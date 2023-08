W sobotę, 29 lipca w Sosnowcu wylądowali najlepsi wakeboarderzy i najbardziej zaangażowani miłośnicy sportów wodnych. Kibice z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem śledzili efektowną i zaciętą rywalizację w pierwszej edycji zawodów Red Bull Clash of Parks. Niezwykły charakter imprezy wynikał z wprowadzenia unikalnej formuły: drużyny zdobywały punkty wykonując tricki na pojedynczej, podwójnej, a finalnie na potrójnej lince. Po zakończeniu rywalizacji zespołowej, każdy z uczestników miał dodatkową szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w konkursie na najlepszy trick. Wydarzenie dostarczyło niezwykłych wrażeń kibicom i mocno zmotywowało polską scenę wakeboardową do dalszego rozwoju.

W sobotę, 29 lipca w Sosnowcu wylądowali najlepsi wakeboarderzy i najbardziej zaangażowani miłośnicy sportów wodnych. Kibice z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem śledzili efektowną i zaciętą rywalizację w pierwszej edycji zawodów Red Bull Clash of Parks. Niezwykły charakter imprezy wynikał z wprowadzenia unikalnej formuły: drużyny zdobywały punkty wykonując tricki na pojedynczej, podwójnej, a finalnie na potrójnej lince. Po zakończeniu rywalizacji zespołowej, każdy z uczestników miał dodatkową szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w konkursie na najlepszy trick. Wydarzenie dostarczyło niezwykłych wrażeń kibicom i mocno zmotywowało polską scenę wakeboardową do dalszego rozwoju.

W sobotę, 29 lipca w Sosnowcu wylądowali najlepsi wakeboarderzy i najbardziej zaangażowani miłośnicy sportów wodnych. Kibice z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem śledzili efektowną i zaciętą rywalizację w pierwszej edycji zawodów Red Bull Clash of Parks. Niezwykły charakter imprezy wynikał z wprowadzenia unikalnej formuły: drużyny zdobywały punkty wykonując tricki na pojedynczej, podwójnej, a finalnie na potrójnej lince. Po zakończeniu rywalizacji zespołowej, każdy z uczestników miał dodatkową szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności w konkursie na najlepszy trick. Wydarzenie dostarczyło niezwykłych wrażeń kibicom i mocno zmotywowało polską scenę wakeboardową do dalszego rozwoju.

, który na Clash of Parks śledził riderów, wcielając się w rolę pilota drona FPV!

„Riderzy jadący w trójkach zrobili na mnie ogromne wrażenie, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem, ale muszę przyznać, że najbardziej podobały mi się jednak dwójki. Synchronizacja zawodników wyglądała naprawdę super! Nowy format rywalizacji na pewno wpłynie pozytywnie nie tylko na polską, ale też międzynarodową scenę wakeboardową! Sam chętnie wystartowałbym w takich zawodach, ale patrząc na poziom zawodników, to jednak musiałbym się mocno podszkolić”. Komentował kitesurfer

Red Bull Clash of Parks - rider w locie

Akcja na Red Bull Clash of Parks

Na Red Bull Clash of parks posypały się kozackie triki!

Red Bull Clash of parks to bardzo efektowne zawody!

Jazda w dwójkach to widowiskowa nowość!

To jedyne takie zawody na świecie!

Z tej perspektywy wygląda to jeszcze ciekawiej!

Przewodniczący komisji sędziowskiej we własnej osobie!

Rywalizacja na Red Bull Clash of Parks była bardzo zacięta!

We dwójkę raźniej!

Tak się to robi na Red Bull Clash of Parks!

Trzech zawodników to potrójne emocje!

Podium zawodów Red Bull Clash of Parks

Zawodnicy mocno dołożyli do pieca!

Na best tricku zobaczyliśmy sporo widowiskowych sztuczek!

Jedna osoba przodem, druga tyłem. Przecież to proste, co nie?

To się nazywa zaufanie!

Tak się to robi!

"Bardzo podobał mi się fun z jazdy, który towarzyszyły całej imprezie. W trakcie ostatniej serii best tricku zrobiłem mega progres, a na miejscu panowała mega atmosfera. Hype is real! Te zawody na pewno rozwiną polską scenę wake, bo niewiele mamy takich imprez na miejscu", relacjonował

"Bardzo podobał mi się fun z jazdy, który towarzyszyły całej imprezie. W trakcie ostatniej serii best tricku zrobiłem mega progres, a na miejscu panowała mega atmosfera. Hype is real! Te zawody na pewno rozwiną polską scenę wake, bo niewiele mamy takich imprez na miejscu", relacjonował Wiktor Kozarski , członek ekipy gospodarzy.

"Bardzo podobał mi się fun z jazdy, który towarzyszyły całej imprezie. W trakcie ostatniej serii best tricku zrobiłem mega progres, a na miejscu panowała mega atmosfera. Hype is real! Te zawody na pewno rozwiną polską scenę wake, bo niewiele mamy takich imprez na miejscu", relacjonował Wiktor Kozarski , członek ekipy gospodarzy.

Wyniki zawodów Red Bull Clash of Parks przedstawiają się następująco:

Wyniki zawodów Red Bull Clash of Parks przedstawiają się następująco:

Wyniki zawodów Red Bull Clash of Parks przedstawiają się następująco: