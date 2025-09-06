© Marcin Kin
Lubimy melanże jak ten finał z tobą! Red Bull Dance Your Style Poland 2025
Gdyby Hamlet Szekspira miał dzisiaj wątpliwości: „tańczyć czy... nie tańczyć?”, po wizycie na finale Red Bull Dance Your Style szybko by się ich pozbył. I zgłosił na kolejny. Ten w 2025 wygrał Sawin!
Nawiązanie do słynnej sztuki teatralnej nie jest przypadkowe. 6 września 2025 roku tańczyliśmy na czwartym już finale Red Bull Dance Your Style w Polsce, a drugim organizowanym w teatrze. Tym razem w gdańskim Teatrze Szekspirowskim. I to jeden z wyróżników tego wydarzenia, w którym biorą udział najwięksi pasjonaci hip-hopu, afro, waackingu, krumpa, poppingu i innych popularnych stylów tańca ulicznego.
„Red Bull Dance Your Style to gigantyczne wydarzenie, dopracowane w najmniejszych szczegółach. Wyróżnia je ostatnimi czasy miejsce, bo finał rozgrywa się w teatrze” – przyznaje tańczący hip-hop Jędras, dwukrotny zwycięzca polskiego finału (2023 i 2024).
Testosteron? Multisport? Chyba że z tobą!
16 najlepszych polskich tancerzy tańca ulicznego (8 wyłonionych wcześniej w kwalifikacjach we Wrocławiu i Poznaniu oraz 8 zaproszonych na finał z dzikimi kartami) spotkało się na jego deskach, by rywalizować ze sobą w pojedynkach 1 na 1. Teoretycznie mieli przed sobą tylko przeciwnika, którego musieli w tańcu pokonać. Ale w praktyce, Red Bull Dance Your Style to rywalizacja taneczna na innym poziomie.
„To, co przede wszystkim wyróżnia Red Bull Dance Your Style na tle innych imprez z tańcem, to na pewno fakt, że już od samych eliminacji aż do krajowego finału o tym, kto przechodzi dalej, decyduje publiczność” – podkreśla tegoroczny finalista Laska (tańczy hip-hop). Nie inaczej było tym razem. Wyprzedany na długo przed finałem Red Bull Dance Your Style Poland zgromadził w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku fantastyczną widownię, która na żywo – po każdym tanecznym pojedynku – wybierała, kto przechodzi dalej.
Zadanie było trudniejsze o tyle, że kolejną zasadą, która wyróżnia Red Bull Dance Your Style Poland od innych imprez z tańcem, jest nieprzewidywalna playlista z muzyką. DJ, który rozkręca całe wydarzenie (a w Gdańsku był to DJ Kido), może równie dobrze zaskoczyć najnowszym, hiphopowym czy klubowym hitem, jak i rockowym klasykiem. Podczas tegorocznego finału tancerze musieli więc zmierzyć się nie tylko między sobą, ale jeszcze podbić serca widowni i poradzić sobie z takimi numerami, jak m.in. „Testosteron” Kayah, „Chyba, że z tobą” Modelek, „Multisport” Kaza Bałagane czy „RAP” Otsochodzi.
Znad polskiego morza w amerykańskie sny
W czwartym polskim finale Red Bull Dance Your Style najlepiej poradził sobie z tymi wyzwaniami Sawin. Najpierw głosami publiczności wygrał kwalifikacje we Wrocławiu, a w Gdańsku wszystkie pojedynki 1 na 1 w finale (decydujące starcie z Aleksem). I w nagrodę poleci teraz reprezentować Polskę na Światowym Finale Red Bull Dance Your Style w Los Angeles.
„Trochę jeszcze w to nie wierzę, ale czuję się świetnie” – mówił na gorąco zwycięzca finału. „To chyba jedno z największych marzeń każdego tancerza, żeby polecieć do Los Angeles. A jeszcze polecieć tam na tak duży event jak Red Bull Dance Your Style, to jest coś niebywałego”. Podziękował też publiczności: „Publiczność była dziś świetna. I mam wrażenie, że zwracała uwagę na wszystko, co się działo. Bardzo fajnie, że ludzie hajpowali wszystkich tancerzy, bo to bardzo ważne, by każdy dostawał od widowni energię. Każdy pokazał tutaj dzisiaj siebie i dał z siebie wszystko”.
Sawin – gratulujemy i już trzymamy za ciebie kciuki w LA! A dla wszystkich, którzy do tej pory nie mieli okazji czy to spróbować street dance'u, czy zjawić się na Red Bull Dance Your Style, mamy jeszcze jeden cytat, finalistki Olkes: „Omija was na pewno poznanie wspaniałych ludzi. Świat tancerzy jest niesamowity, dlatego warto spróbować tańczyć w każdej chwili”. Do zobaczenia więc za rok!
Red Bull Dance Your Style Poland 2025
6 września, Gdańsk, Teatr Szekspirowski
Top16 finału: Sawin, Bir3k, Pepe, Loczek, Olkes, Sense, Kuba, Laska, Jędras, Milla, Krzysiu, Sweetie, Alex, Oliwka, Kajtek, Aleks
Partner wydarzenia: Realme
Patroni medialni: Trójmiasto.pl, Radio ESKA