35. zwycięstwo w karierze Iffland dało jej siódme z rzędu trofeum Króla Kahekili. "Jestem teraz trochę wzruszona. Nie było łatwo ponownie rywalizować po tak długiej przerwie. Moje ciało walczyło z umysłem. Nie wiedziałam, czy poradzę sobie z presją. Pomimo przerwy kontynuowałam treningi i to się opłaciło. Jestem bardzo, bardzo dumna z tego, co dziś osiągnęłam" - powiedziała.

Rhiannan Iffland przygotowuje się do ostatniego soku do wody w sezonie