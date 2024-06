Baw się, tańcz i decyduj, kto wygra Red Bull Dance Your Style Poland 2024!

Red Bull Dance Your Style Red Bull Dance Your Style Poland – wielkie święto street dance'u – już 15-16 czerwca w Warszawie! Nie może cię tam zabraknąć!

Tutaj publiczność jest równie ważna, co tancerze! Zasiadając na widowni każdy otrzymuje opaskę LED, za pomocą której głosuje na najlepszego tancerza lub tancerkę. W ten sposób, aż do ścisłego finału, widzowie wybierają zwycięzcę.

Red Bull Dance Your Style Poland to wielkie święto hip-hopu, house'u, waackingu, poppingu i innych stylów tańca ulicznego. Do zobaczenia na kolejnych imprezach 15-16 czerwca w Warszawie!

Pierwszego dnia (15 czerwca, Cud nad Wisłą, wstęp wolny!) oceniamy na żywo kwalifikacje z udziałem tancerzy zgłaszających się z całej Polski. Ośmiu najlepszych otrzyma zaproszenie do wielkiego finału Red Bull Dance Your Style Poland dzień później – 16 czerwca (Teatr Polski, wstęp biletowany,

, są inni znakomici i popularni tancerze. Stawka? Wygrana w polskim finale, a zarazem bilet na finał światowy, który w 2024 odbędzie się w Mumbaju! A wszystko to w pięknych okolicznościach Teatru Polskiego w Warszawie. Tak, tak - na Red Bull Dance Your Style Poland street dance przenosimy z ulicy na deski teatralne!

, która przyciąga publiczność samym street dancem, ale także atmosferą, jaka na niej panuje. Oprócz tego, ze widzowie mają okazję wcielić się w sędziów i po każdym tanecznym pojedynku wybierają zwycięzcę, to jeszcze bawią się przy dobrej muzyce. Jedna z zasad Red Bull Dance Your Style jest taka, że

Na miejscu spotkasz też stoiska partnerów naszego wydarzenia. Red Bull Dance Your Style to impreza, gdzie warto pokazać i swój taniec, i styl, dlatego czekać na ciebie będzie strefa LIVE, a w niej produkty do stylizacji i pielęgnacji włosów,