Rusza Red Bull Dance Your Style Poland 2023! Tańcz i wybieraj zwycięzców!

Red Bull Dance Your Style Wracamy z kolejnym wielkim świętem street dance'u – Red Bull Dance Your Style! Tym razem w trzech odsłonach!

to organizowane na całym świecie wyjątkowe bitwy z tańcem ulicznym - hip-hopem, housem, lockingiem, poppingiem i innymi formami street dance’u. Dlaczego wyjątkowe? Z kilku powodów, o których piszemy poniżej. Czy możesz się jeszcze zgłosić? Oczywiście, że tak!

Red Bull Dance Your Style to wielkie święto tańca ulicznego, podczas którego świetnie się bawimy, wymieniamy taneczną energią, a przy okazji - wyłaniamy mistrza, który reprezentuje potem nasz kraj w wielkim, światowym finale.

Zgłoszenia do Red Bull Dance Your Style Poland są otwarte dla każdego, kto tańczy street dance, ma przynajmniej 16 lat oraz posiada polskie obywatelstwo.

Następnie w kwalifikacjach we Wrocławiu (13 maja) i Gdańsku (20 maja) wyłaniamy po 4 tancerzy, którzy przechodzą do krajowego finału. Tam czeka na nich już 8-ka tancerzy rozstawionych dzikimi kartami. W 2023 roku w tym gronie znaleźli się: Doma, Piotr Pi, Popping Mario, Żurek, Alexiey, Tina Papazyan, Julia Stawska i Oliwia Ratyńska.

Tak zestawiona finałowa 16-tka rywalizuje 3 czerwca w Poznaniu o najważniejszą nagrodę - bilet na światowy finał Red Bull Dance Your Style 2023!

Doma, Piotr Pi, Popping Mario, Żurek, Tina Papazyan, Julia Stawska, Oliwia Ratyńska - poznaj tancerzy zaproszonych na Red Bull Dance Your Style Poland 2023. Wielki finał 3 czerwca w Poznaniu!

Konkursy taneczne zazwyczaj oceniają tylko sędziowie. Ale nie podczas Red Bull Dance Your Style. Na tej imprezie najważniejszy jest głos publiczności. To widownia ocenia zmagania tancerzy i decyduje, kto tańczy dalej.

Jak to wygląda? W każdej rundzie tancerze otrzymują dwa kolory: czerwony lub niebieski. Na koniec rundy publiczność głosuje na wybranego tancerza za pomocą wręczonych jej kartek: czerwonych lub niebieskich.

