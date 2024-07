Co składa się na zawody Red Bull Cliff Diving? Sprawdź i oglądaj na żywo!

Światowa Seria Red Bull Cliff Diving świętowała w tym sezonie swój setny przystanek. Finał sezonu w Sydney, w Australii będzie 106. W liczącej 15 sezonów historii, Red Bull Cliff Diving kultywuje tradycje najstarszego sportu ekstremalnego w dziejach.

Przyjrzyj się bliżej, co jest potrzebne do stworzenia przystanku Światowej Serii Red Bull Cliff Diving w każdym rodzaju środowiska wodnego - od dzikich, surowych klifów w odległych lokalizacjach, po monumentalne miejskie panoramy.

01 Przygotowanie sceny: platforma do skoków

Cała akcja wygląda mniej więcej tak. Skoczek lub skoczkini stoi z palcami stóp zawiniętymi na krawędzi platformy. Dookoła oszałamiające tło, a pod spodem 21 lub 27 metrowa, jeszcze bardziej oszałamiająca pusta przestrzeń dzieląca jego lub ją od wody. Za chwilę wybije się w powietrze, a niecałe 3 sekundy później, po wykonaniu serii skomplikowanych ewolucji, osiągając prędkość 85 km/h, zetknie się z jej powierzchnią. Jest to kultowa scena, powtarzająca się raz za razem w każdej rundzie, każdego przystanku zawodów.

Od czasu do czasu skoczkowie mogą wziąć udział w rundzie nurkowania prosto z klifu, w naturalnym miejscu, z nagiej skały. Tak było na przykład nad jeziorem Vouliagmeni w Grecji podczas otwarcia sezonu 2024 . Czasami skaczą z jakiegoś wyjątkowego obiektu, jak Stary Most w Mostarze. Zwykle dzieje się to we wcześniejszych rundach, kiedy poziom trudności skoków nie jest jeszcze zbyt duży. Ale na każdym przystanku, w miarę zbliżania się do finału i wykonywania coraz bardziej skomplikowanych skoków, trzeba stanąć na platformie. Jak są one zbudowane?

Carlos Gimeno przygotowuje się do skoku bezpośrednio z klifu w Grecji © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Nie ma prostej odpowiedzi. To zależy. Miejsce nurkowania całkowicie determinuje metodę budowy platformy, a każda wieża do skoków jest dostosowana do lokalnego środowiska. Na przykład w Mostarze zespół riggerów zbudował solidną drewnianą konstrukcję i zamontował ją w nocy na zamkniętym na ten czas moście, pomagając sobie okolicznymi budynkami. Natomiast w Oslo, gdzie platforma wystaje z dachu Opery, do podniesienia i zamocowania 30-metrowej platformy potrzebny jest dźwig.

W innych, bardziej dzikich i odległych lokalizacjach, takich jak Azory, riggerzy budują platformy do skoków ręcznie, dbając o jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Niezależnie od lokalizacji, tygodnie i miesiące planowania poświęcane są na przygotowanie idealnego, bezpiecznego sposobu, aby scena skoku była spektakularna.

W Bostonie platformy są przymocowane do Instytutu Sztuki Współczesnej © Dean Treml/Red Bull Content Pool Oszałamiający wąwóz Takachiho wymaga zupełnie innej konfiguracji platformy © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 Wyposażenie cliff diverów

Stroje kąpielowe

Jak możesz sobie wyobrazić, zestaw do uprawiania cliff divingu noszony przez każdego sportowca podczas zawodów jest dość prosty. Dla mężczyzn jest to zazwyczaj para slipów kąpielowych, a dla kobiet jedno, lub dwuczęściowy strój kąpielowy do wyboru. Podobnie jak w przypadku każdego sportu wodnego, każdy sportowiec ma własne preferencje dotyczące komfortu i przylegania do ciała, zwłaszcza jeśli chodzi o idealne wejście do wody. Jak się okazuje, to jednak nie wszystko.

Monitor pracy serca

Wielu sportowców można zobaczyć noszących monitor pracy serca, przyklejony taśmą na ramieniu. Pokazuje naprawdę imponujące odczyty, gdy skoczkowie zbliżają się do krawędzi platformy, gotowi do skoku do wody poniżej.

