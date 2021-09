Mówią, że liczy się droga do celu i cliff diving dowodzi, że to dobra rada

Stawianie sobie celów, samorozwój, budowanie pewności siebie - wszyscy wiemy, że to ważne i trzeba to robić. Zapytaliśmy więc zawodowych sportowców, jak pracują nad swoim rozwojem, skoro właściwie osiągnęli już mistrzostwo skacząc do wody z 21 i 27-metrowej platformy?

. 32-letni Amerykanin od 2011 roku jest stałym uczestnikiem serii i jak w dalszym ciągu pozostaje najmłodszym zwycięzcą zawodów. Po 27 latach skakania do wody, z czego ponad dekady z 27 metrów, bardziej chodzi o to, żeby cieszyć się bieżącym sezonem i robić wszystko, żeby móc startować w kolejnym.

Cliff diverzy zawsze pragną samych dziesiątek. Ale przy okazji nie zapominają o tym, że skaczą dla przyjemności. To właśnie to ostatnie jest głównym celem

, rodak i kolega Colturiego już zdecydował, że sezon 2021 będzie jego ostatnim, w którym weźmie udział we wszystkich przystankach. Po osiągnięciu wszystkiego co sobie wymarzył, czyli mistrzostwa świata FINA w high divingu w 2017 roku, a także pierwszego wykonania pięciu salt podczas trzysekundowego lotu, "turbo-spinner" ogłosił zakończenie kariery.

to już żywa legenda tego sportu. Posiada rekordową liczbę 40 zwycięstw. Jednak wciąż widzi pole do poprawy.