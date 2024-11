Rhiannan Iffland i Aidan Heslop mistrzami Red Bull Cliff Diving w 2024 roku

To fantastyczne uczucie w końcu zabrać do domu to niesamowite trofeum. Wczorajszy dzień był ciężki, ale dziś udało mi się odzyskać formę i zakończyć go dobrym startem. Cały sezon był świetny, udało mi się pozostać konsekwentnym przez cały czas i iść naprzód w kierunku celu. To było spełnienie marzeń, by stanąć na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej.

Aidan Heslop