Zestaw do cliff divingu jest minimalny: strój kąpielowy, klapki i "shammy" © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Klapki plażowe

Skoczkowie oczywiście chodzą w klapkach lub japonkach, które często noszą aż do miejsca skoku, podczas wspinania się na wieżę. Pomaga to utrzymać ich stopy suche i czyste przed skokiem. Czasami można zobaczyć, jak skoczek wrzuca swoje obuwie do wody. Jest ono zabierane przez nurka i zwracane mu na dole po skoku.

Shammy

"Shammy" lub ściereczka irchowa to kolejny często używany - i taki, o który często pytają fani - element indywidualnego zestawu do cliff divingu. Zasadniczo jest to mały, chłonny ręcznik. Można nim coś osuszyć. Być może jest to mały element, ale ma duże znaczenie. Poślizgnięcie się na platformie lub utrata przyczepności podczas wybicia może oznaczać utratę cennych punktów, a w niektórych przypadkach doprowadzić do twardego lądowania.

03 Ekipa zabezpieczająca

Oglądając Światową Serię Red Bull Cliff Diving na Red Bull TV, prawdopodobnie zauważyłeś zespół nurków zabezpieczających, którzy pływają prawie bezpośrednio pod platformą. Zwykle widać, jak mocno chlapią rękami. Cisi bohaterowie Światowej Serii są na miejscu podczas każdego skoku, w każdej lokalizacji.

Chlapanie (czasami pomagają sobie automatem, z którego tryska woda) pozwala skoczkom lepiej ocenić odległość od powierzchni wody, od której na przykład może odbijać się słońce. Gdy powierzchnia jest lepiej widoczna, skoczek może w ułamku sekundy dokonać korekty, aby wejście do wody było idealne.

Nurkowie zabezpieczający czekają w Atenach © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Innym zadaniem nurków zabezpieczających jest monitorowanie obszaru lądowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa sportowcom podczas każdego skoku. Nurkowie bezpieczeństwa zanurzają się pod powierzchnię, gdy tylko zawodnicy zetkną się z wodą, aby upewnić się, że wejście było bezpieczne i udane. Jeśli skoczek wykona skok z kłopotami z wejściem do wody lub odniesie obrażenia, zespół bezpieczeństwa jest pod ręką, aby opanować sytuację.

Środki ostrożności obowiązują nie tylko podczas skoków. Miejsca imprez są przygotowywane od wielu miesięcy i ponownie sprawdzane, gdy Światowa Seria dociera tam gdzie rozgrywane będą zawody.

Hassan Mouti, dyrektor zawodów Red Bull Cliff Diving, wyjaśnia: "Przed konkursem, gdy przybywamy na miejsce, zawsze wysyłamy jednego lub dwóch płetwonurków, by przeprowadzili kontrolę, ponieważ nigdy nie wiesz, czy coś się nie zmieniło - czy nie przesunęła się skała, albo czy piasek się trochę nie osunął. Sprawdzamy również, czy rozpylacze działają w odpowiedni sposób, tworząc białą pianę, aby dawać wizualną wskazówkę skoczkom. Jeśli natrysk nie działa, to nurkowie bezpieczeństwa tworzą rozpryski. Zawsze sprawdzamy też kierunek prądu, aby nurkowie zabezpieczający mogli zająć odpowiednie pozycje.

"To wiele elementów, które łączymy, aby upewnić się, że skoczek jest bezpieczny. Mamy lekarza na miejscu, a także jedną lub dwie łodzie i dwie lub trzy karetki pogotowia na miejscu jako środek ostrożności".

Każde miejsce stanowi nowe wyzwanie dla zespołu bezpieczeństwa © Romina Amato/Red Bull Content Pool To wiele elementów, które łączymy, aby upewnić się, że skoczek jest bezpieczny. Hassan Mouti - dyrektor zawodów Red Bull Cliff Diving

Jest też ciągłe monitorowanie warunków wiatrowych, aby zapewnić bezpieczne warunki. Kiedy stoisz, lub balansujesz na rękach 27 metrów nad wodą, warunki muszą być stabilne. Nawet umiarkowanie silny podmuch może zepchnąć skoczka podczas kluczowych trzech sekund lotu. Wszystkie te elementy są dostosowane do każdego miejsca w kalendarzu Światowej Serii Red Bull Cliff Diving.

