. Do zgarnięcia są naprawdę kozackie nagrody!

. Jeśli marzą Ci się kozackie jerseye z Red Bull Rampage, to nie zwlekaj, tylko łap za rower i leć na trening, katować jazdę na tylnym kole. Pamiętaj, z pedałowaniem się nie liczy. Manual to jazda na kole, ale bez kręcenia korbą! Wracając jeszcze na moment do nagród: Za pierwsze miejsce gwarantujemy 150 euro, za drugie 120, a za trzecie 100! Jest o co walczyć! Nie sądzisz?

Wieczna chwała i sława to jeszcze nic. Poza mistrzowskim tytułem, najlepsza trójka zgarnie bony, które będzie można wykorzystać w

4. To jedyna taka konkurencja na świecie

Oczywiście, pewnie gdzieś na ziemi jest miejsce, w którym dwójka zawodników ściga się, jadąc na tylnym kole po prostej drodze. Nigdzie indziej nie znajdziecie jednak takiej atmosfery! Wzdłuż trasy zawodów ustawią się setki kibiców, w tle słychać będzie nawijkę komentatora, a Red Bullowy Chojrak zadba o to, by zawodnicy rywalizowali tylko przy najbardziej kozackiej muzyce! W tych zawodach, po prostu trzeba wziąć udział!

5. To doskonała rozgrzewka przed dalszą częścią festiwalu