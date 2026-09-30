Red Bull Cliff Diving: Aidan Heslop zdobywa drugi tytuł we Włoszech

Brytyjczyk Aidan Heslop zakończył swój niesamowity sezon, zajmując czwarte miejsce w zawodach w skokach do wody z 27 metrów w Polignano a Mare i zapewniając sobie drugie trofeum Króla Kahekili. Podczas samego turnieju Red Bull Cliff Diving, ostatniego przystanku sezonu 2026, zwyciężyli Ukrainiec Oleksiy Prygorov i Kanadyjka Molly Carlson. Wspomniany Brytyjczyk i Australijka Rhiannan Iffland zajęli czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej.

Constantin Popovici © Romina Amato / Red Bull Content Pool Molly Carlson © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Lisa Faulkner © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Xantheia Pennisi © Alex Voyer / Red Bull Content Pool Aidan Heslop © Romina Amato / Red Bull Content Pool Oleksij Prygorow © Romina Amato / Red Bull Content Pool Aidan Heslop i Rhiannan Iffland © Romina Amato / Red Bull Content Pool Oleksij Prygorow i Molly Carlson © Romina Amato / Red Bull Content Pool James Lichtenstein © Alex Voyer / Red Bull Content Pool Aidan Heslop © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Heslop, który dwa lata temu po raz pierwszy zdobył najważniejsze trofeum w cliff divingu, a potem zrobił sobie przerwę na jeden sezon, by poddać się operacji kręgosłupa, w tym roku wrócił w najlepszym możliwym stylu. Mimo że rywale w walce o tytuł – Constantin Popovici i James Lichtenstein – wywierali na niego presję aż do ostatnich skoków sezonu we Włoszech, 24-latek zachował spokój przed 10 000 kibiców i zapewnił sobie czwarte miejsce. Dzięki temu stał się dopiero drugim zawodnikiem w historii tej dyscypliny, który zdobył więcej niż jedno trofeum Króla Kahekili.

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„To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Po wszystkim, co przeszedłem, myślę, że wszystko jest na swoim miejscu. Wiem, że szanse były po mojej stronie, ale samo patrzenie, jak inni skaczą, po tym jak mi nie wyszedł najlepszy skok, było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie musiałem znosić. Polignano już wcześniej było dla mnie wyjątkowym miejscem, ale teraz jest jeszcze bardziej wyjątkowe” – powiedział Heslop, który stał się też drugim mężczyzną startującym z dziką kartą, który zdobył tytuł mistrzowski.

Ostatecznie okazało się, że mimo iż nie był w szczytowej formie w miejscu, gdzie zadebiutował w 2018 roku, zwycięstwo w pierwszych zawodach sezonu na Bali, w połączeniu z trzema drugimi miejscami z rzędu, okazało się kluczowe w tej emocjonującej i zaciętej rywalizacji. Tak samo jak w 2024 roku, Amerykanin Lichtenstein i Rumun Popovici odegrali znaczącą rolę w tej walce, tak po raz kolejny, obaj nie zdołali pokonać Heslopa. We Włoszech zajęli kolejno drugie i trzecie miejsce, które odzwierciedliło ich pozycję na koniec sezonu w generalce.

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Red Bull Cliff Diving – Włochy livestream Oszałamiające klify Polignano a Mare we Włoszech będą scenerią przedostatniego przystanku Red Bull Cliff Diving.

Prygorov po raz kolejny wkroczył do finału sezonu niezauważony i dał spektakularny popis. Tak samo jak dwa lata temu w Sydney, kiedy wszystkie oczy były skierowane na walkę o tytuł, 39-latek po cichu piął się w górę rankingu i objął prowadzenie przed ostatnią rundą. Kiedy na plaży zaczynały się gratulacje dla liderów i poklepywanie po plecach, Ukrainiec pozostał skupiony, wykonał świetny skok (4 salta w przód z 2½ obrotami w pozycji łamanej) i zapewnił sobie drugie zwycięstwo w pojedynczych zawodach w karierze.

„Czuję się niesamowicie. Byłem tu siedem razy – dwa razy na treningach, a pięć razy na zawodach. Marzyłem o wejściu na podium, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę tu pierwszy. Uwielbiam Polignano a Mare, a dzisiaj wydarzyło się coś niesamowitego – powiedział Prygorov, który dzięki temu świetnemu wynikowi awansował z szóstego na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, co oznacza, że zapewnił sobie stałe miejsce w składzie na kolejny sezon. Najlepszy skok w zawodach wykonał lokalny zawodnik Andrea Barnaba, który w trzeciej rundzie zachwycił zarówno publiczność, jak i sędziów znakomicie wykonanym skokiem, za który otrzymał dwie oceny 9,0 i jedną 9,5, co zapewniło mu piąte miejsce.

