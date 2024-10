"Nie wiem czy kiedyś będę na evencie CS'a, który to przebije"

Hala MZA w Warszawie, 180 zawodników z całej Polski i 3 uznanych kapitanów. Do tego Kinga Kujawska i Filip "Testree" Mątowski w roli hostów, a na komentatorce Izak z Morgenem. Taki zestaw daje gwarancje niezapomnianego eventu Counter-Strike'a, jakiego w Polsce jeszcze nie było!

To właśnie na terenie hali Miejskich Zakładów Autobusowych, Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski, Kasia "Fusialka" Bożek oraz Kamil "siuhy" Szkaradek zmierzyli się o triumf w pierwszej edycji Red Bull de_arena.

Lokalizacja nie była przypadkowa. Na identycznej mapie, odwzorującej 1 do 1 lokalizację wydarzenia, uczestnicy walczyli bowiem także na serwerach.

Red Bull de_arena © Dominik Czerny

"Jestem fanem takich eventów. Dwa razy w życiu byłem na czymś podobnym, a tutaj dodatkowo jesteś w miejscu, które odwzorowuje mapę, na której grasz, co stwarza bardzo fajny klimacik. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia edycja, bo my jako kapitanowie jesteśmy bardzo zadowoleni i pozytywnie nastawieni. Choć oczywiście pewien niedosyt jest, bo każdy chciałby zagrać w finale" - komentował "Pasha", którego zespół niespodziewanie musiał pogodzić się z zajęciem 3. miejsca.

Spełnione marzenie

Red Bull de_arena to jednak nie tylko granie online. Na terenie hali B MZA przygotowane były także inne, nie tak klasyczne, atrakcje. Uczestnicy mierzyli się bowiem również w lasertagu, a także w specjalnie przygotowanych wyzwaniach sprawdzających refleks oraz pamięć. Każde z wyzwań składało się później na wynik punktowy, który decydował o tym, kto będzie miał ostatecznie szansę zasiąść ramię w ramię na serwerze ze swoim kapitanem.

"Jest super, wygląd każdej ze stacji, które tutaj są jest naprawdę ładny, dopracowany. Nie byłem nigdy na takim evencie i mam nadzieję, że takie coś będzie powtarzane i będę tu przyjeżdżał tak często, jak się tylko da" - mówił nam Dziekan, ze zwycięskiej drużyny siuhego, który na wydarzenie przyjechał aż ze Śląska.

Red Bull de_arena © Dominik Czerny

"Wstałem 5:50 i przyjechałem tutaj z przyjaciółmi, nieco ponad 4 godzinki drogi" - dodawał.

Wyprawa jednak się opłaciła. On, podobnie jak 11 innych uczestników, wyłonionych spośród 180 finalistów w Warszawie, po osiągnięciu najlepszych wyników we wstępnych wyzwaniach, mógł zagrać u boku swojego idola o zwycięstwo w całym wydarzeniu. Okazja, która nie zdarza się na co dzien.

"Moim marzeniem było zagrać z najlepszym IGL'em, jaki jest w Polsce obok Snaxa i Innocenta" - przyznawał Dziekan. "Na pewno to nam mocno pokazało, jak można grać w tę grę. Siuhy rzucał też fajne kombinacje odnośnie gry, naprawdę przyjemnie się z nim grało".

Red Bull de_arena © Dominik Czerny

Spotkanie z postaciami pokroju siuhy'ego, Fusialki czy Pashy to jednak nie tylko okazja, by podpatrzeć ich na serwerze. To również znakomita możliwość, by zamienić z nimi kilka zdań, zapytać o nurtujące kwestie.

"Rozmawiałem trochę z ludźmi, było dużo pytań o życie, o esport, jak zacząć, czy jest sens to kontynuować. Nie było to tylko granie i klikanie headów, ale też różne życiowe rozmowy" - przyznawał Pasha.

