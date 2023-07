Dlaczego musisz się pojawić na Red Bull Clash of Parks?

29 lipca Wake Zone Stawiki w Sosnowcu będzie gospodarzem absolutnie wyjątkowego eventu wakeboardowego "Red Bull Clash of Parks". Najlepsi zawodnicy z Polski zaprezentują widowiskowe ewolucje podczas zawodów rozgrywanych w innowacyjnej formule, otwierającej drzwi do większej kreatywności i umożliwiającej zawodnikom zaprezentowanie swoich umiejętności w zupełnie nowy sposób.

Nadal brakuje Ci motywacji do przyjazdu? Przygotowaliśmy listę powodów, które powinny przekonać Cię do wpadnięcia na Wake Zone Stawiki w najbliższy weekend:

01 To bezwzględnie najbardziej spektakularna impreza Wakeboardowa Sezonu

Wiemy, że wielokrotnie zdarza się nam to powtarzać, ale musimy to zrobić i tym razem: Czegoś takiego, jeszcze w Polsce nie było! Publiczność będzie miała okazję podziwiać nie tylko spektakularne skoki, akrobacje i techniczne triki, ale również rywalizację drużynową, która dodatkowo wzbogaci atmosferę i napięcie podczas zawodów. To doskonała okazja, aby zobaczyć najlepszych zawodników wakeboardowych w kraju rywalizujących w niezwykłym formacie zawodów. Po raz pierwszy jedna z rund zostanie rozegrana na potrójnej lince. Oznacza to, że trzech zawodników w tym samym czasie będzie wykonywało tricki na tej samej przeszkodzie. Wiemy, że trochę to skomplikowane, ale gdy pojawisz się na miejscu i zobaczysz pierwsze próby “synchronicznego wakeboardingu” na pewno zrozumiesz o co nam chodziło!

02 Na miejscu pojawią się zawodnicy i ich ekipy z całej Polski

Jak sama nazwa wskazuje Red Bull Clash of Parks to impreza, w której o drużynowe nagrody powalczą reprezentanci największych polskich wakeparków. Swoją obecność w zawodach potwierdziły już wszystkie najmocniejsze ekipy, więc podejrzewamy, że 29 lipca Wake Zone Stawiki dosłownie zapłonie od wakeboardingowej zajawki! Pojedyncze starcia zawodników zawsze dostarczały nam niezwykłych emocji, ale pierwsze w historii polskiej sceny sportów wodnych drużynowe batalie, to coś, czego po prostu nie możemy się doczekać. Przypuszczamy, że każda reprezentacja pojawi się na miejscu z ekipą kibiców, a dodatkowe wsparcie fanów, doda skrzydeł wszystkim zawodnikom!

03 Fani Wakeboardingu będą mogli spotkać się z Felixem Georgiim

Felix Georgii to jeden z najbardziej kreatywnych zawodników pływających na wakeboardzie.

Tak jest! W rolę sędziego wcieli się żywa legenda wakeboardingu - Felix Georgii. Reprezentant Niemiec znany jest z nieszablonowego podejścia do pływania na Wake’u i przekształcania najdziwniejszych miejsc w wodne place zabaw. Przypuszczamy, że wielu fanów sportów wodnych kojarzy tego gościa jedynie z niezwykłych filmów lub plakatów powieszonych na ścianach, a w trakcie pierwszej edycji Red Bull Clash of Parks niemiecki rider, będzie dla wszystkich na wyciągnięcie ręki. Autograf? Żaden problem. Wspólna fotka? Oczywiście! Wspólna zabawa na afterze? Jeszcze jak!

04 Po zawodach na miejscu odbędzie się kozacki afterek

Maxim robi salto na zawodach połączonych z imprezą © Lukas Wagnater

Co? Zawody wakeboardingowe bez kozackiego aftera? Nie na naszej warcie! Po zawodach, które skończą się mniej więcej o 17:30, zrobimy sobie krótką przerwę, by już o godzinie 19:00 zaatakować parkiet w beach barze przy parku. Jak pewnie wiecie, zawodnicy uprawiający sporty ekstremalne wyznają zasadę train hard, party harder, więc możemy się spodziewać, że impreza potrwa do białego rana. Prawdę mówiąc trochę na to liczymy. To jak, widzimy się przy barze?

05 Na pewno nie masz lepszych planów na sobotę

"To jedyne takie zawody w kraju. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy być częścią projektu 'Red Bull Clash of Parks' w Wake Zone Stawiki. To zupełnie nowa formuła zawodów, która wprowadzi odświeżenie do świata wakeboardu. Będzie to wyjątkowe widowisko dla miłośników sportów ekstremalnych" - powiedział Bartosz Pieczonka, organizator wydarzenia.

No pomyśl: piękny, słoneczny dzień nad wodą, efektowne triki, kozacka atmosfera, a na koniec mistrzowski afterek w klimatycznym wydaniu. Lepiej nie będzie. Serio!