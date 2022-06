Zawody Red Bull Cliff Diving wróciły do Bostonu i było świetnie - zobacz to

"Brak mi słów! Nigdy nie skakałam przed własną rodziną. Być tam, dobrze się bawić i czuć dumę z tego, co zrobiłam to spełnienie marzeń" - powiedziała Carlson. "Nie mogę się doczekać kontynuacji sezonu i dobrej zabawy podczas przystanków na całym świecie. Zobaczymy, gdzie ten sezon nas zaprowadzi".

"Szalony dzień! Oba skoki dowolne poszły tak jak chciałem i nie mogłem sobie tego lepiej wyobrazić. Zacząłem sezon na podium, i to razem z moją dziewczyną Molly" - powiedział Heslop. "To, że mogę rywalizować z najlepszymi to spełnienie moich marzeń. Od tak dawna obserwuję ten sport, a teraz skaczę z moimi idolami. Plan na Paryż jest taki, żeby to powtórzyć. Jestem w najlepszej możliwej sytuacji i chciałbym w niej pozostać przez resztę sezonu".

Hunt i Iffland przez ostatnie lata byli nie do pokonania. Tak naprawdę musielibyśmy się cofnąć pamięcią do 2017 roku, żeby przypomnieć sobie kiedy ostatnim razem ktoś inny otrzymał trofeum Króla Kahekili. Ale w już w ostatnim sezonie oboje byli mocno naciskani przez rywali. A teraz nowe pokolenie skradło im show podczas tegorocznego otwarcia sezonu.

