Red Bull Dance Your Style nareszcie w Polsce. Do zatańczenia w Poznaniu!

Red Bull Dance Your Style to odbywające się w kilkudziesięciu krajach wyjątkowe bitwy z tańcem ulicznym. W tym roku wreszcie odbędą się w Polsce! Hip-hop, house, locking, popping i inne formy street dance’u zawładną poznańskim klubem TAMA, gdzie tancerze z całej z Polski rywalizować będą ze sobą w pojedynkach jeden na jeden. Stawką jest nie tylko pokonanie przeciwnika, ale przede wszystkim – aplauz i szacunek oceniającej wszystkie pojedynki publiczności.

Podczas Red Bull Dance Your Style to nie specjalnie jury wybiera zwycięzców, ale o tym, kto wygrywa, decydujesz ty i reszta publiczności. Uczestnicząc więc w tej imprezie nie tylko będziesz się świetnie bawić, ale i wybierać tancerza, który w nagrodę poleci reprezentować Polskę na Red Bull Dance Your Style World Final w RPA!

Red Bull Dance Your Style to wymiana tanecznej energii i świetna zabawa