Red Bull Cliff Diving: Heslop, Lichtenstein i Popovici powalczą o tytuł

Oglądaj skoki do wody z 27 metrów NA ŻYWO! Transmisja z Polignano a Mare w niedzielę 27 września o 13:30 na Red Bull TV

Po czterech przystankach na trzech kontynentach walka o tytuł mistrza Światowej Serii Red Bull Cliff Diving 2026 w kategorii mężczyzn rozstrzygnie się podczas finałowych zawodów. Od 25 do 27 września najlepsi cliff diverzy na świecie będą rywalizować w Polignano a Mare. To właśnie we Włoszech aż trzech zawodników zmierzy się o trofeum Króla Kahekili. W finale sezonu, ciągle mają szansę, by zatriumfować w klasyfikacji generalnej.

Podczas gdy Australijka Rhiannan Iffland swój dziesiąty w karierze, rekordowy tytuł w rywalizacji kobiet zapewniła sobie już w Mostarze – na przedostatnim przystanku Światowej Serii – kwestia tytułu wśród mężczyzn wciąż pozostaje sprawą otwartą. Zaledwie 13 punktów dzieli lidera Aidana Heslopa, Jamesa Lichtensteina i zwycięzcę z 2023 roku Constantina Popovica przed ostatnimi czterema skokami sezonu.

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Dla Heslopa, mistrza z 2024 roku, zdobycie drugiego tytułu byłoby ukoronowaniem niesamowitego sezonu. Brytyjczyk wrócił w tym roku do rywalizacji z dziką kartą po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją, a teraz ma szansę stać się drugim skoczkiem po Garym Huntcie, który zdobył tytuł mistrza mężczyzn więcej niż raz. Stałby się też drugim mężczyzną startującym z dziką kartą, który zdobyłby trofeum Króla Kahekili – po tym, jak Hunt zrobił to w 2025 roku.

Lichtenstein przyjeżdża do Włoch z szansą na zapisanie się w historii USA. Po tym, jak w zeszłym sezonie jako pierwszy Amerykanin wygrał na własnym terenie podczas finałowego etapu w Bostonie, skutecznie powtórzył ten sukces w St. Petersburgu na Florydzie w czerwcu tego roku. Sezon 2026 dał 31-latkowi szansę na ugruntowanie swojej pozycji w stawce. Zdobycie tytułu uczyniłoby go pierwszym Amerykaninem, który wygrał Światową Serię Red Bull Cliff Diving.

Polignano przyciąga tłumy na zapierający dech w piersiach spektakl © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Popovici też jest w grze. Rumun, który w 2023 roku zdobył mistrzostwo, ma równie duże szanse na powtórzenie sukcesu, co jego brytyjski rywal. Przyjeżdża do Polignano a Mare po sezonie, w którym odniósł dwa zwycięstwa i raz stanął na podium, i twierdzi, że presja spoczywa raczej na dwóch zawodnikach wyprzedzających go w klasyfikacji. Tytuł wciąż jest w jego zasięgu.

Hunt traci zaledwie dwa punkty do czołowej czwórki w klasyfikacji generalnej, co zapewniłoby mu automatyczną kwalifikację do stałego składu zawodników w przyszłym sezonie. Na horyzoncie pojawia się kolejny kamień milowy w wyjątkowej karierze tego 42-letniego obywatela Francji.

Iffland wraca na miejsce swoich zwycięstw

Chociaż tytuł kobiet został już rozstrzygnięty w Mostarze, wciąż będzie o co walczyć. Iffland wróci do miejsca, w którym jest praktycznie nie do pokonania. 35-letnia Australijka jest jedyną kobietą w tegorocznym składzie, która wygrała zawody Światowej Serii w Polignano a Mare. Swoją imponującą passę rozpoczęła w 2017 roku i wygrała tam w każdym z dziewięciu poprzednich konkursów. Już rekordzistką pod względem największej liczby indywidualnych zwycięstw we Włoszech – zarówno w konkurencji kobiet, jak i mężczyzn – a teraz ma szansę odnotować swoje dziesiąte pierwsze miejsce. Polignano a Mare będzie też dla niej ciekawym akcentem, ponieważ będzie to jej 60. występ na platformie Red Bull Cliff Diving.

