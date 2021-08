Opera w Oslo będzie gospodarzem pokazów Red Bull Cliff Diving

Z powodu restrykcji wjazdowych do Norwegii, jeszcze w lipcu okazało się, że być może nie wszystkim zawodnikom uda się wjechać do kraju i rozegranie turnieju nie będzie możliwe. Mimo to kilku z najznamitszych skoczków będzie mogło zaprezentować swoje umiejętności podczas pierwszego sportowego wydarzenia jakie odbędzie się Operze w Oslo.