Wracamy z Red Bull Dance Your Style Poland! W 2023 aż dwie szanse na finał!

Red Bull Dance Your Style Wracamy z kolejnym wielkim świętem street dance'u – Red Bull Dance Your Style! Tym razem w trzech odsłonach!

to organizowane na całym świecie wyjątkowe bitwy z tańcem ulicznym. Wyjątkowe, bo stawką jest nie tylko pokonanie przeciwnika, ale przede wszystkim – aplauz i szacunek oceniającej wszystkie pojedynki publiczności. To właśnie widownia decyduje, kto przechodzi i tańczy dalej.

To wyróżnia Red Bull Dance Your Style od innych imprez!

(…) Cieszę się, że takie wydarzenie odbyło się wreszcie w Polsce, bo śledziłam edycje w innych krajach i zazdrościłam tamtejszym tancerzom, że mogą występować na Red Bull Dance Your Style”.

Doma wygrywa Red Bull Dance Your Style Poland!

Kto podbije Red Bull Dance Your Style Poland 2023 i dostanie podobną szansę jak Doma? W tym roku o udział w imprezie można starać się aż dwukrotnie – krajowy finał poprzedzą przystanki kwalifikacyjne w dwóch miastach.

Jak się zgłosić do Red Bull Dance Your Style 2023

Startujemy kwalifikacjami we Wrocławiu, kolejne odbędą w Gdańsku. Na wielki finał zapraszamy do Poznania.