Reprezentantka Australii po raz kolejny zmierzy się z silną konkurencją ze strony Kanadyjek Molly Carlson i Simone Leathead, a także Amerykanki Kaylei Arnett. One już zapewniły sobie miejsce w składzie na 2027 rok jeszcze przed finałem. Tymczasem rodaczka Iffland, Xantheia Pennisi traci zaledwie sześć punktów do czwartego miejsca i będzie miała ostatnią szansę na automatyczne zapewnienie sobie miejsca w składzie na przyszły sezon, eliminując jedną ze swoich rywalek.

Rhiannan Iffland w Polignano a Mare © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Finał w samym centrum akcji

Niewiele miejsc jest tak mocno kojarzonych z Red Bull Cliff Diving jak Polignano a Mare. To spektakularne miejsce nad Adriatykiem po raz pierwszy gościło zawody w 2009 roku, a teraz po raz trzeci – po 2018 i 2021 roku – będzie gospodarzem finału sezonu. To, że zawody odbywają się w samym sercu miasta, naprawdę wyróżnia je spośród innych lokalizacji. Zawodnicy przedzierają się wąskimi uliczkami Polignano a Mare przez tłumy ludzi, by dotrzeć do platform do skoków, podczas gdy widzowie gromadzą się na balkonach, krawędziach klifów, plaży i na zabytkowym moście, by oglądać akcję. Skoczkowie wybijają się w powietrze z balkonów prywatnych posesji, dzięki czemu charakterystyczna architektura miasta i jego położenie na klifie stają się integralną częścią zawodów. Pierwsza runda zaczyna się na prywatnym balkonie przy sypialni, a potem zawody przenoszą się na platformy na tarasie na dachu, gdzie odbywają się runda druga, trzecia i czwarta.

W tym roku w zawodach na własnym terenie wezmą udział trzej włoscy skoczkowie: Elisa Cosetti, Andrea Barnaba i Davide Baraldi, co jeszcze bardziej podkreśla lokalny charakter jednej z najbardziej emocjonujących imprez w kalendarzu.

Ostateczny sprawdzian

Ponieważ Heslopa, Lichtensteina i Popovica dzieli zaledwie kilka punktów, potencjalnie każdy pojedynczy skok, może okazać się kluczowy w walce o trofeum Króla Kahekili. Po raz ostatni w 2026 roku najlepsi na świecie cliff diverzy staną na platformach, na wysokości 21 i 27 metrów na morską wodą, w Polignano a Mare – gdzie ulice, balkony i klify stają się częścią zawodów.

Zawodnikami z dziką kartą w Polignano a Mare są: Elisa Cosetti, Stella Forsyth, Morgane Herculano, Iris Schmidbauer, Davide Baraldi, Andrea Barnaba, Nikita Fedotov, Michael Foisy, Miguel Garcia, Sergio Guzman, Aidan Heslop i Yolotl Martinez.

Ostatnią imprezę sezonu Red Bull Cliff Diving będzie można oglądać na YouTube i platformie Red Bull TV.

Klasyfikacja generalna (po czterech z pięciu przystanków):

Kobiety:

1. Rhiannan Iffland (Australia) – 77 punktów

2. Molly Carlson (Kanada) – 50

3. Simone Leathead (Kanada) – 44

4. Kaylea Arnett (USA) – 41

5. Xantheia Pennisi (Australia) – 35

Mężczyźni:

1. Aidan Heslop (W) (Wielka Brytania) – 68 punktów

2. James Lichtenstein (USA) – 57

3. Constantin Popovici (Rumunia) – 55

4. Catalin Preda (Rumunia) – 32

5. Gary Hunt (Francja) – 30.