Red Bull Cliff Diving i psychologia strachu

Jest tylko jedna droga do tego, aby zostać światowej klasy cliff diverką lub cliff diverem. Trzeba pokochać to tak bardzo, żeby pragnąć poświęcić temu całe swoje życie. Uczynić platformę do skoków swoim biurem, sceną i domem. Dobry skoczek do wody to mistrz w swoim wewnętrznym świecie - zarządca emocji, ekspert precyzyjnej kontroli nad własnym ciałem i umysłem. W bardzo krótkim czasie, który upływa od oderwania się od platformy do uderzenia w wodę, świat przestaje się kręcić, staje się mały i nieskomplikowany, ponieważ jedynym, co się wtedy liczy jest ruch ciała. Skupienie, potrzeba bycia tu i teraz, są prawdopodobnie ważniejsze niż w jakimkolwiek innym sporcie. Nie łatwo jest osiągnąć odpowiedni poziom. Ale ci, którym się to udaje, przy okazji uczą się sporo o psychologii strachu.