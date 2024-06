Rzuciliśmy wszystko i przetańczyliśmy weekend z Red Bull Dance Your Style!

Taniec, muzyka, styl. Taniec to najpopularniejsze style street dance'u . Od hip-hopu przez popping, afro po house. Muzyka? Jak na najlepszej imprezie. Klubowe bangery, hiphopowe przeboje, popowe klasyki. I wreszcie styl – twój, jaki chcesz, dający ci wolność i swobodę w wyrażaniu siebie. Połącz te wszystkie elementy i masz Red Bull Dance Your Style . Organizowane na całym świecie wydarzenie z tańcem ulicznym, które od 2022 roku odbywa się także w Polsce.

3 min Sawin vs. Jędras - Red Bull Dance Your Style Poland 2024 Zobacz decydujący pojedynek 1 na 1 w finale Red Bull Dance Your Style Poland 2024. Naprzeciw siebie stanęli Sawin i Jędras, tańcząc do wielkiego przeboju "Satisfaction".

15-16 czerwca mieliśmy okazję uczestniczyć w trzecim już polskim finale Red Bull Dance Your Style. Ten z jednej strony wyłania najlepszego tancerza lub tancerkę za scenie street dance'u, z drugiej daje przepustkę dalej – na światowy finał, który w 2024 roku zaplanowano już w Mumbaju.

Wcześniej jednak trzeba było się trochę porozciągać, trochę potańczyć i napocić. Ba, trzeba było spodobać się publiczności, bo Red Bull Dance Your Style to impreza z pojedynkami tanecznymi, na której nie specjalnie zaproszeni sędziowie, a widzowie decydują, kto tańczy lepiej i przechodzi dalej.

Zaczęliśmy w sobotę od kwalifikacji . W pięknych, plenerowych okolicznościach Cudu nad Wisłą nad Warszawie, na które zjechali tancerze z całej Polski. By wziąć w nich udział, wystarczyło zapisać się wcześniej do tańca, a potem stanąć do walki o osiem wolnych miejsc w tegorocznym finale Red Bull Dance Your Style Poland. Zaplanowanym w stolicy dzień później.

Zobacz zdjęcia z kwalifikacji do finału Red Bull Dance Your Style Poland 2024:

„Zawsze, gdy widziałem to wydarzenie w wydaniu zagranicznym w sieci, chciałem wziąć w nim udział i sprawdzić się w tym formacie” – mówił nam przed rokiem tańczący waacking Kajtek , któremu wówczas z kwalifikacji udało się przejść do ścisłego finału. A w nim rozkochać w sobie sporą część widowni. To mu pomogło w 2024 r. otrzymać dziką kartę, więc do finałowego top16 trafił bez kwalifikacji. Teraz podobną drogę chciało przejść ponad stu tancerzy, którzy zgłosili do walki o wielki finał.

Pod okiem prowadzącego sobotnie kwalifikacje duetu Naro & Noz i z DJ-em Kido rozkręcającym muzycznie imprezę, najlepiej w nich wypadli: Sawin (publiczność zdecydowała, że był najlepszy tego dnia; tańczy hip-hop), Olfis (popping), Laska (hip-hop), Pepe (popping), Sasha (waacking), Agnes (waacking), Alaska (waacking) i Moniolos (jazz/contemporary).

Awansując tym samym do finałowej szesnastki, w której już czekała na nich ósemka rozstawionych wcześniej tancerzy. Na jej czele: zwycięzca Red Bull Dance Your Style Poland 2023 – Jędras (tańczy hip-hop). A razem z nim ubiegłoroczny finalista Kuba (hip-hop), wspomniany wyżej Kajtek (waacking) oraz świetnie znani na scenie street dance'u: Oliwia (afro), Milla (krump), Piotrek Pi (hip-hop), Maja (waacking) i Aleks (hip-hop).

