Poznaj 15 zawodników, którzy wezmą udział w zawodach Red Bull District Ride

Jeśli tak jak my nie możesz się doczekać nadchodzących zawodów, to sprawdź listę startową. Najważniejsza informacja, jaką musisz zapamiętać juz teraz jest taka, że w zawodach udział wezmą dwaj reprezentanci Polski - bracia Szymon i Dawid Godziek. Tak kozackiego składu, chyba jeszcze nie widzieliśmy. Koniecznie sprawdź pozostałych zawodników:

to zawodnik, który od pewnego czasu jeździ w swojej własnej lidze. Wygrywa wszystkie zawody na których się pojawia i po prostu nie daje szans rywalom. Według środowiska rowerowego to następca Brandona Semenuka, którego na ziemię przysłali kosmici. Johansson jest znany z technicznych kombinacji i chirurgicznej precyzji. Świetnie kręci się w naturalną i "oppo" stronę i prawdopodobnie nie ma triku, którego nie potrafiłby wylądować. Zdecydowanie jeden z faworytów!

Nicholi Rogatkin to zwycięzca zawodów Red Bull District Ride z sezonu 2017. Swoje zwycięstwo Rogatkin przypieczętował pierwszą na świecie 1440-tką, którą wylądował na ostatniej, olbrzymiej skoczni. Amerykanin znany jest z bardzo widowiskowych sztuczek i dynamicznych przejazdów. Wielokrotnie stawał na podium zawodów z serii Crankworx World Tour. Warto mieć go na oku!

jest jednym z dwóch reprezentantów niemiec, którzy 2-3 września będą występować przed własną publicznością. Co ciekawe, to właśnie na zawodach Red Bull District Ride w sezonie 2017 kariera Erika nabrała rozpędu. Zawodnik wpadł na event z dziką kartą i ukończył zawody na świetnej, piątej pozycji. Obecnie drugi najlepszy zawodnik w klasyfikacji generalnej FMB World Tour.

Na rower wsiadł za namową młodszego brata, ale zawsze ciągnęło go do jazdy na motorze. Bardzo szybko zaczął dominować na lokalnej scenie i w sezonie 2014 został najlepszym zawodnikiem FMB World Tour. W sezonie 2018 rozpoczął swoja rowerową transformację i ze specjalisty od freestyleu, stał się freeriderem z krwi i kości. Obecnie

Tomas Lemoine to jeden z najbardziej wszechstronnych riderów na świecie. Francuz świetnie radzi sobie we wszystkich konkurencjach, w których można rywalizować na dirtowym rowerze - slopestyle'u, speed & style'u, dual slalomie i pumptracku. Jego niezwykły zestaw umiejętności sprawia, że bardzo szybko dopasowuje się do nowych tras i warunków i zawsze próbuje wykazać się kreatywnością. Niepowtarzalna stylówka i kozacki zestaw trików - naszym zdaniem, Lemoine będzie w Norymberdze walczyć o czołowe lokaty. z

Jeden z najmłodszych zawodników w stawce. Od kilku lat przebijał się do światowej czołówki awansując po kolejnych szczeblach rankingu FMB. Ma bardzo szeroki wachlarz trików. Do swoich przejazdów wrzuca mnóstwo technicznych sztuczek, jeżdżąc przy tym płynnie i stylowo. Obecnie zajmuje ósmą pozycję w rankingu FMB World Tour.

Max to zawodnik z olbrzymim doświadczeniem, który od paru dobrych lat zalicza udane starty w największych imprezach z cyklu FMB World Tour. Co ciekawe, przez kilka sezonów jeździł dla polskiej Marki NS Bikes. W sezonie 2021 zajął 7 miejsce w zawodach Red Bull Copenride, a chwilę później zgarnął srebrny medal na zawodach Red Bull Roof Ride w Katowicach.

