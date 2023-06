Red Bull Doodle Art to początek jej artystycznej przygody

Wygranie polskiego finału było dla mnie ogromnym wyróżnieniem i sukcesem, a co dopiero wyjazd do Holandii na Światowy Finał! Te kilka dni spędzone w Amsterdamie były niesamowitym przeżyciem. Poznałam utalentowanych artystów z całego świata. Było intensywnie, nie nudziliśmy się - codziennie mieliśmy zaplanowane aktywności, stały kontakt ze sztuką. Odwiedziliśmy takie muzea jak: Moco Museum, Stedelijk Museum, Straat Museum, no i oczywiście finał był w Capital C. Uczestnictwo w tak niesamowitym wydarzeniu było dla mnie wielkim wyróżnieniem. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam tam być i mam nadzieję, że to początek mojej artystycznej przygody.