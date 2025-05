Kto wygra Red Bull Dance Your Style 2025? Zgłoś się i walcz o bilet do LA!

Red Bull Dance Your Style Poland 2025 Hip-hop, house, locking, waacking czy popping? A może tańczysz jeszcze inny street dance?! Zgłoś się do RED BULL DANCE YOUR STYLE POLAND 2025 lub kibicuj na najlepszej imprezie z tańcem ulicznym! 😍

Droga do wygrania czwartego finału Red Bull Dance Your Style Poland jest otwarta. W finałowym top16 wystąpi 16 tancerzy, spośród których część zostanie zaproszona bezpośrednio z dzikimi kartami, pozostali wywalczą swoje miejsce w kwalifikacjach.

Droga do wygrania czwartego finału Red Bull Dance Your Style Poland jest otwarta. W finałowym top16 wystąpi 16 tancerzy, spośród których część zostanie zaproszona bezpośrednio z dzikimi kartami, pozostali wywalczą swoje miejsce w kwalifikacjach.

Droga do wygrania czwartego finału Red Bull Dance Your Style Poland jest otwarta. W finałowym top16 wystąpi 16 tancerzy, spośród których część zostanie zaproszona bezpośrednio z dzikimi kartami, pozostali wywalczą swoje miejsce w kwalifikacjach.

Kto się może do nich zgłosić? Każdy, kto tańczy hip-hop, popping, house, dancehall, locking, waacking albo inny styl street dance'u. Ważne jest, by w dniu wydarzenia mieć ukończone przynajmniej 16 lat oraz zapisać się na kwalifikacje poprzez formularz rejestracji. Kto chce wziąć udział w pierwszych z nich, powinien się spieszyć – już w sobotę, 31 maja, przystanek kwalifikacyjny odbędzie się we Wrocławiu. Kolejny – 14 czerwca w Poznaniu.

Kto się może do nich zgłosić? Każdy, kto tańczy hip-hop, popping, house, dancehall, locking, waacking albo inny styl street dance'u. Ważne jest, by w dniu wydarzenia mieć ukończone przynajmniej 16 lat oraz zapisać się na kwalifikacje poprzez formularz rejestracji. Kto chce wziąć udział w pierwszych z nich, powinien się spieszyć – już w sobotę, 31 maja, przystanek kwalifikacyjny odbędzie się we Wrocławiu. Kolejny – 14 czerwca w Poznaniu.

Kto się może do nich zgłosić? Każdy, kto tańczy hip-hop, popping, house, dancehall, locking, waacking albo inny styl street dance'u. Ważne jest, by w dniu wydarzenia mieć ukończone przynajmniej 16 lat oraz zapisać się na kwalifikacje poprzez formularz rejestracji. Kto chce wziąć udział w pierwszych z nich, powinien się spieszyć – już w sobotę, 31 maja, przystanek kwalifikacyjny odbędzie się we Wrocławiu. Kolejny – 14 czerwca w Poznaniu.

Zobacz decydujący pojedynek 1 na 1 w finale Red Bull Dance Your Style Poland 2024. Naprzeciw siebie stanęli Sawin i Jędras, tańcząc do wielkiego przeboju "Satisfaction".

. Wśród nich m.in. dwukrotny mistrz Red Bull Dance Your Style Poland – Jędras oraz Aleks, który wygrał dziką kartę na finał podczas Tancbuda Challenge (co ciekawe – też dwukrotnie!)

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024: Milla vs Laska

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2024: Aleks vs Jędras