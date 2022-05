Ewolucja cliff divingu – zobacz film z serii „Pushing progression”

W ciągu ostatniej dekady, sport jakim jest cliff diving przebył bardzo długą drogę. I choć jego korzenie sięgają bardzo głęboko w przeszłość, obecnie jest to jedna z najbardziej progresywnych dyscyplin sportowych na świecie.

Ci, którzy znają Światową Serię Bull Cliff Diving mogli przyzwyczaić się już do doskonałych, perfekcyjnie umiejscowionych w czasie ewolucji wykonywanych podczas skoków z wysokości 27 metrów. Robiąc salta i śruby zawodnicy przecinają powietrze, a potem praktycznie wsuwają się do wody niemal bez większego plusku. Skąd wziął się cliff diving, jaki znamy dziś i dlaczego stał się jednym z najbardziej popularnych, wymagających sportów ekstremalnych na świecie? Zobacz film dokumentalny na górze strony i czytaj dalej.

01 Jaka jest różnica pomiędzy cliff divingiem i high divingiem?

W cliff divingu i high divingu w zasadzie chodzi o to samo. Skacze się z dużej wysokości – do 27 metrów – wykonuje serię ewolucji i ląduje w wodzie (obowiązkowo na nogi). Jednak w ostatnich latach linia podziału zaczęła rysować się nieco wyraźniej. W 2013 high diving trafił na listę dyscyplin FINA. Zawody są rozgrywane z wykorzystaniem specjalnie zbudowanych platform, z których skacze się zwykle do stojącej wody – na przykład do specjalnych basenów.

Cliff diving, albo Światowa Seria Red Bull Cliff Diving – żeby użyć bardziej precyzyjnego określenia – rządzi się zasadami FINA, ale posiada jeden dodatkowy, bardzo ważny składnik, czynnik naturalny. Wszystko dzieje się mniej więcej tak samo – jest wybicie, akrobacje w powietrzu i wejście do wody. Jednak sceneria i warunki do skoków są przeróżne. Podczas jednych zawodów sportowcy mogą skakać z gołej skały wprost do falującego oceanu, podczas gdy w kolejnych z platformy postawionej ma moście lądują w chłodnej rzece.

Puryzm cliff divingu - Azory © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Cliff diving jest dla skoczka jak test odwagi. Trzeba się wybić z dużej wysokości i poradzić sobie z żywiołami, dostosować się do ciągle zmieniającej się scenerii i opanować do perfekcji element zetknięcia z wodą przybierającą dowolną formę - podyktowaną pogodą, pływami, czy samym akwenem.

02 Kiedy i jak powstał cliff diving?

Choć Światowa Seria Red Bull Cliff Diving liczy zaledwie 12 sezonów – zawody rozgrywane są od 2009 roku – sam sport narodził się setki lat temu na Hawajach. W XVIII wieku tamtejszy wódz, król Kahekili - na cześć którego nazwano trofeum przyznawane za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej - rzekomo jako pierwszy skoczył ze świętych skał Kaunolo.

To właśnie wtedy na wyspach na Pacyfiku narodziły się reguły „mana” i „pono” – odpowiednio „siły” i „równowagi”. Do tego doszło jeszcze „lele kawa”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „skok z wysokiego klifu do wody na nogi, bez wielkiego rozbryzgu, czy plusku”. Te reguły funkcjonują do dziś jako podstawa sportu, jakim jest cliff diving.

03 Kiedy odbyły się pierwsze zawody w cliff divingu?

Pierwsze Mistrzostwa Świata Red Bull Cliff Diving odbyły się w Brontallo, w Szwajcarii, w 1997 roku. Były to pojedyncze zawody, w których udział wzięła niewielka grupa skoczków. Przez lata sport ten rozwinął się, a liczba chętnych spróbowania swoich sił wzrastała. I tak w 2009 roku wystartowała Światowa Seria Red Bull Cliff Diving. Pierwszy sezon rozpoczął się we Francji, w La Rochelle.

Andrey Ignatenko wygrał pierwszy przystanek Światowej Serii w 2009 roku © Dean Treml/Red Bull Content Pool

04 Co to jest Red Bull Cliff Diving?

Spadanie swobodne z wysokości do 27 metrów, połączone z akrobacjami wprawiającymi widzów w zachwyt – to esencja cliff divingu. Od 2009 roku Światowa Seria Red Bull Cliff Diving daje pole do doskonalenia estetyki ruchu i wykonywania coraz bardziej złożonych skoków. To czysty, zapierający dech i pełen ekscytujących zwrotów akcji sport.

12 mężczyzn i 12 kobiet rywalizuje podczas każdego przystanku o punkty do klasyfikacji generalnej. Na końcu każdego sezonu koronowani są mistrzowie w obu kategoriach, a w dowód zwycięstwa otrzymują trofeum króla Kahekili.

05 Z jakich wysokości skacze się do wody w cliff divingu?

W Światowej Serii Red Bull Cliff Diving mężczyźni skaczą do wody z 27 metrów, a kobiet z 21 metrów. Skoki oddaje się z gołej skały, albo platform, które mogą być zbudowane dosłownie wszędzie – na moście, czy dachu opery. W powietrzu zawodnicy osiągają prędkość 85 km/h, a opór wody podczas lądowania generuje przeciążenie rzędu 10G.

1 min Cliff diving by numbers Take a look at the numbers that go into creating these expertly executed dives.

06 Czy cliff diving jest niebezpieczny?

Skacząc z wysokości 27 metrów i osiągając w powietrzu prędkość 85 km/h przed zetknięciem z wodą, cliff diverzy uprawiają ekstremalny i w naturalny sposób niebezpieczny sport. Równocześnie wszyscy są ekspertami. Nie szukają dreszczyku emocji. Panują nad niebezpieczeństwem poprzez swoje umiejętności, precyzję i skupienie. Podczas gdy kontuzje w cliff divingu są rzadkością – mniej więcej tak samo jak w każdym mainstreamowym sporcie – od czasu do czasu twarde, czy bolesne lądowania w wodzie mogą się zdarzyć.

07 Kim są najlepsi sportowcy uprawiający cliff diving?

Najbardziej utytułowanym mężczyzną w Światowej Serii Red Bull Cliff Diving jest Gary Hunt . Pierwotnie reprezentujący Wielką Brytanię, obecnie mieszkający w Paryżu skoczek teraz dumnie nosi na zawodach francuską flagę. Najbardziej imponujące liczby w jego dorobku to: 9 tytułów mistrzowskich w Światowej Serii, 43 zwycięstwa i 71 podiów w 84 przystankach.

Gary Hunt z trofeum króla Kahekili © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Z kolei Rhiannan Iffland jest najbardziej utytułowaną kobietą w historii cliff divingu. Australijka zaczęła od zwycięstwa w debiucie w Teksasie w 2016 roku. Do dziś zgromadziła na koncie pięć zwycięstw w klasyfikacji generalnej Światowej Serii i 23 wygrane w 29 przystankach – w dwóch sezonach była niepokonana.

Już teraz, można obejrzeć film dokumentalny " Pushing Progression: Ewolucja cliff divingu " na Red Bull TV. Gary Hunt i Rhiannan Iffland, z pomocą cliff divingowej chodzącej legendy Orlando Duque’a oraz nowej w serii Molly Carlson, w detalach wytłumaczą jak ich sport rozwinął się i ewoluował od jego początków do dnia dzisiejszego.