W zawodach kobiet stawka nie była aż tak wysoka, bo Rhiannan Iffland zapewniła sobie dziesiąte trofeum Króla Kahekili już na przedostatnim przystanku w Mostarze. Jednak kontuzja niepokonanej Australijki w drugiej rundzie nad Adriatykiem otworzyła szeroko drzwi jednej z jej rywalek. Nic dziwnego, że okazję tę wykorzystała. Wieloletnia rywalka obecnej mistrzyni, Molly Carlson odniosła swoje piąte zwycięstwo w karierze skacząc z 21-metrowej platformy.

„Po prostu płakałam ze szczęścia, bo to, co się właśnie wydarzyło w tak chaotycznych warunkach… Jestem tak dumna z tego, co udało mi się dzisiaj osiągnąć. To marzenie – stanąć tam na podium, zabłysnąć, słyszeć tłum i perfekcyjnie wykonać wszystkie cztery skoki. To było coś wyjątkowego. Nie mogę się doczekać, co przyniesie następny sezon, bo dzięki temu znów zakochałam się w tych zawodach” – powiedziała Carlson, która zaliczyła genialny powrót po przerażającym poślizgnięciu się na platformie i kontuzji, do której doszło w zeszłym roku w tym samym miejscu.

Mimo że po raz pierwszy w swojej karierze Iffland nie ukończyła zawodów, 35-latka była zachwycona zdobyciem dziesiątego tytułu w cliff divingu w miejscu, w którym była niepokonana podczas ostatnich dziewięciu przystanków.

„Nie tak chciałam zakończyć sezon, ale cóż to była za niesamowita dekada… Tyle ciężkiej pracy, tyle wytrwałości, tyle radości. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co dzisiaj osiągnęłam, i jestem z tego bardzo dumna” – zauważyła fenomenalna Australijka.

Carlson znów zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i choć Australijka Xantheia Pennisi oraz Amerykanka Lisa Faulkner zajęły drugie i trzecie miejsce na podium w Polignano a Mare, żadnej z nich nie udało się dostać do pierwszej czwórki w klasyfikacji generalnej. Kanadyjka Simone Leathead, która zajęła piąte miejsce we Włoszech, zapewniła sobie trzecie z rzędu miejsce w pierwszej trójce klasyfikacji generalnej, a Amerykanka Kaylea Arnett minimalnie wyprzedziła Pennisi i zajęła czwarte miejsce.

Cztery pozostałe stałe miejsca dla zawodników, zarówno w konkurencjach męskich, jak i żeńskich na kolejny sezon, zostaną przyznane na podstawie światowych rankingów po zakończeniu Pucharu Świata w high divingu, który odbędzie się w listopadzie w Chinach.

Sezon, który zaczął się w raju - na Bali - miał emocjonujący finał w Europie. Światowa Seria Red Bull Cliff Diving powróci w 2027 roku z siedmioma przystankami na czterech kontynentach, które będą rozgrywane od marca do listopada. Dwudziestka czwórka najlepszych skoczków z klifów na świecie zmierzy się w pięciu nowych lokalizacjach, a seria nadal będzie przesuwać granice.

Jeśli przegapiłeś transmisję na żywo, nie martw się – możesz obejrzeć relację z Polignano a Mare na oficjalnym kanale Red Bull Cliff Diving World Series na YouTube oraz na platformie Red Bull TV.

Wyniki Red Bull Cliff Diving - Polignano a Mare:

- Kobiety:

1. Molly Carlson – 343,15 punktów

2. Xantheia Pennisi – 328,60

3. Lisa Faulkner – 320,60

4. Kaylea Arnett – 308,95

5. Simone Leathead – 304,05

6. Elisa Cosetti (W) – 299,65

7. Ginni van Katwijk – 279,10

8. Nelli Chukanivska – 274,45

9. Morgane Herculano (W) – 273,40

10. Stella Forsyth (W) – 260,85

11. Iris Schmidbauer (W) – 247,50

12. Rhiannan Iffland – 117,20

- Mężczyźni:

1. Oleksiy Prygorov – 385,05 punktów

2. James Lichtenstein – 384,00

3. Constantin Popovici – 378,75

4. Aidan Heslop (W) – 375,40

5. Andrea Barnaba (W) – 368,45

6. Gary Hunt – 345,15

7. Sergio Guzman (W) – 337,20

8. Davide Baraldi (W) – 331,05

9. Miguel Garcia (W) – 319,00

10. Nikita Fedotov (W) – 316,60

11. Yolotl Martinez (W) – 300,15

12. Michael Foisy (W) – 292,35.

Końcowa klasyfikacja sezonu:

- Kobiety:

1. Rhiannan Iffland – 78 punktów

2. Molly Carlson – 71

3. Simone Leathead – 52

4. Kaylea Arnett – 51

5. Xantheia Pennisi – 51

- Mężczyźni:

1. Aidan Heslop (W) – 78 punktów

2. James Lichtenstein – 73

3. Constantin Popovici – 68

4. Oleksiy Prygorov – 44

5. Gary Hunt – 37.