Top16 finału Red Bull Dance Your Style Poland 2024 © Gniewko Głogowski

W takim składzie spotkaliśmy się w niedzielę w Teatrze Polskim. Tak, tak – na Red Bull Dance Your Style Poland przenieśliśmy taniec uliczny na deski teatralne, bo tańczyć, jak nasi bohaterowie, to prawdziwa sztuka. „W tańcu najbardziej kocham wszechstronność, bo jest tyle dróg, tyle możliwości, żeby pokazać w nich siebie. Każdy jest inny, więc każdy może przedstawić nam jedyną w swoim rodzaju historię. Każdy może zinterpretować daną rzecz w unikalny sposób i to powoduje, że taniec nigdy nie jest taki sam” – mówił nam Jędras po finale Red Bull Dance Your Style Poland 2023 .

W Warszawie zjawił się, by bronić tytułu, co do tej pory nie udało się nikomu na naszej imprezie. Jego przygoda z finałowym top16 zaczęła się od pojedynku z Agnes. W pierwszej rundzie tańczyli ze sobą również: Maja i Pepe, Piotr Pi i Sasha, Kajtek i Sawin, Milla i Laska, Aleks i Olfis, Jędras i Agnes, Kuba i Alaska, Oliwka i Moniolos.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024 © Dominik Czerny

Pojedynkom jeden na jeden, które prowadzili Neen Nah i Rademenez, towarzyszyły zaskakujące wybory DJ-a Kido. W imprezowej setliście znalazł się tego wieczoru m.in. wspomniany na początku numer Bambi i Young Leosi „BFF” (z zachęcającym do zabawy tekstem: „Rzucę wszystko, żeby znaleźć szczęście / Chodź ze mną, cho-cho-chodź ze mną"), była też okazja, by przypomnieć hit Kasi Cerekwickiej „Na kolana”. A kto najlepiej zgrał się z muzyką, ten zgarniał tak potrzebny podczas finału aplauz publiczności. Widzowie, za pomocą opasek LED, po każdym pojedynku wybierali zwycięzców i decydowali, kto tańczy dalej.

„Jestem gigantycznym fanem Red Bull Dance Your Style” – mówił nam na gorąco DJ Kido. „Najbardziej dlatego, że lubię oglądać tancerzy, którzy wychodzą ze swojej strefy komfortu i tańczą do przebojów, których zwykle nie puszcza się na podobnych zawodach. Uwielbiam to uczcie, gdy wybieram jakiś numer, a tancerze dają z siebie sto czy nawet więcej procent i robią wszystko, by porwać swoim tańcem widownię. Zwłaszcza, gdy robią to jeszcze do nietypowej dla siebie muzyki”.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024 © Dominik Czerny

Tego wieczoru ta sztuka ponownie najlepiej udała się tańczącemu na co dzień hip-hop Jędrasowi. W decydującym starciu pokonał Sawina – który przebojem przeszedł przez sobotnie kwalifikacje. „ Kolejny finał Red Bull Dance Your Style przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Świetnie się bawiłem! Co prawda tańczyłem trochę z kontuzją nogi i teraz ją czuję, ale nie traciłem przez nią energii. Mega się cieszę, że mimo tego mogłem pokazać w tańcu całego siebie” – mówił nam obrońca tytułu. „W trzeciej rundzie finału trochę mi już energii brakowało, ale publiczność pomogła mi go dowieźć do końca. Bardzo to doceniam i dziękuję wszystkim za głośne i motywujące okrzyki!”.

Widownia, wypełniając po brzegi Teatr Polski w Warszawie (bilety na finał zostały wyprzedane), poza podziwianiem i ocenianiem street dance'u na żywo, mogła w czasie Red Bull Dance Your Style skorzystać z dodatkowych aktywności, które zapewnili partnerzy wydarzenia. Na miejscu czekały na nich strefy Varty, Live Schwarzkopf i AOC.

„Bardzo się cieszę z drugiej wygranej, bo Red Bull Dance Your Style to wydarzenie, które do mnie pasuje. Czuję, że mogę się na nim w pełni otworzyć ” – mówił jeszcze największy wygrany finału, Jędras. Zapraszamy już teraz na kolejną taką imprezę każdego, kto jeszcze Red Bull Dance Your Style nie spróbował. Jest duża szansa, że poczujecie to samo.

Zobacz zdjęcia z finału Red Bull Dance Your Style Poland 2024:

