Maciek Polak: Bazgroły to upust kreatywności

Ilustrator, projektant graficzny, twórca murali. Słowem – mocno kreatywna głowa. Założyciel ładne.co – miejsca, gdzie każdy może znaleźć sztukę codzienną dla siebie. A czego szuka sam Maciek Polak? Co go fascynuje w rysowaniu i co jego zdaniem jest w nim najważniejsze? My pytamy, juror polskiej edycji Red Bull Doodle Art odpowiada.

Podobno na początku twojej przygody z rysowaniem brałeś udział w większości konkursów graficznych, które tylko się pojawiały. Dla uznania czy treningu?

Maciek Polak: Tak. Od zawsze wiedziałem, że trening czyni mistrza. Dlatego wyszukiwałem konkursy z różnych dziedzin plastycznych i tworzyłem prace na dany temat. Dzięki temu w karierze zawodowej nigdy nie miałem problemu podczas pracy z briefem i wiedziałem, jak dostosować swój styl do potrzeb klienta.

Można powiedzieć, że brałem udział w konkurencji dla sportu, bo wiedziałem, że szanse na wygraną są niewielkie, a mi zależało na tym, żeby próbować i się rozwijać. Ale oczywiście wysyłając pracę na konkurs zawsze chce się wygrać i klika razy mi się to udało. Dzięki temu moje nazwisko zaczęło być zauważalne i popychało to moją karierę do przodu.

Jednym z nich był Red Bull Doodle Art , do którego zgłosiłeś swoją pracę w 2014 roku. Jaki to był etap twojego twórczego życia?

Byłem wtedy na drugim roku Projektowania Graficznego na Łódzkim ASP. Wtedy zaczynałem rozumieć, że dużo swobodniej czuję się tworząc ilustracje, niż w trakcie projektowania systemowego, dlatego starałem się rysować jak najwięcej po zajęciach. Konkursu Red Bull Doodle Art nie wygrałem, ale ta praca była w jakiś sposób przełomowa w poszukiwaniach własnego stylu. Do tej pory w ilustracjach często używam elementów florystycznych, których zacząłem używać w tamtym okresie.

Nie wygrałeś, ale też się nie poddałeś. Miałeś plan na siebie, że będziesz tworzyć niezależnie od wszystkiego? Postawiłeś w swoim życiu tylko na jedną pasję?

Rysunek towarzyszy mi przez całe życie i naturalnie podążałem ścieżką artystyczną od najmłodszych lat. To nie był świadomy wybór czy walka o pasję za wszelką cenę, mimo niepowodzeń. Po prostu lubiłem to robić i po pewnym czasie zacząłem być w tym naprawdę niezły. Natomiast nigdy nie zamykałem się na jedną opcję. Rysunek zawsze był moją największą pasją, ale ciekawiły mnie też inne obszary działań, takie jak fotografia, film, marketing czy biznes.

Ciągle szukam dla siebie nowych zajęć i możliwości rozwoju. Przez wiele lat ilustracja była moim głównym zawodem, ale jakiś czas temu połączyłem sztukę z biznesem i stworzyłem sklep internetowy z autorskimi plakatami . Aktualnie jestem ilustratorem na pół etatu, ale nie wykluczam, że w przyszłości rysunek wróci u mnie do roli wyjściowej, czyli pasji. Zachęcam wszystkich do próbowania sił w wielu kierunkach, bo łatwo jest zamienić pasję w obowiązek, a to często kończy się zniechęceniam.

Pozwolenie sobie na „popłynięcie” w rysunku to czysta energia Maciek Polak

Urodziłeś się z ołówkiem czy ktoś ktoś ci go podsunął?

Można powiedzieć, że dostałem go w spadku. Hobbystycznie rysował mój dziadek, tata zawodowo zajmuje się fotografią, a mama zawsze lubiła rzemiosło artystyczne. Moja starsza siostra również przejawiała zdolności plastyczne, dlatego została posłana do Liceum Plastycznego w Częstochowie, gdzie przetarła mi szlaki i również wylądowałem. Ale nie było w tym żadnego przymusu ze strony rodziców. Ja po prostu uwielbiałem rysować i malować, a oni dali mi możliwość rozwoju w tym kierunku, za co jestem bardzo wdzięczny. Okres spędzony w szkole plastycznej to bardzo cenny czas, w którym nauczyłem się ciężkiej pracy, otwartości i poszukiwania siebie.

Miałeś swoich twórczych idoli, którzy cię napędzali do działania, jak ja ulubione gwiazdy rocka?

Ciężko powiedzieć, żebym w najmłodszych latach miał takich idoli, bo raczej dzieciaki rzadko chodzą w koszulkach z nazwiskiem Leonardo DaVinci czy Jacka Malczewskiego. (uśmiech) Byłem raczej team Jerzy Dudek i David Beckham. Natomiast w później podstawówce odkryłem graffiti i powiązałem to z faktem, że to jest to, co lubię – sztuką. Od tamtego momentu zacząłem przerysowywać na papier to, co widziałem na ulicach i inspirując się, próbowałem tworzyć swoje litery. Można powiedzieć, że moimi pierwszymi twórczymi idolami byli więc chłopaki z WR’ów, Toye100 czy Orme.

Popularność ilustracji, projektowania graficznego czy murali wybuchła wraz z rozwojem social mediów, takich jak Facebook i Instagram, albo bardziej branżowych, jak Digart i Behance. Wcześniej mało kto wiedział, że tym wszystkim zajmują się ludzie. Ilustracje i projekty po prostu istniały i nie były traktowane w kategorii sztuki, jak np. malarstwo. Można więc stwierdzić, że dopiero my z kolegami i koleżankami, zaczynając używać social mediów do promocji swojej twórczości, nadaliśmy jej ludzką twarz.

Zacząłem przerysowywać na papier to, co widziałem na ulicach Maciek Polak

Stworzyłeś m.in. serię plakatów kosmicznych i w związku z nimi nasuwa mi się pytanie: czy rysunek to była taka twoja ucieczka od tego, co przyziemne?

Odwrotnie. Przez to, że rysunek bardzo szybko stał się moim zawodem, to musiałem znaleźć drogę ucieczki od niego. Co za dużo to niezdrowo. Seria kosmiczna to bardzo przyjemny przypadek, który pozwolił odkryć mi świat plakatu. Ale nie był to wynik mojej fascynacji astronomią czy ukryta potrzeba opuszczenia powierzchni Ziemi.

Dziś jak pracujesz? Wtedy, gdy jest wena, czy także, gdy jej nie ma?

Pracuję tak, jak każdy – wtedy, kiedy trzeba coś zrobić. (uśmiech) Gdybym pracował od weny do weny to nie utrzymałbym się z ilustracji, bo zazwyczaj mi się po prostu nie chce... Wydaje mi się, że każdy tak ma i magiczna wena to po prostu stan, kiedy jestem wyspany, najedzony i nie mam problemów na głowie. Wtedy myśli mi się lżej i praca przychodzi łatwiej. Natomiast jeśli się z kimś na coś umawiam, to niezależnie od humorku, praca musi być wykonana z największą starannością. Ja akurat lubię pracować pod presją, więc krótkie deadliny są dla mnie najlepszym wyzwalaczem kreatywności.

Maciek Polak dzisiaj a ten, który zgłaszał się do Red Bull Doodle Art w 2014 roku, to z twojej perspektywy dwóch innych artystów?

To ta sama osoba w innym miejscu na osi czasu. Nadal jestem twórcą poszukującym, mającym chęć rozwoju i tworzenia nowych rzeczy. Natomiast zmieniło się to, że mam dużo więcej doświadczenia, pewności siebie i mniej presji. Działam na swoich zasadach i w zgodzie ze sobą. To ogromna wartość i możliwość, która pozwala mi nadal czerpać radość z tego, czym się zajmuję.

Maciek Polak - ilustrator, projektant graficzny, kreatywna głowa © Maciek Polak

Działam na swoich zasadach i w zgodzie ze sobą. To ogromna wartość Maciek Polak

Zauważyłeś już ciekawych, nowych twórców w zgłoszeniach do Red Bull Doodle Art 2023, które oceniasz?

Chcę mieć świeżą głowę i spojrzeć na wszystkie zgłoszenia już naraz, żeby nikt nie zapadł mi w pamięć wcześniej. Wszyscy mają równe szanse na wygraną i mam nadzieję, że zgłosiło się już wielu turbo zdolnych ludzi. Wiem, że tacy istnieją, bo po cichu podglądam ich twórczość na Instagramie. Mam nadzieję, że dadzą nam, jako jurorom, ich odkryć i wyróżnić.

Kreatywność, technika, może poczucie humoru – co dla ciebie będzie u nich najważniejsze?

Ciężka praca, konsekwencja i pewność siebie – bez tego powyższe nie mają znaczenia, bo zginą w tłumie.

Myślisz, że za kilka pokoleń takie „bazgroły”, jak te w Red Bull Doodle Art, dalej będą w modzie?

Oczywiście! Takie bazgroły to upust kreatywności i emocji . Takie przypadkowe doodle mogą być początkiem genialnego pomysłu, ale też ukojeniem dla głowy. Działanie bez planu i pozwolenie sobie na „popłynięcie” w rysunku to czysta energia, wychodząca z naszej głowy. Nikt nie wie, co powstanie z takiego procesu i to jest w nim najciekawsze. Nie rezygnujmy z tej ciekawości!