Rączki latały

Koniec końców jednak każdy chciał pokazać, że to jego drużyna będzie najmocniejsza i to oni zdołają wznieść trofea za zwycięstwo w 1. edycji Red Bull de_arena.

"Przygotuję moją drużynę na 100% i wyjdę aby wygrać. Nie widzę innej opcji niż wygrana" - zapowiadał przed eventem siuhy.

Wiele osób jednak na starcie przewidywało, że z trójki zespołów, to ten dowodzony przez Fusialkę, jako pierwszy pożegna się z turniejem. Dość nieoczekiwanie jednak, to właśnie ekipa Kasi przewodziła w tabelach punktowych, a Pasha z siuhym walczyli o to, który z nich będzie miał możliwość stanąć naprzeciw niej w decydującym starciu.

Możliwość tę, po zaciętym boju, wywalczył sobie ostatecznie siuhy, zaś Pasha musiał zadowolić się 3. miejscem. To jednak nie końcowa klasyfikacja była najważniejsza.

"Praktycznie ze wszystkimi osobami z mojej drużyny rozmawiałem przed meczem, porobiliśmy sobie zdjęcia i myślę, że to był najważniejszy czynnik. Aby kapitan, ten dowodzący całą tą maszyną, trochę pogadał, wyluzował. To przełamuje bardzo mocno bariery i myślę, że nikt nie czuł presji, choć jednemu gościowi rączka trochę latała" - komentował Papito.

Red Bull de_arena © Dominik Czerny To był najważniejszy czynnik. Aby kapitan, ten dowodzący całą tą maszyną, trochę pogadał, wyluzował. To przełamuje bardzo mocno bariery Pasha

Rączki bez wątpienia latały też w decydującym starciu, w którym ekipa Fusialki mierzyła się z drużyną siuhy'ego, tym razem już na klasycznej mapie, jaką był de_dust 2. Starcie było tym bardziej pełne emocji, że oboje kapitanowie od początku wzajemnie się podszczypywali.

"Bardzo mi się podobało, że sobie tak z Siuhym dogryzaliśmy. Myślę, że to też budowało taką fajną, śmieszną atmosferę wśród publiczności. Ogólnie jednak bardzo się z Siuhym lubimy" - komentowała Fusialka.

Finał jednak pokazał, że doświadczenie siuhy'ego z największych światowych aren, a przede wszystkim fakt, że na co dzień pełni on rolę IGL-a, jest nie do przecenienia. Od początku bowiem to jego ekipa nadawała ton rozgrywce, już do zmiany stron prowadząc aż 10:2.

"Rozmawiałam z moją drużyną przed meczem, pytałam, czy jest jakiś IGL, ale niestety nikt się nie zgłosił, więc stwierdziliśmy, że po prostu lecimy na heady, bez specjalnych taktyk" - przyznała Fusialka.

Niestety dla jej drużyny, tych hedaów nieco zabrakło. I choć w roli terrorystów udało się jej urwać kilka dodatkowych punktów, to koniec końców właśnie siuhy z ekipą cieszyli się z wygranej 13:5. Bohaterem decydującej akcji został natomiast Dziekan.

Zwycięska drużyna siuhy'ego podczas Red Bull de_arena © Dominik Czerny

"Już po ogłoszeniu wyników, kto się dostał do finału, od razu się złapaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. Bardzo przyjemna atmosfera, kontaktowi chłopcy, na pewno będziemy utrzymywać ten kontakt także po evencie" - komentował.

I w ten oto sposób, pierwsze wydarzenie spod szyldu Red Bull de_arena dobiegło końca. Na pewno jednak nie jest to ostatnie nasze słowo w tym temacie!

"Miejsce jest niesamowite, nie spodziewałam się, że aż tak będzie oddawało klimat. Nie wiem czy kiedykolwiek będę na evencie CS'owym, który pobije to, co się tutaj działo. Dla mnie to było top of the top" - podsumowała Fusialka. A my możemy tylko przyjąć wyzwanie 😎