Sawin po wygraniu Red Bull Dance Your Style Poland: To było moje marzenie!

Gratulacje wygranej w finale Red Bull Dance Your Style Poland. Dzień później, jak się z tym czujesz?

Sawin: To dalej jeszcze do mnie nie dochodzi. Chyba jeszcze potrwa, zanim zrozumiem, że to się wydarzyło. Ale na pewno jest to fajne uczucie. Zwłaszcza, że wróciłem na finał Red Bull Dance Your Style Poland po niedosycie z zeszłego roku, kiedy zająłem drugie miejsce .

W twoim przypadku: do dwóch razy sztuka. Dwukrotnie też przeszedłeś do finałowego top16 z kwalifikacji.

To była bardzo fajna droga. Przede wszystkim dzięki temu, że startowałem w kwalifikacjach , nie czułem żadnej presji. Nie byłem na miejscu tancerzy, którzy byli rozstawieni na finał, ale startowałem od zera i dziś tym bardziej cieszy mnie wygrana, bo widzę, jaką pracę wykonałem od kwalifikacji do decydującego starcia w finale.

Zastanawiałeś się, co teraz zadziałało, a czego zabrakło w 2024 roku?

Nie można tych finałów porównać. W ciągu roku zmieniamy się jako tancerze, zmienia się też publiczność, która nas ocenia podczas rywalizacji. Tańczymy w innym miejscu, jest inny klimat, inna playlista… Ciężko to ze sobą zestawić. Tym bardziej, że przede wszystkim my, tancerze, nabieramy doświadczenia i zdobywamy nowe umiejętności. Moim zdaniem ekipa w tym roku była jeszcze cięższa niż w zeszłym.

Co miałeś w głowie, gdy wychodziłeś na finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025?

Przed każdą walką jest inaczej. Wiele zależy od tego, z kim mam tańczyć. Bardzo duża część osób to są bliscy znajomi, dlatego najtrudniejsze jest zrozumienie, że mimo tego, że naprzeciw ciebie jest twój ziomek, musisz z nim walczyć o przejście do następnej rundy. Trzeba podejść do tego jak najbardziej dojrzale. A po walce podejść do siebie i zbić po przyjacielsku pionę.

Wygrałeś wszystkie walki w finale. A te ocenia publiczność. Musiałeś czuć jej wsparcie.

Tak. Czułem faktycznie mocne wsparcie publiczności. Kiedy widziałem, jak ludzie reagują na mój taniec i że chcą mnie dalej oglądać, to mnie tylko motywowało do dalszej walki i robienia większego show.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025 w Gdańsku © Piotr Białoń

Od kiedy właściwie tańczysz?

Tańczę od piątego roku życia, czyli już 13 lat. Wybrałem hip-hop, bo ten styl był bardzo uniwersalny. A wszystko zaczęło się od tego, że moi rodzice zauważyli, że lubię się ruszać, lubię muzykę, dlatego kierowali mnie w tę stronę. Po czasie zmieniło się to ze zwykłej, dziecięcej zajawki w życiową pasję.

Walki w trakcie finału Red Bull Dance Your Style to fuzja różnych stylów tańca ulicznego. Jak ty się odnajdujesz poza swoim stylem, hip-hopem?

Hip-hop jest podstawą mojego stylu, z hip-hopu się wywodzę, ale podczas imprez takich jak Red Bull Dance Your Style staram się używam wszystkich innych, możliwych rodzajów street dance'u. Nieważne, jaki DJ puści kawałek, próbuję dopasować się do niego. I cały czas staram się zrobić to w jak najbardziej widowiskowy sposób.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2025: Sawin © Marcin Kin

A co cię nakręca do tańca?

Inspiracje łapię ze wszystkiego. Od treningu z przyjaciółmi przez oglądanie filmów w sieci po robienie rzeczy niekoniecznie typowo tanecznych. Jak nagranie jakiegoś bitu czy remiksu, który finalnie też zainspiruje cię do tańca. Ważne, by być cały czas w ruchu i blisko muzyki, a wtedy można czerpać pomysły dosłownie ze wszystkiego.

Przed tobą teraz Red Bull Dance Your Style World Final w Los Angeles. Jak się z tym czujesz?

To ogromne wyróżnienie! Super uczcie, że mogę reprezentować Polskę na tak dużym wydarzeniu. W zeszłym roku trochę nie dochodziło do mnie, że zająłem drugie miejsce byłem tak blisko światowego finału. A teraz nie dochodzi do mnie, że nie tylko wygrałem Red Bull Dance Your Style Poland, ale jeszcze dostałem możliwość reprezentowania naszego kraju w Los Angeles. To bardzo ważne miasto dla naszej sceny. Niesamowicie promuje taniec i hip-hop.

Co będzie dla ciebie największym wyzwaniem?

Największym wyzwaniem będzie wmówić sobie: ja i tak dużo osiągnąłem. Żeby nie narzucić sobie niepotrzebnej presji, ale powiedzieć sobie: jestem tutaj, to było moje marzenie. Nieważne, co się wydarzy, ja daję z siebie sto procent i wykorzystuję ten finał jako mój kolejny trening. Kolejną lekcję w życiu.

