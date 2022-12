THE D SoraKi mistrzem Red Bull Dance Your Style 2022

Red Bull Dance Your Style World Final Najlepsi tancerze street dance'u z całego świata spotkali się w stolicy RPA, by zatańczyć o tytuł mistrza Red Bull Dance Your Style 2022.

to organizowane na całym świecie wyjątkowe bitwy z tańcem ulicznym. Wyjątkowe, bo stawką jest nie tylko pokonanie przeciwnika, ale przede wszystkim – aplauz i szacunek oceniającej wszystkie pojedynki publiczności. To ona, a nie specjalnie wyznaczeni sędziowie, decyduje, kto przechodzi i tańczy dalej.