Eleanor Smart: podium, szukanie celu i przekraczanie granic w Mostarze

Cudownie było wrócić do Mostaru w sezonie 2023! Red Bull Cliff Diving w Bośni i Hercegowinie to jedne moich ulubionych zawodów. Całe miasto jest owładnięte tym wydarzeniem, a ludzie je uwielbiają, dlatego niesamowicie jest wracać rok po roku.

Obejrzyj ostatnie zawody sezonu 2023 w Auckland - w nocy z 18 na 19 listopada, o 1:30 na Red Bull TV

Rhiannan Iffland, Molly Carlson i Eleanor Smart na podium w Mostarze © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Najlepsza w skakaniu do wody w Mostarze jest historia i to, że od tak dawna nurkowano tam skacząc z mostu - nawet podczas wojny, kiedy most zawalił się i został zniszczony. Zostało go tylko trochę, a nawet wtedy ludzie wciąż wychodzili i skakali z ocalałej części mostu. Pokazuje to miłość do tego sportu i jego lokalną historię. Możliwość uprawiania cliff divingu z miejscowymi i skakanie z nimi jest zawsze absolutnie pięknym doświadczeniem.

Wykonując skok © Romina Amato/Red Bull Content Pool Odkrywanie skarbów w Mostarze © Red Bull Content Pool

Przekraczanie granic

Miałam wspaniałe trzy dni, a zakończenie przedostatniego przystanku sezonu powrotem na podium było naprawdę wyjątkowe. Rok 2023 był dla mnie prawdziwą wewnętrzną batalią między tym, czy chcę robić trudniejsze skoki, czy też grać bezpiecznie i bazować tylko na dobrych notach. Przez cały sezon miałam mieszane uczucia co do moich występów, więc mój wynik w Mostarze był trochę nagrodą za całą ciężką pracę, którą włożyłam.

Zobacz powtórkę z Mostaru:

Finały – Mostar Już po raz ósmy parusetletni Stary Most ugości cliff divingową elitę.

Z jednej strony byłam z siebie naprawdę dumna, że przez cały sezon przesuwałem swoje osobiste granice - zwłaszcza próbując nowych skoków. Jeden wykonałam w zawodach jako pierwsza kobieta. Był to najtrudniejszy skok na liście tych z dużym stopniem trudności, a dla mnie był to naprawdę duży cel do zrealizowania.

Świętowanie w Mostarze © Dean Treml/Red Bull Content Pool Oszałamiająca sekwencja Ellie Smart © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Z drugiej strony w pewnym momencie tego sezonu nie chciałam iść do przodu tak mocno. Jest część mnie, która czuje, że niekoniecznie warto walczyć tylko o punkty. Ale zdobycie miejsca na podium w Mostarze - w tym samym miejscu, w którym stanęłam na nim po raz pierwszy w karierze - było niesamowitym uczuciem. To było bardzo emocjonujące. Nie potrafię opisać, jak niesamowicie się czułam wracając tam i udowadniając sobie, że wciąż mam w sobie to coś.

Po Mostarze miejsce w pierwszej trójce jest zdecydowanie w moim zasięgu. Muszę więc naprawdę walczyć podczas ostatniego przystanku w Nowej Zelandii.

Ellie Smart w locie © Romina Amato/Red Bull Content Pool Jestem z siebie dumna, że podjąłem się tego zadania. Moim celem zawsze było zajęcie miejsca w pierwszej trójce na świecie Eleanor Smart

Niech stanie się światłość

Być może zauważyliście mój tatuaż z napisem "Let there be light". To jak moja mantra, moja osobista filozofia. Słuchałam kiedyś podcastu psychologa sportowego, którego naprawdę cenię i powiedział on, aby zapisać jeden akapit swojej osobistej filozofii, a następnie wziąć go i skondensować w jak najmniejszej liczbie słów.

Moim celem jest więc wnosić światło w każdą sytuację. Jeśli jest inny zawodnik, który czegoś potrzebuje, a ja mogę mu pomóc, to chcę mu pomóc. Chodzi po prostu o bycie dobrym człowiekiem i dawanie z siebie wszystkiego oraz staranie się być osobą szczęśliwą i pozytywną - aby nie pozwolić światu lub wynikowi zawodów zawładnąć sobą".

Spędzanie czasu w Mostarze ze świetnymi ludźmi! © Red Bull Content Pool

W Mostarze stałam na platformie i ostatnią rzeczą, jaką sobie powiedziałem, było: "... masz szczęście, że tu jesteś. Niewiele osób ma taką możliwość, a my jesteśmy tutaj. Tylko 24 osoby na świecie ją mają". Muszę zawsze pamiętać, że to, co robimy, jest naprawdę wyjątkowe, a znajdowanie pozytywów we wszystkim - pomimo rozczarowujących wyników lub niepowodzeń - jest ważne, ponieważ w życiu zawsze będziesz mieć trudne chwile.