04 Fizjoterapeuci

Za kulisami znajduje się również zespół fizjoterapeutów, którzy pomagają utrzymać sportowców w doskonałej kondycji podczas całego sezonu zawodów. Ponieważ cliff diverzy mierzą się z ogromnymi przeciążaniami - do 10G podczas uderzenia w wodę z prędkością do 85 km/h - podczas zawodów trzeba szczególnie dbać o ich ciała.

Podczas zawodów na miejscu znajduje się gabinet zabiegowy, który pomaga przygotować skoczków rano przed treningiem, podczas zawodów, a następnie zregenerować się po ich zakończeniu.

"Najczęstszymi urazami są naderwania przywodzicieli i urazy kostki" - wyjaśnia Angi Passenbrunner, fizjoterapeutka Red Bull Cliff Diving World Series. "W idealnej sytuacji skoczkowie starają się uderzyć w wodę idealnie pionowo, ale nawet najmniejsza nadmierna lub niedokręcona rotacja może spowodować uderzenia w różne obszary ciała. Mamy bóle w dolnej części pleców spowodowane zbyt napiętymi mięśniami, wiele urazów kręgosłupa szyjnego. Jeśli pochylisz się zbyt słabo, otrzymasz duży cios w podbródek lub głowę, więc bardzo często dochodzi do urazu kręgosłupa szyjnego".

Na każdym przystanku skoczkowie pracują ze stałym zespołem fizjoterapeutów © Romina Amato/Red Bull Content Pool

"Wymyśliłam również kilka technik tapingu do cliff divigu, ponieważ nie znajdziesz ich w żadnej książce!" - mówi Passenbrunner. Taśma musi pozostać na miejscu i wytrzymać siły, którym podlega podczas skoku z 27 metrów, dlatego stworzyła własną, specjalną technikę, wykorzystującą kombinację taśm, a także klejenie i wiązanie węzłów, aby taping był wystarczająco mocny i elastyczny. Dzięki temu skoczkowie dalej mogą robić ewolucje na poziomie swoich możliwości.

Nie chodzi jednak tylko o leczenie urazów. Fizjoterapeuci pomagają w utrzymaniu mobilizacji sportowców i wykorzystują swoją specjalistyczną wiedzę, aby wspierać ich w określonych schematach treningowych i technice. Dbają o ich dobre zdrowie, siłę mięśni i stabilność stawów. Mogą również doradzić w zakresie regeneracji przez dwa lub trzy tygodnie między zawodami.

05 Sędziowie

Na każdych zawodach Światowej Serii Red Bull Cliff Diving ostatnie słowo podczas każdego skoku ma piątka sędziów. Olivier Morneau-Ricard jest byłym skoczkiem i high diverem, który podobnie jak jego koledzy przeszedł specjalną certyfikację, aby zapewnić sobie miejsce w sędziowskim składzie.

Pięcioosobowy panel sędziowski ocenia występ każdego skoczka © Dean Treml/Red Bull Content Pool

"Kiedy siadam na krzesełku, dla mnie to nie jest czas na zabawę. Musimy być sprawiedliwi wobec każdego skoczka" - mówi Morneau-Ricard. "Oczywiście mamy regulamin z setkami zasad, które musimy wziąć pod uwagę, ale generalnie najważniejszą rzeczą, którą staramy się robić, jest bycie sprawiedliwym wobec wszystkich zawodników. Ranking jest dla nas najważniejszy" - wyjaśnia. W danym dniu skoki są porównywane ze sobą i oceniane wyłącznie na podstawie faktycznego ich wykonania - nie ma miejsca na oczekiwania.

Pierwsi skoczkowie mają tendencję do dyktowania zakresu punktacji dla całych zawodów, więc ostatecznie to ranking, a nie wynik, odzwierciedla, jak dobrze skoczek radził sobie w trakcie zawodów. W panelu z pięcioma sędziami najwyższe i najniższe wyniki są eliminowane, a średni wynik jest następnie mnożony przez stopień trudności - to najbardziej sprawiedliwy wynik końcowy dla wszystkich.