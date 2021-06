Startujący z "dziką kartą" Catalin Preda pokonał Gary'ego Hunta we Francji!

. Startujący z "dziką kartą", Rumun Catalin Preda wykonywał najlepsze skoki do wody z wysokości 27 metrów, czym zapewnił sobie swoje pierwsze zwycięstwo. W rywalizacji kobiet ponownie wygrała czterokrotna mistrzyni, Australijka

W swoich szóstych zawodach w karierze - w Red Bull Cliff Diving zadebiutował w 2018 roku - 29-latek w finałowy dzień, po dwóch rundach zajmował trzecią lokatę. W pełnym słońcu oddał dwa imponujące skoki do spokojnych wód Lazurowego Wybrzeża i pokonał Gary'ego Hunta, dla którego był to pierwszy turniej w jakim wystąpił w barwach narodowych Francji.

Zobacz powtórkę pierwszych zawodów Red Bull Cliff Diving w sezonie 2021, które odbyły się we Francji:

"To naprawdę dobre uczucie" - powiedział Preda. "Opłaciło się długo czekać i przygotowywać. Zacząłem od trzeciego miejsca w Bośni trzy lata temu, a dziś jesteśmy tutaj, w południowej Francji i zdołałem wspiąć się na szczyt drabiny. To doskonałe uczucie. Dziękuję Saint-Raphaël!"

