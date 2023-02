7 powodów, dla których warto rysować

Red Bull Doodle Art Where does the mind take you?

Szereg badań naukowych dowodzi, że rysowanie świetnie odpręża, koi i ułatwia przywracanie równowagi emocjonalnej. Ale dobre samopoczucie to nie jedyna korzyść z tej prostej aktywności. Wybraliśmy ich dla Was aż 7!

Jeśli zastanawiasz się, jak skompletować sprzęt potrzebny do rysowania, uspakajamy cię - wystarczą zwykła kartka i długopis! To wszystko. Żadnych dodatkowych urządzeń, żadnych aplikacji, żadnych wymagań. Papier, coś do pisania i wyobraźnia. I masz już wszystko!

Pamiętasz te dni, kiedy do najlepszej zabawy wystarczała wyobraźnia? Gdy koc narzucony na dwa krzesła stawał się jaskinią, zwykły rower był najszybszym motocyklem, a do żeglowania wystarczała woda w wannie? Rysowanie pozwoli ci wrócić do chwil, kiedy ograniczała cię tylko kreatywność. Znowu możesz być dzieckiem!

Musisz coś z siebie wyrzucić, ale brakuje ci słów? Narysuj to! Badania przeprowadzone na kalifornijskich uczelniach wykazały, że rysowanie jest znakomitą formą ekspresji nagromadzonych emocji. To sposób na opowiedzenie historii kreską.

Znasz to uczucie, kiedy tam bardzo chcesz wykombinować coś ciekawego i dochodzisz do ściany? Spróbuj narysować rozwiązanie. Albo... tę ścianę! Każdy sposób jest dobry, a pobudzona kreatywność na pewno pomoże ci wpaść na odpowiedni pomysł.

