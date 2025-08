Od filmu „Step up” do Red Bull Dance Your Style. Poznaj historie finalistów

Red Bull Dance Your Style to znane na całym świecie wydarzenie taneczne i wielkie święto street dance’u , które wyłania najlepszych tancerzy. Co roku tańczymy w Polsce na przystankach kwalifikacyjnych, a potem w wielkim finale, w którym stawką jest nie tylko zwycięstwo pośród 16 rywalizujących tancerzy, ale i bilet na Światowy Finał, który w 2025 roku odbędzie się w Los Angeles!

Wygrać nie jest łatwo… Pojedynki 1 na 1 ocenia zgromadzona na żywo publiczność i to ona decyduje, kto przechodzi dalej. Żeby więc zostać mistrzem Red Bull Dance Your Style trzeba nie tylko dobrze tańczyć, ale i zdobyć serca widowni. Komu uda się ta sztuka tym razem? Przekonamy się 6 września w Gdańsku – bilety dla publiczności można zdobyć tutaj.

Wcześniej przepytujemy kilku finalistów z ich przygody z tańcem ulicznym.

1 min STOP! Czas na finał Red Bull Dance Your Style! Ulica + taniec = street dance! I to w najlepszym wydaniu. Taki jest finał Red Bull Dance Your Style Poland, w którym zobaczysz na żywo najciekawsze style tańca ulicznego.

Jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem?

Kajtek: Bardzo przypadkowo. Nauczycielka tańca mojej siostry, gdy przyprowadziłem ją raz na zajęcia, spytała mnie, czy nie chcę spróbować. I gdy to zrobiłem, już w tym utknąłem!

Bir3k: Akurat znudziło mi się granie w piłkę… Moja mama tańczyła tańce latynoamerykańskie i chciała mnie na nie namówić, ale ostatecznie wybrałem hip-hop.

Ola: Moja przygoda z tańcem zaczęła się dzięki mojej siostrze, która zainspirowała do spróbowania swoich sił na zajęciach, gdy miałam sześć lat. Już wtedy zrozumiałam, jak bardzo kocham tańczyć! I że to pasja, w której chcę się rozwijać i kontynuować taniec, jak najdłużej będę mogła. Teraz chcę przekazywać moją wiedzę innym tancerzom i dzielić się z nimi moimi uczuciami w tańcu.

Loczek: Zacząłem się interesować tańcem po tym, jak starszy brat pokazał mi różne klipy taneczne na YouTube i gdy obejrzałem film „Step up” .

Aleks: Moja przygoda z tańcem zaczęła się w wieku 5 lat. Zacząłem wtedy tańczyć w szkole Grawitacja. Tańczyłem tam dwa lata, później miałem rok przerwy i wróciłem do tańca w szkole Esda, w której tańczę do dziś. Obecnie uczęszczam do zespołu The East Side Crew.

Sense: Zacząłem tańczyć już naście lat temu, natomiast moja przygoda z krumpem (jeden z rodzajów tańca ulicznego) zaczęła się sześć lat temu przez losowy klip na Facebooku. Tak bardzo spodobał mi się ten styl, że zacząłem uczyć się go samemu, a chwilę później znalazłem kogoś, kto mógł mnie tego dobrze nauczyć.

Oliwia: Miałam sześć lat. Rodzice stwierdzili, że taniec to lepsza opcja niż ciągłe bieganie po domu...

Krzysiu: Jak się zaczęła? Mama zapisała mnie na zajęcia.

Milla: Pamiętam, że tańczyłam od zawsze, a film „Step up” tylko bardziej mnie popchnął do tańca.

Pepe: W wieku pięciu lat zobaczyłem film „Step up”, po czym zacząłem naśladować ruchy, które w nim widziałem. Moi rodzice zwrócili na to uwagę i posłali mnie na zajęcia taneczne do studia Dance Center, gdzie poznałem lepiej hip-hop.

Jędras: Miałem pięć lat robiłem różne akrobacje w salonie. Skakałem, turlałem się... przez co rodzice zapisali mnie na taniec i okazało się być to najlepszym rozwiązaniem.

Laska: Odpowiedź jest dość prosta. Rodzice zapisali mnie na taniec, żebym nie siedział w domu.

Sawin: W wieku pięciu lat, rodzice widząc, jak bawię się do muzyki i jak oddziaływuje na mnie taniec stwierdzili, że zapiszą mnie na regularne zajęcia. Te z czasem stały się dla mnie miejscem treningu i dziś największej pasji, jaką mam.

24 min ABC... street dance'u Przy tym filmie nie usiedzisz w miejscu! Zabieramy cię w roztańczoną podróż po hiostorii i najciekawszych stylach tańca ulicznego, czyli street dance'u!

Najlepsza rzecz, jaką dał ci taniec?

