Red Bull Cliff Diving 2023 w Bostonie - sprawdź relację i zobacz powtórkę

Światowa Seria Red Bull Cliff Diving Światowa Seria Red Bull Cliff Diving powraca do Bostonu, który będzie tłem pierwszych zawodów w sezonie 2023.

Światowa Seria Red Bull Cliff Diving Zawodnicy wykonują akrobacje podczas skoków z wysokości przekraczającej 20 metrów. Każdy skok to niesamowity pokaz umiejętności i koncentracji.

, która jak zwykle najlepiej spisała się na 21-metrowej platformie. Za to wielokrotny mistrz skoków do wody z 27-metrów , Gary Hunt był dopiero 4. W Stanach wygrał wracający po przerwie Rumun Constantin Popovici.

Turniej skoków do wody w Bostonie zainaugurował tegoroczny sezon Światowej Serii Red Bull Cliff Diving. Zobacz najlepsze momenty amerykańskiego przystanku.