To filozofia, która łączy się z moją pracą trenerską. Bycie trenerem i pomaganie sportowcom w rozwijaniu ich umiejętności było naprawdę inspirujące. Uczyniło mnie to znacznie lepszą zawodniczką, ponieważ oni inspirują mnie do osiągania lepszych wyników! W zeszłym roku w Mostarze, Susanna Fish była jedną z moich zawodniczek. Trenowałam ją w college'u. Nauczyłam ją wszystkiego o high divingu, a potem nagle pojawiła się tam jako moja konkurentka. Myślę, że to naprawdę wyjątkowa podróż, która wiele dla mnie znaczy. Nie mogę się doczekać, aby nadal rozwijać sportowców i przez to cały ten sport.

Moja własna ścieżka

Ostatnie dwa sezony Red Bull Cliff Diving nauczyły mnie, jak ważne jest bycie innowatorem w tym sporcie - próbowanie nowych rzeczy i zmienianie jego oblicza. Myślę, że w życiu w ogóle wszyscy chcemy wygrywać lub być najlepsi, albo po prostu jesteśmy uczeni, że to jest najważniejsze. W tej chwili, w kategorii kobiet w Red Bull Cliff Diving, Rhiannan Iffland jest niezaprzeczalnie najlepszą i najbardziej utytułowaną zawodniczką. Jest numerem jeden na świecie. Jest niesamowita. Nigdy nie spotkałam sportowca, który miałby takie umiejętności jak Rhi. Może być tylko jeden "numer jeden", a ja to szanuję i wiem, że to nie jest moje miejsce w tym sporcie. Moje miejsce jest inne, więc jestem bardzo spokojna idąc własną ścieżką i robiąc własne rzeczy.

Molly Carlson i Eleanor Smart w Mostarze © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Nie zawsze chodzi o bycie pierwszą. Ale gdyby wszyscy nie próbowali, to nikt by nie skakał! Ważne jest dla mnie, aby pokazać, że mogę zaangażować się w ten sport, być bardzo konkurencyjną zawodniczką i nadal chcieć dać z siebie wszystko, a także, że istnieją inne opcje niż tylko bycie numerem jeden. Dla mnie to ciągłe przesuwanie granic.

Nie chcę być tylko zawodniczką. Nie chcę skakać do wody tylko po to, by pokonać kogoś innego. Mój cel i filozofia nie mają nic wspólnego z porównywaniem się do innych. Ma to związek z robieniem lepszych wyników niż te, które Ellie osiągnęła ostatnim razem i ciągłym przesuwaniem moich osobistych granic".

Kiedy byłam młodsza, tak naprawdę nigdy nie było zawodniczki, na której bym się wzorowała, bo nie było kogoś, na kim mogłabym się wzorować. To, co teraz napędza mnie do działania, to to, że chcę być przykładem dla następnego pokolenia i pokazać, że istnieje wiele różnych sposobów, aby być najlepszym. Czasami jest to bycie numerem jeden, a innym razem posiadanie własnej, unikalnej "rzeczy" - czy to rozpoczęcie własnej inicjatywy, czy też przekraczanie własnych granic. Tylko jedna osoba może być numerem jeden, ale to nie znaczy, że ludzie powinni się poddawać.

Patrząc w przyszłość

Jeden przystanek dzieli nas od zakończenia sezonu. Biorąc pod uwagę wszystkie wzloty i upadki w 2023 roku, jestem bardzo podekscytowana przystankiem w Nowej Zelandii. Zawsze jest zupełnie inaczej, gdy udajesz się do nowej lokalizacji i fajnie jest doświadczyć nowego miejsca ze wszystkimi, którzy rywalizują. Nigdy nie byłam w Nowej Zelandii, więc jest to dla mnie nowy kraj, zupełnie nowa lokalizacja, co zawsze stanowi wyzwanie. Zaczynasz zawody nie wiedząc, jak będzie wyglądać platforma, jakie będą wrażenia, jacy będą widzowie?

Ale na razie staram się zachować skupienie, być konsekwentna i skakać najlepiej jak potrafię. Chociaż ten sezon był dla mnie trochę chaotyczny, Mostar dał mi ogromny impuls. Zdecydowanie chcę zakończyć sezon w dobrej formie i spróbować utrzymać się w pierwszej trójce. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, co się wydarzy!

Ellie i Alina Kesselbach z zespołu Red Bull Cliff Diving © Red Bull Content Pool Ellie i Olga Savhu, teściowa Nikity Fedotova © Red Bull Content Pool Uśmiechnięci w Mostarze po godzinach © Red Bull Content Pool

Śledź historię Ellie Smart na zakończenie sezonu 2023 podczas szóstego i ostatniego przystanku, Światowej Serii Red Bull Cliff Diving w Auckland - 19 listopada.

Nie zapomnij pobrać darmowej aplikacji Red Bull TV i oglądaj akcję na wszystkich swoich urządzeniach!