Kajtek: Wielu cudownych ludzi wokół, a przede wszystkim stał się ważna częścią mojego życia, nie tylko hobby. Taniec to dla mnie przestrzeń do bycia sobą w pełni, bez ukrywania czegokolwiek.

Bir3k: Taniec dał mi możliwość ekspresji, wyrażania emocji poprzez ruch, poznawania nowych ludzi i dzielenia się swoją pasją z innymi.

Ola: Taniec dał mi szczęście i radość oraz zwiększył moją pewność siebie. Dał mi wspaniały sposób na wyrażanie siebie i swoich emocji.

Loczek: Przede wszystkim dał mi narzędzia do pracy nad samym sobą. Do stawania się lepszym każdego kolejnego dnia oraz do ekspresji tego, czego nie da się wyrazić słowami.

Aleks: Przyjaciół, pracę i szczęście z tego, że mogę na co dzień tańczyć oraz się dzielić tym z innymi.

Sense: Możliwość poznawania ludzi. Uwielbiam poznawać nowe osoby, rozmawiać z nimi, budować społeczność. Uważam, że to najlepsza i jedna z najważniejszych rzeczy w tańcu.

Oliwia: Taniec dał mi podróże i przyjaciół na całe życie.

Krzysiu: Myślę, że wielu przyjaciół i możliwość zaistnienia w internecie.

Milla: Najlepsze, co dał ci taniec? Ludzi!

Pepe: Wspaniałych nowych ludzi w moim życiu.

Jędras: Wolność i ludzi.

Laska: Poznałem świetnych ludzi z którymi mogę spędzać czas na eventach i nie tylko.

Sawin: Zdecydowanie ludzi. To niewyobrażalne, że przez taneczną zajawkę mam teraz najlepszych przyjaciół i bliskich.

1 min Red Bull Dance Your Style: street dance w najlepszym wydaniu Na tej imprezie liczy się twój głos. To ty, razem z całą widownią, oceniasz zmagania tancerzy i decydujesz, kto tańczy dalej. Zobacz, jak wygląda Red Bull Dance Your Style!

Jaki jest twój ulubiony kawałek do tańca?

Kajtek: Bardzo lubię tańczyć do muzyki klasycznej.

Bir3k: Jest ich za dużo, ale jeśli miałbym wybierać to Pop Smoke „Get back”.

Ola: Tellax, Kajan, a polskiego rapu kocham Otsochodzi.

Loczek: Zdecydowanie The Egyptian Lover „Egypt Egypt”!

Aleks: Kendrick Lamar „TV Off”

Sense: Mozarf „I'm ready”

Oliwia: Jest ich kilka. Mr Pilato „Biri Marung”, Uncle Waffles „Wadibusa”, Tyler ICU „Jealousy”, Tyler ICU „Mnike”, Chella „My Darling”, Tyla „Shake Ah”, Chris Brown „Monalisa”, Jungeli „Petit Genie”...

Krzysiu: Nie mam konkretnych, ulubionych kawałków ale często tańczę do beatów znalezionych na Soundcloudzie.

Pepe: Blackstreet „Deep”, Chromeo „Fancy Footwork”, FKJ & Masego „Tadow”.

Jędras: Myślę, że Flo Rida „Low”, ponieważ do tego numeru tańczyłem głównie, jak byłem mały i mam z tym kawałkiem super wspomnienia.

Laska: Tellax „King of the south”.

Sawin: Nie mam chyba ulubionego kawałka lub kawałków, ale ogólnie lubię tańczyć do newschoolowego hip-hopu oraz r'n'b.

3 min Sawin vs. Jędras - Red Bull Dance Your Style Poland 2024 Zobacz decydujący pojedynek 1 na 1 w finale Red Bull Dance Your Style Poland 2024. Naprzeciw siebie stanęli Sawin i Jędras, tańcząc do wielkiego przeboju "Satisfaction".

Co powiesz osobie, która nigdy nie tańczyła?

Kajtek: Nie lubię spojlerowac, dlatego po prostu powiem, że wiele ją omija i że po prostu musi tego spróbować. Bo taniec to jedna z tych rzeczy, którą trzeba spróbować w swoim życiu choć raz.

Bir3k: Omija cię bardzo dużo. Wspólna motywacja, nowe doświadczenia, nowe znajomości, rywalizacja... A to tylko początek atrakcji, które oferuje taniec.

Ola: Omija ją na pewno poznanie wspaniałych ludzi. Świat tancerzy jest niesamowity, dlatego powiedziałabym takiej osobie, żeby spróbować tańczyć może w każdej chwili.

Loczek: Taniec to forma rozmowy z samym sobą. Spróbuj, a dowiesz się wielu ciekawych rzeczy.

Aleks: Omija cię bardzo dużo kardio i nowych doświadczeń.

Sense: Uważam, że każdy powinien uprawiać sztukę w jakiejkolwiek formie. Taniec jest jedną z nich i warto zobaczyć, czy to właśnie ona odpowiada nam najbardziej. Ja wybrałem taniec, ponieważ jest on bardzo społeczny. Kiedy tańczysz, praktycznie zawsze robisz to z kimś.

Oliwia: Kiedy tańczę - wszystko inne znika. To jedyny moment, kiedy naprawdę odcinam się od całego świata.

Krzysiu: Wiedz, że dużo tracisz!

Milla: Omija cię wspaniała społeczność i możliwość wyrażania siebie.

Pepe: Taniec tworzą ludzie, a ludzie o tej samej pasji to twoi ludzie. Osobie, która nigdy nie tańczyła radziłbym, żeby chociaż raz w życiu spróbowała pojechać na zawody, zobaczyć je na żywo. Poczuć klimat i poznać świetnych ludzi.

Jędras: Myślę, że imprezy tancerzy to totalnie odmienna bajka i warto chociaż raz być świadkiem czegoś takiego. Zapraszam!

Laska: Kogoś, kto nigdy nie tańczył, wiele omija. Nie wiem, czy jest druga taka społeczność w Polsce jak ta taneczna.

Sawin: Jeśli czujesz muzykę i lubisz się do niej ruszać, a twoje ciało pozwala ci na dowolność ruchu – spróbuj! To może być przygoda twojego życia!

Przed nami finał Red Bull Dance Your Style Poland - co najbardziej ci się podoba i wyróżnia tę imprezę na tle innych?

Kajtek: Możliwość zobaczenia wielu utalentowanych tancerzy w jednym miejscu i jednocześnie zaprezentowania swoich umiejętności.

Bir3k: Przede wszystkim możliwość pokazania siebie w różnych formatach muzycznych i tanecznych. Red Bull Dance Your Style to też Organizacja na wysokim poziomie.

Ola: Podoba mi się to, że ludzie z zewnątrz mogą przyjść na Red Bull Dance Your Style i zagłębić się w świat tańca ulicznego. I że mogą na żywo głosować na swojego faworyta, który najbardziej przykuje uwagę. To wydarzenie wyróżnia się wspaniałą atmosferą, którzy dają tancerze oraz publiczność.

Loczek: Najbardziej podoba mi się to, że ta impreza jest pod wieloma względami bardzo dużym wyzwaniem dla tancerza. Zaczynając od muzyki, kończąc na głosowaniu publiczności. Z odpowiednim nastawieniem można mieć na niej fun życia!

Aleks: Red Bull Dance Your Style to połączenie imprezy i zawodów tanecznych, które wyróżnia z organizacją i formułą wydarzenia.

Sense: Myślę, że Red Bull Dance Your Style wyróżnia muzyka . Selekcja na kwalifikacjach w Poznaniu bardzo mi się podobała.

Oliwia: Red Bull Dance Your Style to taneczna i muzyczna różnorodność oraz mega atmosfera. Zawsze chce się tam wracać!

Krzysiu: Podoba mi się to, że tańczymy do różnorodnej i przebojowej muzyki. To jest mega super. Bardzo się cieszę, że mogę tam być.

Milla: Różne style taneczne, muza i energia.

Pepe: Najbardziej podoba mi się w Red Bull Dance Your Style to, że taniec uliczny mogą odkrywać nowi ludzie. Tę imprezę wyróżnia na pewno bardzo dobra oprawa, głosowanie publiczności i niesamowity hype, jaki się wytwarza.

Jędras: Red Bull Dance Your Style to gigantyczne wydarzenie, dopracowane w najmniejszych szczegółach. Wyróżnia je ostatnimi czasy miejsce, bo finał rozgrywa się w teatrze. Ale oprócz tego muzyka, którą znają wszyscy i fakt, że na tancerzy głosuje publiczność i tu każdy może być jurorem. W Red Bull Dance Your Style najbardziej podoba się wyzwania, które stoi przed każdym tancerzem: jak poradzimy sobie z różnymi gatunkami muzycznymi i kto najlepiej odda ich klimat w tańcu.

Laska: To, co wyróżnia Red Bull Dance Your Style na tle innych imprez z tańcem, to na pewno to, że już od samych eliminacji aż do krajowego finału o tym, kto przechodzi dalej decyduje publiczność.

Sawin: Red Bull Dance Your Style to przede wszystkim fajny klimat. A marka Red Bull, która za nim stoi, dodaje tylko jakości.

1 min Poczuj energię finału Red Bull Dance Your Style Poland 2024! Od hip-hopu przez popping i waacking po house. Zobacz najlepszych polskich tancerzy w klipie z finału Red Bull Dance Your Style Poland 2024. Zwycięzca leci reprezentować nasz kraj w finale w Mumbaju.